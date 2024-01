Wasserleiche geborgen

Nierstein (ots) – Am Montag 29.01.2024 um 16:20 Uhr, wurde im Bereich Nierstein am Rhein eine Wasserleiche durch einen Zeugen am Rheinufer festgestellt. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann. Der Leichnam wurde von der Wasserschutzpolizei geborgen. Nähere Umstände, insbesondere zur Todesursache und Identität, sind Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei Mainz.

Tödlicher Personenunfall – Junger Mann von Güterzug erfasst

Dienheim (ots) – Am 29.01.2024 ereignete sich um 08:30 Uhr ein tragischer Personenunfall an der Bahnstrecke in Dienheim. Ersten Ermittlungen zufolge erfasste ein Güterzug einen 23-jährigen Mann, der entlang der Bahngleise gelaufen war. Die Sichtweite betrug zum Zeitpunkt des Unfalls mutmaßlich unter 50 Metern aufgrund von Nebel.

Der Triebfahrzeugführer leitete umgehend eine Schnellbremsung ein als er den Mann sah. Dennoch wurde dieser durch den Zug erfasst und erlitt hierdurch tödliche Verletzungen. Der Triebfahrzeugführer wurde vor Ort seelsorgerisch betreut.

Die Bahnstrecke war von 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr Uhr beidseitig gesperrt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache werden von Bundes- und Kriminalpolizei geführt. Am Einsatz beteiligt waren die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, Landespolizei Oppenheim, Kriminalpolizei Mainz, die Feuerwehren aus Oppenheim, Guntersblum und Nierstein sowie der Notarzt und Rettungsdienst aus Nierstein.

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Bingen (ots) – Am Montagvormittag wurden im Stadtgebiet Bingen an verschiedenen Örtlichkeiten mehrere stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet werden.

In einem Fall konnte bei einer 63-jährigen Verkehrsteilnehmerin bei genauerer Betrachtung des Führerscheines erkannt werden, dass die Frau eine Beschränkung eingetragen hat, dass sie lediglich mit Fahrzeugen mit Automatikgetriebe fahren darf. Da die Frau jedoch mit einem PKW mit Schaltgetriebe unterwegs war, wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Drift-Manöver auf Globus Parkplatz – Zeugen gesucht

Bingen (ots) – Am Donnerstag 18.01.2024 gegen 18:30 Uhr, zeigten mehrere teilweise getunte PKWs in 55457 Gensingen im Bereich des Parkplatzes des Globus-Marktes ein auffälliges Fahrverhalten und nutzten die teils geschlossene Eisdecke auf dem Parkplatz für mehrfache „Drift-Manöver“ und sonstiges verkehrsstörendes Auftreten. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bingen.

Mainz

Mehrere Trunkenheitsfahrten in Mainz und Umgebung

Mainz (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag stellte eine Streife derPI Mainz 3 auf der Saarstraße einen Hyundai, mit sehr auffälliger Fahrweise fest. Neben Schlangenlinien bremste der Fahrer des Hyundai sein Auto mehrfach grundlos ab und gab wieder Gas. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde dem 57-jährigen Mann aus Ingelheim ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, der einen Wert von über 1,2 Promille ergab.

Nach einer anschließenden Blutprobe auf der Polizeiwache wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Sonntag 28.01.2024 gegen 06:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Mainzer Altstadtwache die Fahrerin eines Opel Astra vor der Dienststelle in der Weißliliengasse. Die Frau, eine 25-jährige Wiesbadenerin, wies einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille auf. Die Fahrerlaubnis blieb daraufhin direkt auf der Polizeiinspektion, wo der Frau im Anschluss ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde. Auch in diesem Fall wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Einige Stunden zuvor, gegen 02:20 Uhr, konnten ebenfalls in der Weißliliengasse 2 Männer kontrolliert werden, wovon einer bereits neben dem geparkten VW Golf lag, ein weitere sich noch gerade so auf den Beinen halten konnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei beiden Männern einen Wert, der sie nicht mehr zu Fahren eines Kraftfahrzeuges ermächtigte. Um eine mögliche Fahrt unter Alkoholeinfluss zu verhindern, wurde bei dem Fahrzeughalter der Autoschlüssel sichergestellt.

Ebenfalls am Sonntagmorgen gegen 10:30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein BMW X70 in Budenheim auf, der vermutlich aufgrund einer Panne die Fahrbahn auf der Mainzer Landstraße blockierte. Der Fahrer des BMW wies neben starkem Atemalkoholgeruch weitere körperliche Auffälligkeiten auf, die auch auf den Konsum von Betäubungsmittel hindeuten können. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Konsum weiterer Substanzen muss nun im Rahmen einer Blutanalyse ermittelt werden. Auch hier wird gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet. Der Pannen-BMW stellte sich tatsächlich als nicht mehr fahrbereit heraus und musste abgeschleppt werden.

Auseinandersetzung endet handgreiflich

Mainz-Bahnhofsvorplatz (ots) – Im Rahmen von Streitigkeiten auf dem Bahnhofsvorplatz kam es am Donnerstag 25.01.2024 gegen 20:17 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23- jährigen sowie 56-jährigen Mann, die sich mit Faustschlägen traktierten. Durch mehre Polizeistreifen der Stadtinspektionen wurde der Bahnhofsvorplatz aufgesucht und die Auseinandersetzung durch die Einsatzkräfte beendet.

Aufgrund des weiterhin hohen Aggressionspotentials des nunmehr Beschuldigten 23-Jährigen, wurde dieser kurzzeitig in Polizeigewahrsam auf der Polizeiinspektion Mainz genommen, von wo er anschließend, nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, wieder entlassen werde konnte. Bei dem Einsatz am Donnerstag waren insgesamt 3 Streifenwagenbesatzungen der Polizei im Einsatz. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnten beide Beteiligten ab.