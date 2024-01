Unfallflucht

Am 26.01.24 ereignete sich eine Unfallflucht in Eschwege. Nach Angaben des Geschädigten parkte er seinen Pkw Skoda Octavia zwischen 12:45 Uhr und 14:15 Uhr auf den Parkplatz des toom-Baumarktes und anschließend auf dem Parkplatz des Marktes „JSYK“. Auf einem der beiden Parkplätze wurde der Pkw angefahren und an der linken hinteren Tür beschädigt. Schaden: ca. 500 EUR; Hinweise: 05651/9250.

Kennzeichen gestohlen

Im Lindenweg in Niederhone wurden über das Wochenende die beiden amtlichen Kennzeichen (ESW-ZH 114) von einem Pkw Renault abmontiert und entwendet. Dabei wurde auch die Kennzeichenhalterung beschädigt, so dass ein Gesamtschaden von ca. 60 EUR entstand. Die Tat wurde durch den Geschädigten am gestrigen Sonntagnachmittag entdeckt. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung

In der Oberen Dorfstraße in Grebendorf wurde in der Nacht vom 27./28.01.24 ein Gartenmöbeltisch beschädigt. Der Gartentisch war vor der Haustür im Gemeinschaftshof eines Mehrfamilienhauses aufgestellt. Hinweise: 05651/9250

Körperverletzung

Zu einer Auseinandersetzung kam es am 28.01.24, gegen 04:00 Uhr vor einer Gaststätte in der Forstgasse in Eschwege. Aufgrund vorausgegangener verbaler Streitigkeiten wurde ein 29-jähriger Eschweger von der Faust eines 27-Jährigen aus Eschwege im Gesicht getroffen, wodurch dieser eine Verletzung erlitt und zur Behandlung in das Krankenhaus nach Eschwege gebracht wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw aufgebrochen

Um 19:47 Uhr wurde am vergangenen Samstagabend ein unbekannter Täter dabei ertappt, als er in der Faulbachstraße in Großalmerode-Faulbach in einen Pkw VW eingebrochen war. Aus dem Pkw hatte er sich bereits eine Tasche mit Geld und Fahrzeugschein angeeignet, als er von einer Angehörigen der Geschädigten überrascht wurde. Der Täter flüchtete daraufhin – unter Zurücklassung der Beute – zunächst auf ein Grundstück in die angrenzende Barbarastraße, konnte bei einer anschließenden Absuche der näheren Umgebung aber nicht mehr angetroffen werden. Täterbeschreibung: männlich, ca. 165 cm groß, ca. 25 – 30 Jahre alt. Bekleidet mit einer schwarzen Jacke, grauen Jogginghose und einem Cappy. Er hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Hinweise: 05602/93930.

Brand einer Mülltonne

Um 15:33 Uhr bemerkten Spaziergänger zunächst Brandgeruch und anschließend auch Rauch, der aus einer Garage in der Elsa-Brandström-Straße in Hessisch Lichtenau austrat. Die Zeugen alarmierten die Feuerwehr und gelangten selbst durch eine Seitentür in die Garage. Dort stellten sie fest, dass der Rauch aus einer Mülltonne drang. Daraufhin wurde die Tonne mittels eines Rechens ins Freie gezogen und mit Regenwasser gelöscht. Durch den Brand wurde die Tonne zerstört, in der Garage wurde die Rückwand und die Decke durch den Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben

Polizei Witzenhausen

Handtasche geraubt

Um 15:37 Uhr wurde der Polizei am gestrigen Sonntagnachmittag mitgeteilt, dass ein Unbekannter eine Handtasche (schwarzer Rucksack) geraubt habe. Zur Tatzeit hielt sich eine 78-Jährige aus Witzenhausen im Park im Bereich „Parkweg“ und der Straße „Am Brauhaus“ in Witzenhausen auf, als ihr der Rucksack von einer unbekannten Person entrissen wurde. Der Rucksack konnte später durch Spaziergänger im Park aufgefunden und der Polizei in Witzenhausen übergeben werden. Wie sich herausstellte fehlten das Bargeld und das Handy sowie einige Dokumente aus dem Rucksack. Eine Beschreibung des Täters war der Geschädigten nicht möglich. Hinweise: 05542/93040.