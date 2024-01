Auf Drogen und Alkohol vor der Polizei geflüchtet

Nußloch (ots) – Am Montag führte der Verkehrsdienst Heidelberg an der L 594 bei Nußloch Geschwindigkeitskontrollen durch. Um kurz nach 17 Uhr fiel ein Mercedes auf, der mit über 130 km/h vorbeifuhr, obwohl an dieser Stelle nur 70 km/h erlaubt waren. Als die Beamtinnen und Beamten des Verkehrsdienstes den Fahrer anhalten wollten, gab dieser den Anschein, den polizeilichen Anweisungen Folge zu leisten, beschleunigte dann aber und floh.

Nach kurzer Verfolgung konnte der 48-jährige Fahrer dann in der Max-Berk-Straße vorläufig festgenommen werden. Es zeigte sich, dass der Mann sowohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Einen Führerschein hatte er nicht.

Der 48-Jährige muss deshalb mit einer Anzeige wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verdacht eines verbotenen Fahrzeugrennens rechnen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mühlhausen (ots) – Zwischen Donnerstag gegen 13 Uhr und Sonntag gegen 10 Uhr, verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft auf noch ungeklärte Weise Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Am Hahnenberg“ und versuchte gewaltsam einen Tresor zu öffnen. Die Täterschaft begab sich ersten Ermittlungen zufolge gezielt zu dem Tresor und machte sich daran zu schaffen. Durchwühlt wurde im Haus nichts.

Da es der Täterschaft nicht gelang, den Tresor zu öffnen, flüchtete sie ohne Beute. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter: 06222/662850 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Toilettenanlage beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Rauenberg (ots) – Am Samstag kurz vor 19 Uhr beschädigten 2 unbekannte Jugendliche eine öffentliche Toilettenanlage in der Wieslocher Straße. Diese schlugen mittels unbekanntem spitzen Gegenstand ein Loch in die Holzvertäfelung, verstopften die Toilette mit Handtuchpapier und zündelten im Waschbecken, indem sie nach bisherigen Ermittlungen die Papierhandtücher mit Böller in Brand setzten.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 700 Euro. Der Polizeiposten Mühlhausen ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Mühlhausen unter 06222 662850 zu melden.

Sachbeschädigungen in der Walldorfer Straße

Nußloch (ots) – Am Montag zwischen 13-15 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täter mittels Kieselstein eine Fensterscheibe an einem Gebäude sowie eine Fensterscheibe an einem Auto in der Walldorfer Straße. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222 5709-0 zu melden.

Einbruch in Pizzeria – Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – Bereits am Freitagmorgen zwischen 24-06:30 Uhr verschaffte sich eine derzeit noch unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Pizzeria in der Hauptstraße und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Da die Täterschaft jedoch keine rentable Beute auffinden konnte, musste sie ohne Diebesgut von Dannen ziehen.

Der Polizeiposten Walldorf hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06222/841999-0 zu melden.

Mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Weinheim (ots) – Eine Streife des Polizeireviers Weinheim kontrollierte am Montag um kurz nach 10:30 Uhr einen Ford in der Weststraße. Dessen 53-jähriger Fahrer öffnete die Scheibe der Fahrzeugtür allerdings nur einen Spalt weit und zeigte sich generell wenig kooperativ. So stellte er weder den Motor des Autos aus, noch nannte er seinen Namen. Einen gültigen Führerschein konnte er nicht vorzeigen.

Der Streife fiel zudem ein deutlicher Marihuanageruch auf, der aus dem Fahrzeuginneren nach draußen drang. Da sich der Fahrer standhaft weigerte, auszusteigen, verständigte die Streife das Amtsgericht Mannheim, welches eine Durchsuchung des Fahrzeugs sowie der Insassen anordnete. Die Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Weinheim mussten letztlich eine Seitenscheibe einschlagen, um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen und konnten nur mit einer erheblichen körperlichen Kraftanstrengung den 53-Jährigen aus dem Ford bugsieren.

Bei der Durchsuchung des Mannes konnte eine kleine Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Da zudem der Verdacht einer akuten Drogenbeeinflussung bestand, musste der 53-Jährige eine Blutprobe abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Recherchen ergaben, dass der Mann bereits seit mehreren Jahren keine Fahrerlaubnis mehr besaß.

Der 53-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, des Besitzes von Cannabis, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten.

Möglicher Brand in Mehrfamilienhaus

Mannheim (ots) – Nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes um 14:55 Uhr in die Waldhofstraße aufgrund eines Brandgeschehens ausrückten, konnte das Feuer zwischenzeitlich gelöscht werden. Ursächlich für die Brandentwicklung war nach derzeitigem Stand womöglich eine brennende Kerze, die auf ein Sofa fiel und das Feuer entfachte.

Es kam zu keinem Personenschaden. Jedoch ist die betroffene Wohnung für die Anwohner nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt. Ebenso wurden die Straßensperrungen wieder aufgehoben, es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.