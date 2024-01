Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Auto kollidierte mit Fahrradfahrerin: Fuß gebrochen – Hanau

(cb) Am Samstagabend kam es auf der Martin-Luther-King-Straße (einstellige Hausnummern) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einer Fahrradfahrerin. Ersten Erkenntnissen nach überquerten zwei Radfahrer gegen 18.30 Uhr den dortigen Zebrastreifen. Die 22-jährige Fahrerin eines schwarzen Ford wartete ordnungsgemäß am Fußgängerüberweg und ließ den ersten der beiden Radfahrer passieren. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr sie dann jedoch an und es kam zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, welche sich noch auf dem Zebrastreifen befand. Durch den Unfall stürzte diese und brach sich den Fuß. Die Polizei in Hanau sucht nun Zeugen und bittet diese, sich telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden. VU/0103483/2024

Einbrecher klauen Schmuck und Armbanduhr – Erlensee

(cb) Dreiste Langfinger sind am Samstag, zwischen 16 und 23.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße (10er Hausnummern) eingestiegen und haben Schmuck und eine Armbanduhr geklaut. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Einbrecher gewaltsam über die Eingangstür in das Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie alle Geschosse nach Wertgegenständen und flüchteten nach der Tat mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Den dadurch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.500 Euro. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Auto beschädigt im Vorbeifahren Land Rover: Zeugen gesucht – Gründau

(cb) Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer als er am Samstag, gegen 17.50 Uhr, einen wartenden Land Rover in der Hauptstraße (einstellige Hausnummern) beschädigte. Der wartende schwarze SUV wollte dem entgegenkommenden blauen Fahrzeug das Passieren einer Engstelle in der Hauptstraße ermöglichen, als der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren zu weit nach links abkam und dabei den wartenden Land Rover streifte und anschließend flüchtete. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Betrunkener Mercedes-Fahrer aus dem Verkehr gezogen / Streifenwagen bei Anhalteversuch beschädigt – A 66 / Wirtheim

(lei) Einen betrunkenen 39-Jährigen haben Beamte der Polizeiautobahnstation Langenselbold am Sonntagabend auf der Autobahn 66 aus dem Verkehr gezogen. Dem vorausgegangen war zunächst die Meldung über die unsichere Fahrweise des Mannes, der mit seinem Mercedes gegen 19.40 Uhr in Richtung Fulda unterwegs war. Nachdem die Ordnungshüter ihn Höhe Wirtheim aufnehmen konnten, versuchten sie ihn zum Anhalten zu bewegen, indem sie ihn zunächst überholen wollten. In dem Moment, als sich der Streifenwagen links neben dem Mercedes befand, geriet der 39-Jährige plötzlich von der rechten auf die linke Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer des Streifenwagens nach links aus, woraufhin das Polizeiauto mit den beiden linken Reifen mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Bordstein kollidierte und dabei Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Trotz des kurzen Schreckmoments konnten die Uniformierten letztlich sowohl ihren, als auch den Wagen des 39-Jährigen sicher zum Anhalten bringen. Im Zuge der anschließenden Kontrolle stellte sich bei einem Atemtest heraus, dass der Bad Orber mit über 1,6 Promille gehörig alkoholisiert war. Dies hatte im Weiteren zur Folge, dass er neben einer Blutentnahme auch seinen Führerschein abgeben musste und auf ihn nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zukommt.

Einbruch in Kiosk: Kripo bittet um Zeugenhinweise – Offenbach

(lei) Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag, 6.20 Uhr, in einen Kiosk in der Straße „Am Anger“ eingestiegen und haben dort neben Zigaretten auch Bargeld erbeutet. Der oder die Langfinger hatten zunächst die Eingangstür des Kiosks aufgehebelt und sich so Zutritt in das Objekt verschafft. Im Inneren hebelten sie dann zwei Kaffeeautomaten sowie die Kasse auf, woraus sie Münz- und Scheingeld entnahmen. Auch einen Zigarettenautomaten ließen sie nicht verschont: Diesen hatten sie sogar aus dem Kiosk herausgeschafft, um ihn anschließend offensichtlich ungestört in einem Hinterhof zu knacken. Aus dem zurückgelassenen Tresor, der anschließend sichergestellt wurde, sowie dem Kiosk selbst nahmen sie unzählige Zigarettenpackungen mit. Der Sach- und Stehlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Auf der Suche nach Täterhinweisen bittet die Kriminalpolizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung – sachdienliche Angaben nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Festnahme zweier Baustellendiebe – Offenbach

(lei) Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen in der Tulpenhofstraße zwei mutmaßliche Baustellendiebe festgenommen, gegen die nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls sowie des Hausfriedensbruchs ermittelt wird. Die beiden Männer im Alter von 22 und 29 Jahren hatten sich kurz nach 2 Uhr durch Öffnen eines nicht gesicherten Schrankenzaunelements Zugang zur Baustelle verschafft und dort einen unverschlossenen Baucontainer geöffnet. Einer der Verdächtigen hatte bereits ein Verlängerungskabel und einen Zimmermannshammer in eine Tragetasche gepackt, als die durch einen Sicherheitsdienst alarmierten Streifen vor Ort eintrafen und beide noch in dem Container in Handschellen legten. Für das Duo ging es anschließend auf die Polizeiwache, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie weitere polizeiliche Maßnahmen erfolgten. Im Anschluss daran wurden die beiden Männer nach Erhebung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Parkplatzrempler: Zeugen gesucht – Mühlheim

(cb) Ein 82-jähriger Mühlheimer parkte am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, seinen schwarzen Ford auf dem Parkplatz des „Lidl“-Marktes in der Hegelstraße und ging einkaufen. Als er etwa 45 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurück kam bemerkte er Beschädigungen im Bereich der hinteren Beifahrertür seines S-Max mit Offenbacher Kennzeichen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte, vermutlich beim Ein-oder Ausparken, das Auto des Seniors und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden von ungefähr 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen wenden sich bitte an die ermittelnden Beamten in Mühlheim am Main unter der Rufnummer 06108 6000-0.

Seat Tarraco geklaut: Weitere Hinweise zu Täter-Duo erbeten – Rodgau / Nieder-Roden

(lei) Vom Gelände eines Autohandels in der Zeppelinstraße haben Diebe am frühen Montagmorgen einen noch nicht zugelassenen Pkw der Marke Seat entwendet (ohne Kennzeichen). Ein Zeuge, so die ersten Erkenntnisse, hatte gegen 4.50 Uhr beobachtet, wie zwei dunkel gekleidete Personen (einer war mit einer Kapuze bekleidet) sich dem freistehenden Wagen vom Typ Tarraco genähert hatten, in diesen einstiegen und anschließend davonfuhren. Die Kripo hat die Ermittlungen bereits übernommen und prüft nun die genauen Umstände des Diebstahls. Hinweise zum Diebstahl sowie zum Verbleib des schwarzen Fahrzeugs nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Mehrere Fahrzeuge durch Reifenteile beschädigt: Suche nach Verursacherfahrzeug – Autobahn 3 / Mainhausen

(lei) Wer hat den Reifen verloren? – Dieser Frage geht derzeit die Polizeiautobahnpolizei in Langenselbold nach, nachdem sich am Samstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg mehrere Verkehrsteilnehmer Schäden an ihren Fahrzeugen durch den auf der Straße liegenden Pneu zugezogen hatten. Offensichtlich war es zuvor zwischen der Anschlussstelle Seligenstadt und dem Seligenstädter Dreieck zu einem Reifenschaden bei einem bislang unbekannten Fahrzeug gekommen, woraufhin sich die Lauffläche des Reifens abgelöst hatte und dort auf der Fahrbahn liegen geblieben war. Zahlreiche nachfolgende Verkehrsteilnehmer (die Polizei registrierte bislang 14) fuhren anschließend über die Reifenteile und holten sich dabei größtenteils Schäden am Unterboden, an den Reifen sowie an der Fahrzeugfront. Der Gesamtschaden wird auf über 40.000 Euro beziffert. Die Langenselbolder Beamten, die Ermittlungen wegen Verdachts der Unfallflucht aufgenommen haben, bitten nun um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Vermutlich berauschter Fahrer verursachte zwei Unfälle – Autobahn 3 / Seligenstadt und Hanau

(cb) Am Freitagabend war eine 29-jährige Frau gegen 23.40 Uhr mit ihrem blauen Dacia auf der Bundesautobahn 3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als sie von einem anderen Fahrzeug mehrmals mit Lichthupe aufgefordert wurde, die Fahrspur zu wechseln. Verkehrsbedingt war dies der Fahrerin jedoch nicht möglich. Der Drängelnde soll sich dem Dacia mit stark überhöhter Geschwindigkeit von genähert haben und ihr schließlich aufgefahren sein. Die 29-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam auf die mittlere Fahrspur ab. Der Unfallverursacher, von dem sich die Frau das Kennzeichen mit Offenbacher Ortskennung gemerkt hatte, soll auf der linken Fahrspur weitergefahren sein, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 10.000 Euro zu kümmern. Wenige Minuten später, gegen 23.45 Uhr, soll der bis dato flüchtige Wagen, ein grauer Skoda Fabia, dann erneut einen Unfall mit einem Sachschaden von etwa 9.000 Euro verursacht haben: Eine Familie fuhr gerade an der Anschlussstelle Hanau auf die Autobahn 3 auf, als sich der kurz darauf identifizierte 29-jährige Fahrer in seinem Kleinwagen abermals mit überhöhter Geschwindigkeit genähert haben und auch ihnen aufgefahren sein soll. Der graue Fabia war nach dem zweiten Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen nach soll der Unfallverursacher unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe bei dem 29 Jahre alten Mann aus Egelsbach genommen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie der Straßenverkehrsgefährdung.