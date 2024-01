Wiesbaden: Die Polizei-News

Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf Wohnhaus

Feuerwehr Wiesbaden

In der Nacht brannte im Steinern-Kreuz-Weg im Stadtteil Mainz-Kostheim der Anbau eines aus Holz gebauten Einfamilienhauses. Das Brandobjekt befand sich inmitten anderer Wohnhäuser in zweiter Reihe, was die Zugänglichkeit erschwerte. Durch den massiven Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Innere des Gebäudes verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Erste Meldungen über das Brandereignis gingen um circa 3.40 Uhr über Notruf 112 in der Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden ein. Diese alarmierte daraufhin Kräfte der Feuerwachen 2 und 1 sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Kostheim. Beim Eintreffen schlugen bereits die Flammen aus dem hölzernen Anbau des Hauses und drohten auf dieses Überzugreifen.

Sofort wurden insgesamt vier Strahlrohre von verschiedenen Seiten des Gebäudes, teilweise durch die Gärten der Nachbarschaft, vorgenommen um die Flammen zu bekämpfen. Innerhalb weniger Minuten konnte so ein erster Löscherfolg erzielt werden. Aufgrund der Holzkonstruktion gestalteten sich allerdings die Nachlöscharbeiten umfangreicher, weshalb zusätzlich Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Erbenheim und Schierstein nachalarmiert wurden.

Mit Seilen gesichert mussten Einsatzkräfte mit Rettungssägen außerdem Teile der Dachhaut des Hauses öffnen um letzte Glutnester zu erreichen. Auch Teile des Holzanbaus mussten für Nachlöscharbeiten demontiert werden. Die Einsatzmaßnahmen dauern zur Stunde noch an.

Insgesamt sind circa 50 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und den drei genannten Freiwilligen Feuerwehren sowie die Logistikgruppe im Einsatz. Ein Rettungswagen stand zusätzlich in Bereitschaft. Die Feuerwache 2 wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Biebrich und Kastel nachbesetzt.

Gescheiterter Wohnungseinbruch – Festnahmen, Wiesbaden,

Adolfsallee, 29.01.2024, 02.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag kam es nach einem gescheiterten Wohnungseinbruch in

der Adolfsallee zu zwei Festnahmen. Gegen 02.10 Uhr öffneten Einbrecher die

Eingangstür der betroffenen Wohnung. Hierdurch wurde die schlafende Bewohnerin

geweckt und schaltete das Licht an, woraufhin die Täter unmittelbar die Flucht

ergriffen. Im Rahmen der Fahndung nach den flüchtigen Tätern konnten die

Polizeikräfte in der Nähe des Tatortes zwei 23 und 16 Jahre alte Tatverdächtige

festnehmen und mitgeführte Aufbruchswerkzeuge sicherstellen. Gegen die beiden

Festgenommenen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbruch in Handyladen,

Wiesbaden, Blücherstraße, 26.01.2024 bis 27.01.2024,

(pl)In der Blücherstraße wurde in der Nacht zum Samstag ein Handyladen von

Einbrechern heimgesucht. Ein Anwohner bemerkte nachts die eingeschlagene

Schaufensterscheibe des Geschäftes und verständigte die Polizei. Über das

mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Hermann-Jansen-Straße, 26.01.2024, 16.00 Uhr bis 27.01.2024, 11.00

Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag einen

Zigarettenautomaten in der Hermann-Jansen-Straße aufgebrochen. Der Automat wurde

gewaltsam geöffnet und ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Täter sowohl an Bargeld als auch an

Zigaretten aus dem Automaten gelangten. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Diesel aus drei Lkw abgezapft,

Mainz-Kastel, Gottfried-Dörr-Straße, 26.01.2024, 16.30 Uhr bis 28.01.2024, 11.30

Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag hatten es Diebe in der

Gottfried-Dörr-Straße in Mainz-Kastel auf den Kraftstoff von drei Lkw abgesehen.

Die Unbekannten machten sich an den Tanks der betroffenen Fahrzeuge zu schaffen

und zapften mehrere Hundert Liter Diesel ab. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, 26.01.2024, 19.00 Uhr bis 27.01.2024, 02.00 Uhr,

(pl)Am Freitagabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der

Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Sicheres Wiesbaden“ durch. Die

Einsatzkräfte waren ab 19.00 Uhr bis in die Nacht hinein in der Wiesbadener

Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Hierbei fanden die Beamtinnen

und Beamten im Bereich des Einkaufszentrums Schelmengraben eine größere Menge

Betäubungsmittel samt Feinwaage und Bargeld auf. Im Rahmen einer Kontrolle auf

dem Dach des Einkaufszentrums am Bahnhofsplatz wurden bei zwei Personen

Betäubungsmittel aufgefunden und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Innerhalb der Waffenverbotszone konnten erfreulicherweise keine Verstöße

festgestellt werden.

Meldungen vom Wochenende

Als Polizist ausgeben – Waffe gezeigt

Wiesbaden, Murnaustraße

Sonntag, 28.01.2024, 01:40 Uhr

(cwe)Samstagnacht kam es zu Streitigkeiten zwischen zwei Parteien in der

Murnaustraße. Dabei gab ein Mann an, Polizist zu sein und zeigte eine Waffe. Der

Mann wurde anschließend durch die Polizei festgenommen

Samstagnacht gegen 01:40 Uhr gerieten zwei Gruppen in Streit, als sich zwei

Männer durch eine mitgeführte Musikbox gestört fühlten. Als die beteiligte

dreiköpfige Gruppe nicht reagierte, verlieh ein 20jähriger Mann aus Wiesbaden

seiner Forderung Nachdruck, indem er eine Art Ausweis zeigte, sich als Polizist

ausgab und den Personalausweis eines weiteren Beteiligten forderte. Anschließend

habe er eine Pistole vorgezeigt, die er im Hosenbund mitführte. Nachdem man den

beiden Männern mitteilte, dass der vorgezeigte Ausweis falsch sei, entfernten

sie sich mit einem PKW. Weit kamen sie jedoch nicht und wurden nach wenigen

Metern durch die verständigte echte Polizei festgenommen. Die Waffe – eine echt

aussehende Schreckschusswaffe – wurde sichergestellt. Der Beschuldigte wurde

nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun einem

Ermittlungsverfahren stellen.

Brand von Gartenhaus – Zeugenaufruf

Mainz – Kostheim, Steinern – Kreuz – Weg Sonntag, 28.01.2024, 03:30 Uhr

(cwe) Zu einem Brand in einer als Wohnhaus genutzten Gartenhütte kam es in der

Nacht zum Sonntag gegen 03:40 Uhr. Die Bewohner waren nicht daheim – es kam zu

keinen Personenschäden.

Samstagnacht gegen 03:40 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall von einem als

Wohnhaus umgebauten Gartenhaus. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr

brannten das Haus und umliegende Büsche bereits. Das Haus wurde durch den Brand

derart stark beschädigt, dass dieses aktuell nicht mehr bewohnt werden kann.

Glücklicherweise befanden sich die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes nicht im

Haus. Die Schadenshöhe wird durch die Feuerwehr auf 50.000 Euro geschätzt. Die

Ursache für den Brand ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 – 0 an die Polizei zu wenden-

Mit Flasche zugeschlagen,

Wiesbaden, Mitte, Mauritiusplatz, Samstag, 27.01.2024, 01:10 Uhr

(cp)In der Nacht zum Samstag kam es in der Wiesbadener Fußgängerzone zu einer

handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer von beiden schlug

schließlich mit einer Flasche zu.

Zwei befreundete 25 und 22 Jahre Männer aus Wiesbaden gerieten gegen 01:10 Uhr

auf dem Mauritiusplatz heftig miteinander in Streit. Diesem folgte dann eine

handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 22-Jährige seinem Freund mit

einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Die Polizei setzte dem

schließlich ein Ende. Worum es bei dem Streit ging, konnten die beiden

alkoholisierten Männer nicht erklären. Ernsthaft verletzt wurde letztlich keiner

der beiden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen

und Zeugen, sich unter 0611 / 3452140 zu melden.

Diebstähle aus PKW

Wiesbadener Süden, Biebrich und Amöneburg, Am Königsfloß, Freitag, 26.01.2024,

14:45 – 16:50 Uhr

(Sc) Diebe waren im Wiesbadener Süden unterwegs und entwendeten aus mehreren PKW

Taschen und Rucksäcke. In den späten Mittagsstunden kam es im Wiesbadener Süden

zu mehreren Aufbrüchen von Autos. Die Diebe beschädigten meist eine der

Seitenscheiben und entwendeten aus den geparkten Autos die auf den Sitzen

liegenden Rucksäcke und Handtaschen. Hierdurch gelangten sie an Laptops und

Tablets. Die Geschädigten waren meist nur für eine Stunde nicht am Auto. Auch

das Tageslicht hat die Diebe nicht abgeschreckt. Die Polizei rät dazu Taschen

und Wertgegenstände nicht im Fahrzeug liegen zu lassen. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 0611 /

345-0 entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz – Kostheim, Theodor – Heuss – Brücke Sonntag, 28.01.2024, 05:15 Uhr

(cwe) Ein Kleintransporter kommt auf der Theodor – Heuss – Brücke, Ecke

Rheinufer nach rechts von der Straße ab und kollidiert mit einer Straßenlaterne.

Dabei werden der Fahrer und der Beifahrer leicht verletzt. Am frühen

Sonntagmorgen kommt es auf der Theodor – Heuss – Brücke zu einem Verkehrsunfall.

Ein weißer Kleintransporter kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer

Straßenlaterne. Dabei werden ein 25-jähriger Wiesbaden und sein ebenfalls

25-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellen

die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Dieser muss sich

nun einem Ermittlungsverfahren stellen, eine Blutentnahme wurde durchgeführt und

der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf über 4000 Euro

geschätzt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Wohnhaus,

Eltville-Rauenthal, Abt-Molitor-Straße, Samstag, 27.01.2024, 15:00 Uhr bis

Sonntag, 28.01.2024, 18:30 Uhr

(fh)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend brachen Unbekannte in ein

Einfamilienhaus in Rauenthal ein. Bei der Tat, welche sich zwischen 15:00 Uhr am

Samstag und 18:30 Uhr am Sonntag ereignete, brachen die Täter die Terrassentür

des Anwesens in der Abt-Molitor-Straße auf, betraten und durchsuchten mehrere

Räume und flüchteten anschließend unbemerkt. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch

keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Der Schaden am Gebäude wird mit

knapp 1.500 Euro beziffert.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Auf Parkplatz mit Messer gedroht,

Eltville am Rhein, Weinhohle, Samstag, 27.01.2024, 11:50 Uhr

(fh)Am Samstagmittag hat in Eltville eine Bedrohung mit Messer für einen

größeren Polizeieinsatz gesorgt. Um 11:50 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der

Polizei und gab an, dass soeben ein Mann auf einem Parkplatz in der „Weinhohle“

einen Fahrradfahrer mit einem Messer bedroht habe. Anschließend seien sowohl der

bewaffnete Kerl, als auch der Fahrradfahrer ohne Drahtesel in unterschiedliche

Richtungen davongelaufen. Daraufhin wurden mehrere Streifen umliegender

Polizeidienststellen nach Eltville entsandt, um nach dem verdächtigen Mann mit

dem Messer zu fahnden. Zunächst konnte der Flüchtige nicht mehr angetroffen

werden. Einige Stunden später erschien der Tatverdächtige, ein stark

alkoholisierter 31 Jahre alter Mann, auf eigene Veranlassung bei der

Polizeistation Eltville, um sich zu stellen. Gegen ihn wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der

laufenden Ermittlung.

Kupferrohre gestohlen,

Heidenrod-Laufenselden, Dammstraße, Freitag, 26.01.2024, 13:00 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag stahlen Diebe mehrere Kupferrohre von einem Grundstück

in Laufenselden. Gegen 13:00 Uhr betraten mehrere unbekannte Personen den Hof

des Geschädigten in der Dammstraße und nahmen von dort mehrere gelagerte

Kupferrohre an sich. Anschließend verstauten sie diese in einem weißen

Transporter der Marke Iveco mit rumänischem Kennzeichen und fuhren davon.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise zum Diebstahl unter

der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Trickdiebe bestehlen Seniorin,

Taunusstein-Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Mittwoch, 24.01.2024, 11:45 Uhr

(fh)Am Mittwoch wurde eine Seniorin in Taunusstein-Hahn von einem dreisten

Pärchen bestohlen. Gegen 11:45 Uhr hielt sich die Taunussteinerin in dem

Supermarkt in der Gottfried-Keller-Straße auf. Was anschließend geschah wurde

von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. So wurde die Dame zunächst über

einen gewissen Zeitraum von einem Mann und einer Frau beobachtet. Anschließend

trat der männliche Part mehrfach, aber unbemerkt an die Geschädigte heran,

erspähte so zunächst den Platz an dem ihre Geldbörse verstaut war, öffneten beim

nächsten Annähern einen Reisverschluss und entwendete beim dritten Mal die

Geldbörse samt Inhalt. Im Anschluss verließ das Pärchen mit ihrer Beute den

Markt in unbekannte Richtung. Der Mann war etwa 30-40 Jahre alt, hatte einen

Kinnbart und war bekleidet mit einer grauen Mütze, einer dunklen Jacke, einem

Schal, einer blauen Jeans und eigen Schuhen. Seine schwarzhaarige Komplizin war

etwas jünger und trug dunkle Kleidung, eine schwarze Umhängetasche und weiße

Schuhe.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise zu den Dieben

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Einbruch in Kosmetikstudio

Idstein, Am Wörzgarten, Freitag, 26.01.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 27.01.2024,

08:00 Uhr

(ck) Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen suchte ein unbekannter Dieb ein

Kosmetikstudio im Idsteiner Gewerbegebiet „Am Wörtzgarten“ auf. Das Ziel war

Bargeld. Am Samstagmorgen musste eine Verantwortliche des Geschäftes

feststellen, dass ein Fenster im Eingangsbereich gewaltsam geöffnet und im

Inneren des Studios Bargeld und ein Tablet entwendet worden war. Der unbekannte

Täter konnte während seiner Tat aufgezeichnet und als 1,75 m groß und dunkel

gekleidet beschrieben werden. Er trug eine schwarze Jacke mit auffälligem Logo

im linken Brustbereich ähnlich einem „M“. Im Anschluss flüchtete er unerkannt.

Nützliche Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126)

9394-0 entgegen.

Körperverletzung in Idstein-Eschenhahn

Idstein-Eschenhahn, Rathausstraße, Samstag, 27.01.2024, 01:00 Uhr

(ck) Samstagnacht gerieten zwei Heranwachsende aus Idstein in der Rathausstraße

im Ortsteil Eschenhahn derart in Streit, dass dieser in einer handfesten

Auseinandersetzung endete. Die jungen Männer besuchten eine Geburtstagsfeier und

gerieten aus noch unbekannten Gründen in Streit, welcher mit Faustschlägen

ausgetragen wurde. Letztlich trug ein 18-Jähriger Idsteiner eine Platzwunde

davon, die vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Gegen den ebenfalls aus

Idstein stammenden 17- Jährigen Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen Körperverletzung eingeleitet.

Holzdiebstahl

Schlangenbad-Wambach, Landesstraße 3037, Samstag, 27.01.2024, 13:15 Uhr

(ck) Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete am Samstagmittag im Bereich

der L3037 bei Schlangenbad den Diebstahl mehrerer Holzscheite. Über den Notruf

informierte er die Polizei und teilte mit, dass eine männliche Person übermäßig

viel Holz in sein Auto lade. Ein 71-Jähriger aus Bad Schwalbach hatte sich mit

Hilfe seiner Kettensäge umliegendes Holz zurechtgeschnitten und unberechtigter

Weise in den Kofferraum seines PKW geladen. Die Kollegen der Polizeistation Bad

Schwalbach konnten den Holz Dieb an seiner Wohnanschrift mit Samt des Stehlgutes

antreffen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde gegen

den Mann eingeleitet.

Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Rüdesheim, Am Fichtenkopf, Samstag 27.01.2024, 02:05 Uhr

(ck) Im Rahmen der Verkehrsüberwachung kontrollierten in der Nacht von Freitag

auf Samstag Beamte der Polizeistation Rüdesheim einen 19-Jährigen Fahranfänger.

Dieser war mit seinem PKW Audi im Bereich der Straße Am Fichtenkopf unterwegs.

Die Kollegen bemerkten schnell Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer. Ein Test ergab

1,14 Promille bei ihm. Der junge Mann musste mit auf die Dienststelle, wo eine

Blutentnahme erfolgte. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Gegen

den jungen Fahranfänger, für den die 0,0 Promille Grenze gilt, wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Bad Schwalbach

Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Samstag 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(ck) Am Samstagvormittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in

der Edmund-Heusinger-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Die Besitzerin eines

roten Nissan Micra musste nach der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug eine Beschädigung

im Bereich des Hecks feststellen. Nach ersten Ermittlungen stieß eine noch

unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen

den PKW der Dame. Im Anschluss entfernte sich der oder die Unfallverursacherin,

ohne ihren Pflichten als solche nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von

ca. 1000 EUR. Die Polizeistation in Bad Schwalbach bittet unter der Rufnummer

(06124) 7078-0 um sachdienliche Hinweise.