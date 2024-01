Mann stürzt von Kran

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Am Montag 29.01.2024 gegen 12:45 Uhr, stürzte ein 51-Jähriger bei Arbeiten von einem Kran in der Nelkestraße. Der Mann verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Radfahrer verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Sonntagnachmittag 28.01.2024 gegen 15 Uhr, war ein 63-jähriger Radfahrer auf der Prinzregentenstraße in Richtung Hemshofstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Marienstraße stürzte der Mann aus bisher ungeklärter Ursache und wurde hierbei am Kopf verletzt.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallhergang geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rollerdiebe gefasst

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Sonntag 28.01.2024 beobachtete ein Zeuge wie 3 Jugendliche in der Erbgasse einen Roller entwendeten. Als der Zeuge sie ansprach, flüchteten die Jugendlichen. Daraufhin informierte er die Polizei.

Wenig später entdeckte der Mann die Täter im Bereich des Adlerdamms wieder. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnten die männlichen Täter im Alter von 14-16 Jahren schließlich in der Saarlandstraße von Polizeikräften gestellt werden. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Fahrraddiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Sonntag 28.01.2024 zw. 24-05 Uhr, entwendeten Unbekannte ein vor einem Wohnhaus in der Werderstraße angeschlossenes Trekkingrad im Wert von circa 700 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Geschwindigkeitskontrollen im Februar 2024

Präsidialbereich (ots) – Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Im Monat Februar finden daher im Bezirk des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wie folgt Geschwindigkeitskontrollen statt:

Im Gebiet der Polizeidirektion Ludwigshafen:

01.02.2024, Bereich Bobenheim-Roxheim

12.02.2024, Bereich Ludwigshafen

23.02.2024, Bereich Limburgerhof

28.02.2024, Bereich Neuhofen

Im Gebiet der Polizeidirektion Landau:

06.02.2024, Bereich Kandel

14.02.2024, Bereich Landau

20.02.2024, Bereich Lustadt

26.02.2024, Bereich Waldhambach

Im Gebiet der Polizeidirektion Neustadt:

09.02.2024, Bereich Wattenheim

13.02.2024, Bereich Neustadt

22.02.2024, Bereich Wattenheim

29.02.2024, Bereich Weisenheim am Berg

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.

Fahrradfahrer leicht verletzt – Korrekturmeldung

Ludwigshafen (ots) – Das Alter der Beteiligten wurde in der Ursprungsnachricht vertauscht. Es handelt sich bei dem leicht verletzten Radfahrer um den 83-Jährigen und nicht, wie ursprünglich angegeben, um den 50-Jährigen. Bei diesem handelt es sich um den Autofahrer.

Korrigierte Meldung: Beim Ausparken erfasste am Mittwochmorgen (24.01.2024), ein 50-jähriger Autofahrer in der Brunckstraße einen 83-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

Es entstand außerdem ein Sachschaden von mindestens 200 Euro.

Trickbetrüger erbeuten hohe Geldsumme

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 26.01.2024 gegen 14:30 Uhr, erhielt eine Seniorin aus der Giselherstraße einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, der ihr mitteilte, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall einen Fußgänger schwer verletzt habe. Die Frau müsse nun eine Kaution in Höhe von 90.000 Euro aufbringen. Die Seniorin glaubte dem Anrufer, öffnete gegen 18:30 Uhr einer jungen Frau die Tür und übergab dieser Bargeld und Schmuck im Wert von über 40.000 Euro.

Wer hat im Bereich der Giselherstraße verdächtige Personen beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unterTel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.