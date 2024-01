Randalierer geht auf Bundespolizisten los

Gießen (ots) – Beamte vom Bundespolizeirevier hatten gestern Abend (28.1.; 21

Uhr) im Bahnhof Gießen alle Hände voll zu tun. Ein gewalttätiger, aggressiver

Mann sorgte für erheblichen Ärger. Der 38-Jährige aus Gießen, der zuvor mit

einem Bahnmitarbeiter in Streit geriet und diesen im Verlauf der

Auseinandersetzung bespuckt hatte, wurde anschließend von Beamten des

Bundespolizeireviers Gießen vorläufig festgenommen.

Der 38-jährige Deutsche zeigte sich gegenüber den Beamten permanent aggressiv.

Der Randalierer versuchte, einen der Bundespolizisten mit einem Kopfstoß zu

verletzen, was ihm allerdings nicht gelang. Der Festgenommene konnte schließlich

mit Unterstützung weiterer Bundespolizisten überwältigt werden.

Die Ordnungshüter legten dem Mann Handfesseln an und verbrachten ihn in die

Gewahrsamszelle des Bundespolizeireviers im Bahnhof Gießen. Neben mehrfachen

Versuchen, die Beamten zu verletzen, folgten zudem zahlreiche Beleidigungen

durch den 38-Jährigen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann u. a. ein Strafverfahren

wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte (vgl. § 114 StGB) eingeleitet.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 38-Jährige wieder frei.

Schläger kommt hinter Gitter – Mann tritt Rentner gegen die Brust

Gießen (ots) – Zu einer Gewaltattacke gegen einen 64-Jährigen aus Gießen kam es

gestern Morgen (28.1.) an Gleis 1 im Bahnhof der Universitätsstadt. Ein

21-jähriger, eritreischer Mann verletzte den 64-Jährigen mit einem gesprungenen

Tritt gegen die Brust.

Der Senior stürzte daraufhin zu Boden und erlitt sichtbare Verletzungen am

Rücken sowie Abschürfungen am linken Arm. Warum es zu der Attacke kam ist noch

unklar.

Eine RTW-Besatzung brachte den 64-Jährigen nach einer Erstversorgung zur

weiteren Behandlung in ein Gießener Krankenhaus.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen nahm den wohnsitzlosen

Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Vorführung des

Beschuldigten beim zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Gießen. Dieser

verhängte gegen den 21-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl.

Bundespolizisten brachten den Mann, der bereits mehrfach mit Gewalttaten

auffällig geworden war, in die Justizvollzugsanstalt Gießen.

Gießen: Polizisten geschlagen

Beamte der Polizeistation Gießen Nord mussten am Sonntag (28.01.2024) einen Mann in Gewahrsam nehmen. Der alkoholisierte 34-Jährige kam zuvor einem Platzverweis im Seltersweg nicht nach. Gegen 00.10 Uhr pöbelte der Mann lautstark umher, zudem schmiss er einen mitgeführten Handwagen umher. Nachdem er mehrfach einem Platzverweis nicht nachkommen wollte und ein Vortest einen Wert von 1,75 Promille ergab, nahmen die Beamten ihn mit zur Dienststelle. Auf dem Weg zum Streifenwagen schlug der Mann plötzlich und unvermittelt einem 23-jährigen Beamten ins Gesicht. Der Polizist wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der Angreifer mit deutscher Staatsangehörigkeit versuchte zudem, die Einsatzkräfte anzuspucken. Er wurde zu Boden gebracht, gefesselt und musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren, u.a wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, zu.

Staufenberg: Wohnhausbrand

Am Sonntag (29.01.2024) gegen 12.45 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Wohnhausbrand in Daubringen aus.

In einem Haus in der Gießener Straße brannte bei Eintreffen eine Wohnung. Die Bewohnerin hatte sich eigenständig aus der Wohnung begeben. Vorsorglich brachte der Rettungsdienst die leicht verletze Frau in ein Krankenhaus. Der Einsatz und die Löscharbeiten dauerten bis etwa 15.40 Uhr an.

Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Brand ging nach derzeitigen Erkenntnissen von einem gasbetriebenen Heizofen im Flur der Wohnung aus. Was genau den Brand auslöste, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 150.000 Euro.

Gießen: An Tür gehebelt

Zwischen Donnerstagabend (25.01.2024) und Freitagmorgen hebelte ein Unbekannter an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Klinikstraße. Obwohl er die Tür dabei erheblich beschädigte, schaffte er es nicht, sie aufzubrechen. Er ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt. Der entstandene Schaden beträgt Schätzungen zufolge über 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Baustellendiebe

Auf Edelmetalle hatten es Diebe im Erdkauter Weg abgesehen. Sie legten zwischen Montag (22.01.2024) und Samstag (27.01.2024) auf dem Grundstück einer ehemaligen Firma für Tonwerke etwa fünfzig Bauteile eines Trafos zum Abtransport bereit. Zum Diebstahl kam es nicht.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Hungen: Wohnungseinbruch

Die Wohnung eines Einfamilienhauses in der Königsberger Straße war am Freitag (26.01.2024) das Ziel eines Einbrechers. Zwischen 18 Uhr und 21.45 Uhr brach er die Wohnungstür auf und gelangte so in die Wohnräume. Dort erbeutete er Zigaretten, Bargeld und Alkoholika. Anschließend flüchtete er aus der Wohnung.

Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Grünberg: In Einfamilienhaus eingestiegen

Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutete ein unbekannter Einbrecher aus einem Einfamilienhaus. Er gelangte über den Garten und eine Tür eines Wintergartens zur Terrassentür des Hauses. Durch das Aufbrechen beider Türen gelangte er ins Innere. Dort durchsuchte er das gesamte Haus und floh mit seiner Beute im Anschluss. Der Einbruch in der Straße „Am Pfalzrain“ ereignete sich am Samstag (27.01.2024) in der Zeit zwischen 11 Uhr und 18.15 Uhr.

Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Grünberg: Leicht Verletzter nach Unfallflucht

Ein Rollerfahrer kam am Freitagmittag (26.01.2024) zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Er war gegen 13.20 Uhr auf der Gießener Straße unterwegs. Aus der Theo-Koch-Straße bog zu diesem Zeitpunkt ein Autofahrer auf die Gießener Straße ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 28-jährige Rollerfahrer ab und stürzte. Der Autofahrer, der in einem weißen Pkw unterwegs gewesen sein soll, fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und dem Roller kam es nicht.

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Grünberg suchen Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum flüchtigen, weißen Fahrzeug machen? Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Grünberg unter 06401/91430.

Gießen: Einbrecher in Bäckerei

In der Frankfurter Straße 346 war eine dortige Bäckerei das Einbruchsziel eines Unbekannten. Nachdem er mehrere Türen anging, gelang es ihm, gewaltsam eine Schiebetür zu öffnen. Da sich keine Wertgegenstände in der Filiale befand, flüchtete er ohne Beute vom Tatort. Der Einbruch ereignete sich zwischen Sonntagmittag (28.01.2024) und Montagmorgen, 04.40 Uhr.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich: Einbruch in Firma

Die Räumlichkeiten einer Präzisionswerkzeugefirma gingen Einbrecher in der Gottlieb-Daimler-Straße an. Zwischen Sonntag (28.01.2024), 16 Uhr und Montagmorgen, 07.40 Uhr übersteigen sie den das Grundstück umgebenden Zaun. Nachdem sie Bewegungsmelder manipulierten, hebelten sie ein Fenster am Gebäude auf. Durch dieses stiegen sie in die Räume ein. Im Inneren verursachten sie erheblichen Sachschaden, der vermutlich im unteren, fünfstelligen Eurobereich liegt.

Sie erbeuteten schließlich eine Kaffeemaschine und flüchteten.

Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Firma aufgefallen? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.