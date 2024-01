Fahrzeug entwendet und unter Drogenbeeinflussung zu Schrott gefahren

Wörth (ots) – Ein 40-jähriger und ein 23-jähriger Mann aus Bayern waren in Wörth bei einem 39-jährigen Bekannten zu Besuch. Während die beiden älteren Männer in der Nacht zum Sonntag unterwegs waren, nahm der 23-Jährige den in der Wohnung zurückgelassenen Autoschlüssel des 40-Jährigen und fuhr mit dessen Volvo nach Speyer.

Dort verunfallte er so, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und flüchtete von der Unfallstelle. Durch die polizeilichen Ermittlungen konnte der Unfallverursacher wenig später identifiziert und festgenommen werden. Er stand erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Erheblich alkoholisiert mit Fahrrad unterwegs

Wörth (ots) Am Sonntag gegen 20.00h wollten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth einem 54-jährigen Mann verlorene Gegenstände nach Hause bringen. Gerade in diesem Moment kam der Mann auf seinem Fahrrad nach Hause gefahren.

Im Gespräch konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest bestätigte dies mit 2,58 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.