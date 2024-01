Bergstrasse

Pfungstadt: Fahrzeugteile aus Autohaus entwendet / Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Samstag (27.01.)

13 Uhr bis Montag (29.01.) 7.45 Uhr diverse Fahrzeugteile von einem Pkw bei

einem Autohaus in der Eberstädter Straße. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa

10.000 Euro geschätzt.

Die Täter gelangten auf noch ungeklärte Weise auf das Gelände des Unternehmens.

Dort demontierten sie am betroffenen Fahrzeug mehrere Karosserieteile. Nach

derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem

Fahrzeug vor Ort waren, mit dem sie das Diebesgut abtransportierten und

unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten.

Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Sachdienliche Informationen

nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Telefonnummer 06151/969-0

entgegen.

Einhausen: Auto im Visier Krimineller

Einhausen (ots) – Am Samstagmittag (27.01.), gegen 13.30 Uhr, hatten es

Kriminelle auf einen weißen Peugeot auf dem Friedhofsparkplatz in Groß-Hausen

abgesehen, das Fenster eingeschlagen und im Anschluss die im Fahrzeug liegende

Handtasche samt Inhalt entwendet.

Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen

betraut und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 alle in diesem Zusammenhang

stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Festnahme nach Einbruchdiebstahl in Arztpraxis / 23-Jähriger in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt

und des Polizeipräsidiums Darmstadt

Nach einem Einbruch in eine Arztpraxis am Sonntagabend (28.1.) konnten

Polizeikräfte einen Tatverdächtigen festnehmen. Der 23-Jährige befindet sich in

Untersuchungshaft.

Gegen 22.15 Uhr wurde die Polizei über einen mutmaßlichen Einbruch in die

Räumlichkeiten in der Mina-Rees-Straße informiert. Eine umgehende Entsendung

mehrerer Polizeistreifen führte zu einer rechtzeitigen Umstellung des Hauses.

Nach Betreten der Räume fanden die Einsatzkräfte dort einen 23-jährigen Mann

vor, der sich zuvor mutmaßlich mit Gewalt Zutritt verschafft hatte und im

Begriff gewesen sein soll, einzelne Elektrogegenstände abzutransportieren.

Die Polizeistreifen konnten den hinreichend polizeibekannten Mann widerstandslos

festnehmen. Neben dem mutmaßlichen Diebesgut führte der Tatverdächtige mehrere

Messer und Schraubendreher mit sich.

Nach einer Nacht im polizeilichen Gewahrsam wurde der Tatverdächtige am Montag

(29.01.) einem Haftrichter beim Amtsgericht in Darmstadt vorgeführt. Auf Antrag

der Staatsanwaltschaft ordnete der Richter die Untersuchungshaft gegen ihn an.

Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das Kommissariat

21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei führt die Ermittlungen fort, insbesondere

auch im Hinblick auf mögliche Tatzusammenhänge mit weiteren gleichgelagerten

Einbrüchen.

Darmstadt-Eberstadt: Einbruch in ehemaliges Fabrikgelände / Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots) – Am Freitagabend (26.01.) drangen gegen 16.30 Uhr zwei Männer

im Alter von 33 und 37 Jahren gewaltsam auf das Gelände einer ehemaligen Fabrik

in der Pfungstädter Straße ein. Kurz darauf alarmierte ein Zeuge die

Polizeistation Pfungstadt über den Vorfall. Eine sofort eingeleitete Fahndung

der Polizeistation führte nach derzeitigen Erkenntnissen dazu, dass die Männer

von ihrem Vorhaben abließen und versuchten, ohne Beute zu entkommen.

Durch das schnelle Erscheinen einer Streifenwagenbesatzung konnten die beiden

Männer im Nahbereich festgenommen werden, nachdem sie bei der Flucht vom Gelände

beobachtet wurden. Bei einem der Festgenommenen stellten die Einsatzkräfte zudem

einen offenen Haftbefehl fest. Durch die Zahlung von 750 Euro konnte die

unmittelbare Haft abgewendet werden.

Der 33-Jährige sowie sein 37-jähriger Begleiter müssen sich nun in einem

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls

des Diebstahls verantworten.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Einbruch in Imbiss / Täter erbeuten Bargeld und Lebensmittel

Griesheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag (25.01.) auf Freitag (26.01.)

ereignete sich ein Einbruchdiebstahl in einem Imbiss auf dem Gelände eines

Großhandels in der Zusestraße.

Die Einbrecher hebelten die Zugansgtüren auf und durchsuchten die

Räumlichkeiten. In der Küche griffen sie Lebensmittel aus dem Kühlschrank und

brachen in einem weiteren Raum Spielautomaten auf, um an das Bargeld zu

gelangen. Der Gesamtschaden, der durch die gewaltsame Öffnung und den Diebstahl

entstanden ist, beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 22.000 Euro,

davon circa 2.000 Euro durch gestohlenes Bargeld und Lebensmittel sowie

zusätzlich 20.000 Euro Sachschaden.

Das Fachkommissariat 42 bei der Polizeistation Griesheim hat die Ermittlungen

wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich

der Zusestraße beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06155/8385-0 zu melden.

Mit Leichtkraftrad gestürzt und gegen PKW geprallt

K105 Klein-Umstadt (ots) – Am Sonntag (28.01.) ereignete sich gegen 17 Uhr auf

der K105 zwischen Klein-Umstadt und Mosbach ein Verkehrsunfall, bei welchem eine

Motorradfahrerin und ihre Sozia verletzt wurden. Nach aktuellem Ermittlungsstand

stürzte die 17-jährige Fahrzeugführerin, zusammen mit ihrer 16-jährigen

Mitfahrerin, mit ihrem Leichtkraftrad im Kurvenbereich und rutsche anschließend

in die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden

PKW. Der Fahrzeugführer des PKW, ein 49-jährigen Mann aus Messel, konnte seinen

Audi durch eine schnelle Reaktion stark abbremsen und somit die Unfallfolgen

erheblich verringern. Die jugendlichen Motorradfahrerinnen wurden durch den

Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus

verbracht. Die Schäden an den Fahrzeugen werden auf 15.000 EUR geschätzt. Für

die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn zeitweise gesperrt. Neben

Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Sonntag, den 28.01.2024 gegen 10:52 Uhr, beschädigte ein

noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Verkehrsinsel samt Verkehrsschild auf

der Landgraf-Georg-Straße. Der Fahrzeugführer wollte mutmaßlich vom Parkplatz

des Jugendstilbads auf die Landgraf-Georg-Straße einbiegen und kollidierte

hierbei aus noch ungeklärter Ursache mit genannter Verkehrsinsel. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens wird auf circa 300 EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher

geben können, werden gebeten, sich beim 1.Polizeirevier in Darmstadt (06151-96941110) zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden – Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Freitag, den 26.01.2024, gegen 15:15 Uhr ereignete sich

auf dem Radweg zwischen Mühltal Nieder-Ramstadt und Ober-Ramstadt eine

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Hierbei stießen zwei Fahrradfahrer im

Bereich der Unterführung an der Nieder-Ramstädter Straße zusammen. Die

Unterführung befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem dortigen

Einkaufsmarkt. Nach dem Zusammenstoß stürzte die eine beteiligte 14-jährige

Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht. Der Fahrer des anderen Fahrrads

entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligtem nachzukommen. Bei dem flüchtigen Radfahrer handelte es sich um

eine männliche Person, ca. 30 Jahre alt, schlanke Statur, 175-180cm groß, kurze

Haare. Er war bekleidet mit einer dunklen Jeans, einer grauen Jacke und er trug

eine schwarze Sturmhaube. Bei seinem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes

Mountain-E-Bike mit auffälligen neonfarbenen Streifen an den Reifen.

Zeugen , die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrrad

geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der

06154/6330-0 zu melden.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: An Bushaltestelle attackiert und bestohlen

Ein 27 Jahre alter Mann wurde am Freitagabend (26.01.), gegen 21.50 Uhr, an der Bushaltestelle „Böllenseeplatz“ von drei oder vier Unbekannten attackiert und anschließend seiner Tragetasche samt Lebensmitteln beraubt. Der 27-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die drei bzw. vier Flüchtigen sind 17 bis 18 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Sie waren schwarz gekleidet und trugen schwarze Kappen. Dem Geschädigten fielen zudem „Gucci“-Taschen und ein „Luis Vitton“-Schal bei den Angreifern auf. Laut ihm haben die Männer ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rüsselsheim: Mehrere Fenster an Schule beschädigt/Zeugen gesucht

Die Scheiben von vier Fenstern am Gebäude der Georg-Büchner-Schule in der Mecklenburger Straße, wurden am Sonntag (28.01.), gegen 16.40 Uhr, von drei unbekannten Kindern im Alter von etwa 10 bis 11 Jahren mit Steinen bzw. größeren Ästen beschädigt. Es entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die drei verdächtigen Jungen sind etwa 1,50 Meter groß und trugen Wollmützen. Einer von ihnen war mit einer dunkelblauen Winterjacke bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Rüsselsheim: Polizei überwacht Geschwindigkeit/Ein Fahrer mit Drogen, einer ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmittag (28.01.) führten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Kurt-Schumacher-Straße/Uranstraße durch. Im Laufe der zweistündigen Messung wurden 52 Verstöße gegen die geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt. Unrühmliche Spitzenreiterin war eine 58 Jahre alte Autofahrerin, die mit 81 Stundenkilometern vom Radar erfasst wurde. Auf sie kommt nun ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Zudem fanden die Ordnungshüter bei einem 21 Jahre alten Mann rund 16 Gramm Haschisch und nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest. Es musste wegen Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren. Weiterhin konnte ein 36 Jahre alter Opel-Fahrer bei der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen und erhielt eine entsprechende Anzeige.

Groß-Gerau: Nach Einbruch in Imbisswagen/Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein Imbisswagen in der Helvetiastraße geriet in der Nacht zum Sonntag (28.01.), gegen 4.00 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Männer hebelten den Zugang zu dem Foodtruck auf und durchsuchten den Wagen nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten lediglich einen Schlüssel. Die Tat wurde bemerkt und daraufhin die Polizei alarmiert.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten die Ordnungshüter einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Ein weiterer Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 32 Jahre alten Mann, dem zunächst die Flucht gelang. Die Ermittlungen dauern an. Zudem prüft die Polizei, ob die Männer noch für weitere gleichgelagerte Taten in der Region in Betracht kommen.

Versuchter Raubüberfall auf Baumarkt – Täter flüchtet ohne Beute – Polizei bittet um Hinweise

Rüsselsheim (ots)

Am Freitagabend (26.01.24) überfiel ein bislang unbekannter Täter einen Baumarkt in der Alzeyer Straße in Rüsselsheim. Er begab sich gegen 19.13 Uhr zum Servicepoint und forderte von der Angestellten, die Kasse zu öffnen. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, zog er eine Schusswaffe. Die Angestellte kam seiner Aufforderung jedoch nicht nach, obwohl der Täter noch einmal seine Anweisung wiederholte. Als er merkte, dass sein Vorhaben erfolglos bleiben würde, ging er mit der Waffe in der Hand aber ohne Beute aus dem Markt. Er entkam unerkannt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, sprach deutsch und war mit schwarzer Kleidung und schwarzer Strickmütze bekleidet. Er trug eine schwarze Maske und einen dunklen Rucksack. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06142-6960. Wer hat die Tatausführung beobachtet oder wurde unmittelbar vor oder nach der Tat auf den Täter aufmerksam?

Odenwaldkreis

Erbach: Laserkontrollen der Polizei wegen Lärmschutz

Am Samstag (27.01.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Erbach eine Lasermessung in der Neckarstraße (Bundesstraße 45), in Fahrtrichtung Beerfelden durch. Auf dieser Strecke ist die Geschwindigkeit im Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr aufgrund Lärmschutz auf 30 km/h begrenzt.

Im Zeitraum von 00.10 bis 02.30 Uhr konnten insgesamt 58 Fahrzeuge gemessen werden. Dabei kam es zu insgesamt 23 Verstößen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 24-jähriger Mann aus dem Odenwaldkreis, der nach Abzug der Toleranz 29 Stundenkilometer zu schnell unterwegs war. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld von 180 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Die Kontrollen werden weiterhin fortgesetzt.

Höchst: Nach schwerem Verkehrsunfall/Fahrer erliegt Verletzungen

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochabend (24.01.), gegen 20.40 Uhr, bei dem ein 35 Jahre alter Fahrer eines Transporters schwer verletzt wurde, ist der Mann am Samstag (27.01.) in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Der 35-Jährige befuhr die Frankfurter Straße talwärts und prallte im Bereich einer Kurve gegen eine dortige Hauswand. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte möglicherweise eine medizinische Ursache bei dem Fahrer zu dem Unfall geführt haben.