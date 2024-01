Tödlicher Unfall bei Baumfällarbeiten im Wald

Zeit: Samstag, 27.01.2024, 12:00 Uhr

Während privater Baumfällarbeiten kam am vergangenen Samstag ein 59-jähriger Mann aus Spangenberg ums Leben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Kriminalpolizei Homberg von einem Unfallgeschehen aus. Der 59-Jährige befand sich zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens alleine in einem Waldgebiet bei Spangenberg-Herlefeld um Baumfällarbeiten durchzuführen.

Während der Fällung eines Baumes löste sich ein stärkerer Ast aus dem Kronenbereich, fiel aus großer Höhe herab und traf den 59-Jährigen am Kopf- und Oberkörperbereich. Trotz des getragenen Schutzhelmes erlitt der 59-Jährige schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der verunfallte 59-Jährige wurde wenige Zeit später durch einen Zeugen aufgefunden, woraufhin sofort der Rettungsdienst alarmiert wurden. Diese konnten bei ihrem Eintreffen nur noch den Tod des 59-Jährigen feststellen.

Unbekannte Täter sind in ein Ladengeschäft für Telekommunikationsgeräte in der Bahnhofstraße in Schwalmstadt-Treysa eingebrochen.

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche. Die unbekannten Täter beschädigten gewaltsam eine Schaufensterscheibe des Ladengeschäftes und gelangten so in den Innenbereich. Anschließend wurden gezielt Mobiltelefone, Tablets und Smartwatches mit einem geschätzten Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich entwendet. Ein unbekannter Täter konnte bei seiner anschließenden Flucht vom Tatort beobachtet werden. Von diesem Täter ist lediglich bekannt: männlich, 165 – 170 cm und normale Statur. Zudem war er bei der Tatausführung komplett schwarz gekleidet.

Brand in Tagungshaus der Hephata Diakonie

Tatzeit: Sonntag, 28.01.2024, 19:04 Uhr

In einem Tagungshaus mit Übernachtungsmöglichkeiten für Studierende und Personal der Hephata Diakonie in der Straße „Auf der Leith“ in Schwalmstadt-Treysa hat es am Sonntagabend gebrannt.

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Gegen kurz nach 19 Uhr wurde durch Zeugen eine starke Rauchentwicklung am dortigen Tagungshaus festgestellt, woraufhin umgehend die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer vermutlich im Kellerbereich des Objektes aus. Durch die eintreffenden Einsatzkräfte wurden unmittelbar mehrere Personen aus dem Objekt evakuiert. Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs elf Personen im Objekt. Nach derzeitigem Sachstand wurden drei weibliche Personen im Alter von 18, 20 sowie 24 Jahren durch Rauchgase leicht verletzt. Diese wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Kriminalpolizei hatte bereits am Einsatzabend die Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen der zuständigen Brandursachenermittler der Kriminalpolizei dauern derzeit an.

Der geschätzte Gesamtsachschaden wird nach ersten Einschätzungen mit 150.000,- EUR angegeben. Das Objekt ist vorerst nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

