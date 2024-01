Verkehrsunfallflucht

Poppenhausen. Am Mittwoch (24.01.), in der Zeit von 7 bis 12 Uhr, ist ein Regenfallrohr in der Burgstraße in Poppenhausen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/96120 oder per E-Mail pst-hilders.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (26.01.), gegen 15 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die B 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Bad Hersfeld. Aufgrund mangelnder Ladungssicherung verlor der Fahrer einen großen Steinbrocken. Dieser landete mittig auf der rechten Fahrspur. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld, welche ebenfalls diese Fahrspur befuhren, fuhren über den auf der Fahrbahn befindlichen Steinbrocken. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall – Eine Person leicht verletzt

Neuenstein. Am Samstag (27.01.), um 8.45 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin die L 3157 von Oberaula kommend in Richtung Salzberg. Plötzlich verlor sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und rutsche in die Schutzplanke. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.400 Euro. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht.

Kupferkabel gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag (25.01.) in der Eigilstraße vor einem Lagergebäude Kupferkabelreste. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Fulda. Zwischen Mittwochmorgen (24.01.) und Donnerstagmorgen (25.01.) stahlen Unbekannte in der Leipziger Straße ein Fahrrad der Marke Giant im Wert von rund 2.000 Euro aus einem Fahrradkäfig einer Schule. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pferd verletzt – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Tann. Die Polizei Osthessen erreichte am Wochenende eine Meldung zu zwei verletzten Pferden im Bereich einer Koppel zwischen den Ortschaften Tann und Günthers.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden dort zwischen Freitagabend (26.01.) und Samstagmorgen (27.09.) zwei Stuten durch einen unbekannten Gegenstands im Genitalbereich verletzt, ein Tier sogar schwer. Die Pferde wurden in der Folge einem Tierarzt vorgestellt und medizinisch versorgt. Keines der Tiere ist in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Die osthessische Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 unter Telefon 0661/105-0 zu wenden.

Einbruch in Schulgebäude

Eichenzell. Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (27.01.) und Sonntagabend (28.01.) in ein Schulgebäude in der Munkenstraße ein. Die Täter hebelten dazu eine Tür auf und durchsuchten im Anschluss die Räume nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gestohlene Pakete geöffnet

Wartenberg. Am Donnerstag (25.01.) fielen einer aufmerksamen Zeugin im Gräßteweg drei Unbekannte auf, welche zwei Pakete gewaltsam aufrissen. Da der Dame die Situation sonderbar vorkam, sprach sie die Personen an. Diese flüchteten daraufhin sofort in unterschiedliche Richtungen. Die Pakete konnten durch eine wenig später hinzugezogene Polizeistreife sichergestellt werden. Nach aktuellem Kenntnisstand waren die betroffenen Postsendungen zuvor von einem Nachbargrundstück gestohlen worden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kleingeld aus Pkw gestohlen

Lauterbach. Eine geringe Menge Bargeld stahlen Unbekannte zwischen Freitag (26.01.), gegen 14 Uhr und Samstag (27.01.), etwa 18.15 Uhr, aus einem roten Daihatsu Charade. Im Tatzeitraum stand der Pkw in der Straße „Am Kirchberg“ im öffentlichen Verkehrsraum. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Rainrod. Aus einem Gasthaus in der Hintergasse stahlen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (26.01.) und Samstagabend (27.01.) eine noch unbekannte Menge Bargeld. Nach aktuellem Kenntnisstand öffneten die Täter hierzu unberechtigt einen Tresor. Ob Sachschaden entstand, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Haunetal. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (26.01.) in ein Einfamilienhaus in der Turmstraße in Holzheim ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt mehrerer hochwertiger Koffer des Herstellers Rimowa, einer Herrenarmbanduhr der Marke Breitling sowie einem Original-Trikot des FC Bayern München mit entsprechenden Signaturen im Gesamtwert von rund 10.000 Euro flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorboot und Anhänger gestohlen

Hohenroda. Einen im Birkenweg in Oberbreitzbach abgestellten Bootsträger mit dem amtlichen Kennzeichen B-DA 7255 entwendeten Unbekannte am Freitag (26.01.), zwischen 12 Uhr und 17 Uhr. Im Tatzeitraum befand sich nach aktuellem Kenntnisstand auch ein Boot auf dem Anhänger des Herstellers Marlin. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Am Sonntag (28.01.) ereignete sich in Bad Hersfeld ein Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer VW Golf war im Zeitraum 13.30 bis 15:45 Uhr in der Homberger Straße, Höhe Haus-Nr. 116, in einer eingezeichneten Parkbucht abgestellt. Hier beschädigte ein Unbekannter den Golf am am linken hinteren Kotflügel und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden von geschätzt 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Rollstuhlfahrerin

Kleinlüder (ots)

Am Samstagnachmittag 27.01.24 gegen 14.45 fuhr ein 31 Jahre alter, aus dem Landkreis Groß-Gerau stammender PKW Fahrer die Mühlenstraße in Kleinlüder in Fahrtrichtung Kiliansmühle. Hierbei übersah er eine am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung vorausfahrende Rollstuhlfahrerin und kollidierte mit dem Rollstuhl. Die 64 Jährige, aus Dipperz stammende Rollstuhlfahrerin stürzte durch die Kollision aus ihrem Rollstuhl auf den Gehweg und wurde dadurch mittelschwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten in Gersfeld und Fulda-Harmerz; 2 Verkehrsunfälle in Petersberg und Fulda

Gersfeld. Am Freitag (26.01.) ereignete sich im Zeitraum 15:15 Uhr bis 15:30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Karlstraße 20 in Gersfeld eine Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein roter Seat Arona im Bereich der Fahrertür. Der/die Unfallverursacher-/in flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe zu kümmern. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeistation Hilders unter 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

Am Freitag (26.01.) befuhr ein schwarzer BMW der 5er Reihe gegen 20.55 Uhr die Alte Heerstraße von Fulda kommend in Fahrtrichtung Harmerz. Zunächst geriet der Fahrer mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte ein Brückengeländer. Dadurch verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst gegen einen dort befindlichen Baum. Anschließen stieg der Fahrer aus seinem Fahrzeug aus, verschloss dieses und entfernte sich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 20000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Diese können sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0 in Verbindung setzen, jede andere Polizeidienststelle kontaktieren oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de nutzen.

Auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Fulda kam es am Freitag (26.01.) gegen 18.10 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 23-jähriger Bad Hersfelder befuhr die Bundesstraße und musste seinen Skoda verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter ihm fahrende 24-jährige Fuldaerin erkannt dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford auf den Skoda auf. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt.

Am Freitag (26.01.) ereignete sich gegen 19 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen Lehnerz und Niesig. Eine 49-jährige BMW-Fahrerin aus Schlüchtern wollte mit ihrem Fahrzeug nach links in eine Einfahrt abbiegen und verringerte aus diesem Grund ihre Geschwindigkeit. Ein hinter ihr fahrender 70-jähriger Fuldaer erkannte dies nicht und wollte überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Ford. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 16.000 Euro.

Fahrzeug überschlagen – Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person unter Alkoholeinwirkung

Am Freitagabend (26.01.), kam es gegen 22.40 Uhr auf der B 83 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 29-jährige Frau aus Morschen befuhr mit ihrem PKW Audi die B 83 von Heinebach kommend in Richtung Altmorschen. Kurz hinter der Ortslage von Heinebach kam die Fahrerin ausgangs einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam nach ca. 70 m neben der Bundesstraße, auf einem angrenzenden Feld, zum Liegen. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwer, aber zum Glück nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Da es Hinweise auf Alkoholgenuss gab, wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe beträgt circa 5000 EUR. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.