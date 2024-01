Fensterscheibe eingeschlagen,

Waldbrunn-Lahr, Nordstraße, Samstag, 27.01.2024, 20:00 Uhr bis Sonntag, 28.01.2024, 11:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Lahr eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus eingeschlagen worden. Unbekannte näherten sich in einem unbeobachteten Moment dem Einfamilienhaus in der Nordstraße und beschädigten eine Glasfensterscheibe mit einem unbekannten Gegenstand. Anschließend verschwanden die Täter unerkannt. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Motorroller ausgebremst und genötigt, Brechen-Werschau, Weingartenberg, Freitag, 26.01.2024, 22:55 Uhr bis 23:10 Uhr

(wie) Am späten Freitagabend kam es in Werschau zu einem Verkehrsvergehen zwischen einem Auto und einem Motorroller. Der 15-jährige Rollerfahrer und der 60-jährige Fahrer eines Kia gerieten im Straßenverkehr auf bisher unbekannte Weise aneinander. Dies soll darin gegipfelt sein, dass der Autofahrer den Roller mehrfach stark ausgebremst, eng überholt und verfolgt haben soll. Auf der teils einspurigen Straße „Weingartenberg“ soll der Pkw zudem die Fahrbahn blockiert haben, sodass der Rollerfahrer auf den Gehweg ausweichen musste. Die Polizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen. Wer hat am Freitag zwischen 22:55 Uhr und 23:10 Uhr etwas von den Fahrmanövern in Werschau mitbekommen?

Acht Verletzte bei Unfall auf B 54,

Hadamar, Bundesstraße 54, Sonntag, 28.01.2024, 15:10 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B 54 bei Hadamar sind am Sonntagnachmittag acht Menschen verletzt worden. Ein 50-Jähriger befuhr mit einem Ford Fiesta von Oberzeuzheim kommend die Zufahrt auf die B 54 in Richtung Limburg. Hierbei wechselte der Fahrer trotzt durchgezogener Linie direkt auf den Fahrstreifen der Hauptfahrbahn und bremste dort auch noch stark ab, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierdurch prallte ein auf der B 54 fahrender VW Passat eines 26-Jährigen gegen das Heck des Fiesta, weshalb beide Fahrzeuge in den Gegenverkehr gerieten und mit dem entgegenkommenden Ford Focus eines 63-Jährigen zusammenstießen. Bei dem Unfall wurden in allen Fahrzeugen insgesamt acht Personen verletzt, zwei davon schwer. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die B 54 in beide Richtungen. Notarzt und Rettungsdienst versorgten die Verletzten, wonach die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser gebracht wurden. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. In einem der Fahrzeuge war Farbe geladen, welche sich durch die Kollisionen auf der Fahrbahn und den Unfallautos verteilte.

Zwei Verletzte nach Fehler beim Abbiegen, Hadamar, Landesstraße 3278, Samstag, 27.01.2024, 20:30 Uhr

(wie) Am Samstagabend sind bei einem durch einen Fehler beim Abbiegen verursachten Unfall bei Hadamar zwei Personen verletzt worden. Eine 24-Jährige befuhr mit einem Audi die L 3278 von Steinbach in Richtung Niederzeuzheim. Hierbei wollte sie nach links in die Siegener Straße in Richtung Hadamar abbiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Skoda einer 47-Jährigen. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem plötzlichen Hindernis auf ihrer Fahrbahn. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen verletzt und deshalb vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 25.000 EUR.

Meldungen vom Wochenende

+++Körperverletzung auf Faschingsveranstaltung+++Beleidigung und Bedrohung von Polizeibeamtin

Limburg (ots)

Tatörtlichkeit: 65552 Limburg, Sportplatzstraße/Bürgerhaus Eschhofen Tatzeit: Sonntag, 28.01.2024, 02:20 Uhr

Beschuldigter schlägt dem Geschädigten ins Gesicht. Unbeteiligter beleidigt und bedroht eine eingesetzte Polizeibeamtin.

Während der Faschingsveranstaltung im Eschhöfer Bürgerhaus kam es zu einem Streit auf der Herrentoilette. Der 22-jährige Geschädigte versuchte als Unbeteiligter den Streit zu schlichten und wurde dann unvermittelt durch den 24-jährigen Beschuldigten ins Gesicht geschlagen. Er blutete direkt aus Mund und Nase und verließ die Toilette. Vor dem Bürgerhaus verlor der Geschädigte kurzzeitig das Bewusstsein und wurde daher zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Limburg verbracht.Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Im Rahmen dieser Anzeigenaufnahme wurde eine Polizeibeamtin durch einen ebenfalls unbeteiligten, 20-jährigen mehrfach beleidigt und schließlich bedroht. Obwohl dieser anschließend die Flucht ergriff, konnten die Personalien ermittelt und der Beschuldigte an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Beschuldigte die Polizeidienststelle wieder verlassen. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang auf B49 Unfallort: B 49, Höhe Anschlussstelle Löhnberg Unfallzeit: Samstag, 27.01.2024, 03:15 Uhr

In der Samstagnacht befuhr der 37-jährige LKW-Fahrer aus Neuwied die rechte Fahrspur der B 49 aus Richtung Wetzlar kommend in Richtung Weilburg. In Höhe der Anschlussstelle Löhnberg wurde dieser von einem anderen LKW mit seinem Auflieger auf der linken Fahrspur überholt. Während des Überholvorgangs wurde der linke Außenspiegel des 37-jährigen LKW-Fahrers touchiert. Der Unfallverursacher fuhr weiter in Richtung Limburg, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der 06471- 9386 – 0 in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung

Tatörtlichkeit: 65549 Limburg, Blumenröder Straße Ecke Wiesenstraße Tatzeit: Freitag, 26.01.2024, 17:50 Uhr

Zwei Personen treten auf eine am Boden liegende Person ein und verletzen diese. Am frühen Freitagabend kam es im Bereich der Blumenröder Straße Ecke Wiesenstraße zu einem tätlichen Angriff auf den 39-jährigen Geschädigten. Dieser ging mit zwei Begleitern die Blumenröder Straße entlang, als er unvermittelt aus einer größeren Personengruppe heraus von 2 Personen angegriffen und zu Boden gestoßen wurde. Am Boden liegend traten die beiden Täter auf den Geschädigten ein. Diese ließen erst von ihrem Opfer ab, als zwei couragierte Bürger mit ihrem Fahrzeug anhielten. Dem Vorfall ging laut Angaben des Geschädigten und seiner Begleiter keinerlei Streitigkeiten voraus. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche im geschätzten Alter zwischen 15-17 Jahren handeln. Beide waren ca. 165-170cm groß, einer hatte dunkle glatte Haare, der andere kinnlange Rasta-Locken. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Diebstahl von Roller

Tatörtlichkeit: 65520 Bad Camberg, Limburger Straße Tatzeit: Freitag, 26.01.2024,20:00 – 22:00 Uhr

Aus dem Hinterhof einer Gaststätte wurde ein dort abgestellter Roller entwendet. Am Freitagabend zwischen 20:00 und 22:00 Uhr wurde ein im Hinterhof einer Gaststätte in der Limburger Straße in Bad Camberg abgestellter schwarzer Roller entwendet. Der Geschädigte hatte diesen dort abgestellt, mittels Lenkradschloss gesichert und war dann in die Gaststätte gegangen. Als er gegen 22:00 Uhr nach seinem Roller sah, war dieser nicht mehr vor Ort. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.