Kunde schlägt zu – Streit um Wechselgeld eskaliert

Marburg (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots) – Wegen Verdachts der „Gefährlichen

Körperverletzung“ ermittelt seit gestern Morgen (28.1.) die

Bundespolizeiinspektion Kassel (vgl. § 224 StGB). Auslöser war ein Vorfall im

Bahnhof Marburg, bei dem ein 32-jähriger, eritreischer Mann aus Stadtallendorf,

nach einer verbalen Auseinandersetzung um Wechselgeld, mit einem Angestellten

einer Bäckerfiliale offensichtlich in Streit geriet.

Streit eskaliert

Mit einem Kartenzahlgerät soll der 32-Jährige dem Bäckereimitarbeiter ins

Gesicht geschlagen haben. Der gleichaltrige Mitarbeiter aus Marburg erlitt dabei

eine Schnittverletzung unter dem rechten Auge. Die Brille des Opfers ging dabei

zu Bruch.

Nach Hinzuziehen eines Rettungswagens kam der verletzte Bäckereimitarbeiter ins

Klinikum Marburg. Der Aggressor wies bei einem freiwilligen Atemalkoholtest

einen Promillewert von rund 2,6 auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

kam der Tatverdächtige wieder frei.

Sachdienliche Hinweise sind unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de erbeten.

Marburg: Z-Symbole gesprüht

Auf die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Richtsberg“ schmierten Unbekannte mehrere Z-Symbole in schwarzer Farbe. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die dort zwischen 15.30 Uhr am Freitag (26.01.24) und 07.00 Uhr am Samstag (27.01.24) etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Kupferdiebstahl

Auf dem Gelände eines Bildungszentrums in der Umgehungsstraße entwendeten Unbekannte Kupfermaterialien im Wert von etwa 20.000 Euro. Die Diebe gelangten zwischen 21.15 Uhr am Donnerstag (25.01.24) und 08.00 Uhr am Freitag (26.01.24) auf das Gelände und brachen in eine Werkstatt ein. Daraus entwendeten sie Kupferrohre und eine Presse. Zeugen, die dort verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Zeugenaufruf nach Kollektendiebstahl

Nachdem am Donnerstag (25.01.24) gegen 15.40 Uhr zwei Unbekannte eine Kollekte n der Lutherischen Pfarrkirchengemeinde stahlen, liegt der Polizei nun eine Personenbeschreibung vor. (

Ein Mann soll etwa 1,75 Meter groß sein und soll einen muskulösen Oberkörper haben. Er hat einen breiten dunkle Oberlippenbart, dunkle Haare und trug eine dunkle Steppjacke. Von dem anderen Tatverdächtigen liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: PKW zerkratzt

1.500 Euro beklagt der Besitzer eines Mercedes, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die linke Fahrzeugseite seiner schwarzen A-Klasse in der Mörikestraße zerkratzte. Das Auto stand dort zwischen 18.00 Uhr am Mittwoch (24.01.24) und 13.00 Uhr am Donnerstag (25.01.24) auf einem Parkplatz. Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Stadtallendorf: Verkaufsautomaten aufgebrochen

Im Stadtgebiet von Stadtallendorf brachen Unbekannte drei Verkaufsautomaten auf. Die Diebe machten sich zwischen 17.00 Uhr am Freitag (26.01.24) und 03.30 Uhr am Samstag (27.01.24) an einem Automaten in der Schulstraße und an zwei anderen in der Niederkleiner Straße zu schaffen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Breidenbach: Zaun touchiert und abgehauen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam auf der Straße „Auf dem Espen“ in Oberdieten nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dann den Gartenzaun. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in unbekannter Höhe zu kümmern. Zeugen, die den Unfall zwischen 16.00 Uhr am Montag (22.01.24) und 12.00 Uhr am Dienstag (23.01.24) beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Biedenkopf unter 06461 92950 zu melden.

Viele Fahrzeuge beim Autohändler beschädigt – Zeugenaufruf

Marburg: Nachdem Unbekannte 23 Fahrzeuge in der Siemensstraße beschädigten, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Vandalen betraten zwischen 13.00 am Freitag (26.01.24) und 08.30 Uhr am Samstag (27.01.24) das Gelände eines Autohändlers und schlugen die Front- sowie Heckscheiben der Fahrzeuge ein. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf über 27.000 Euro beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen?

Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf – Unterbringungsbefehl nach versuchtem Tötungsdelikt

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 31-jährigen Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Er befindet sich in einstweiliger Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Der Beschuldigte soll am 27. Januar 2024 gegen 03:00 Uhr einen 26 Jahre alten Mann im Bereich der Lahnwiesen in Marburg für diesen unerwartet mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Der Beschuldigte konnte durch die Polizei wenige Minuten nach der Tat vorläufig festgenommen werden, nachdem ihn Zeugen hatten festhalten können. Der 26-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich außer Lebensgefahr. Das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Messer, wurde durch die Polizei sichergestellt.

Nach den ersten Ermittlungen ergaben sich deutliche Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Beschuldigten. Er wurde am Sonntag, 28. Januar 2024, der zuständigen Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Diese ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Die umfangreichen Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421/290 222.

Marburg- 26-Jähriger nach Auseinandersetzung schwerst verletzt

In der vergangenen Nacht (27.01.2024) wurde in der Stresemannstraße, im Bereich der Lahnwiesen, ein 26-Jähriger im Zuge einer Auseinandersetzung schwerst verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Nach den ersten Erkenntnissen kam es gegen 03:15 Uhr, einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Männern, bei der ein 26-jähriger Syrer vermutlich durch ein Messer schwerste Verletzungen im Bereich des Oberkörpers erlitt.

Zeugen hielten den 31-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Der in Gaza geborene Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er sitzt derzeit in den Gewahrsamszellen der Polizei ein.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzen in ein Krankenhaus.

Weitere Auskünfte können aufgrund der andauernden Ermittlungen derzeit nicht gegeben werden und sind frühestens am kommenden Montag zu erwarten.