Unbekannte legen Gegenstände auf die Gleise (Foto)

Wörrstadt (ots) – Am 28.01.2024 um 03:50 Uhr, wurde die Leitstelle der Bundespolizei Kaiserslautern informiert, dass ein Zug auf der Bahnstrecke von Saulheim nach Alzey auf Höhe Wörrstadt einen Gegenstand überfahren habe. Als die Streife der Bundespolizei vor Ort eintraf, teilte der Triebfahrzeugführer mit, dass kurz aufeinander folgend ein Kanaldeckel sowie ein Betonstein auf den Gleisen lagen und überfahren wurden. Der Kanaldeckel wurde beim Überrollen zerteilt, der Betonstein hatte sich unter dem Zug verkeilt und wurde bis in den Bahnhof Wörrstadt mit geschliffen.

Der ebenfalls verständigte Notfallmanager der Deutschen Bahn teilte mit, dass nur ca. zweieinhalb Stunden zuvor sich ein ähnlicher Vorfall ereignet hatte. Durch einen anderen Zug sei bei der gleichen Örtlichkeit ein auf die Gleise gelegtes Fahrrad überfahren worden. Zur Beschädigung der Züge liegen keine Angaben vor, beide Fahrzeuge müssen in der Werkstatt zur Bewertung des Schadens in Augenschein genommen werden.

Die Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Unter Betäubungsmitteleinfluss zur polizeilichen Vernehmung erschienen

Wörrstadt (ots) – Am Freitag 26.01.2024 gegen 10:25 Uhr, erschien der 31-jährige zur polizeilichen Vernehmung bei der Polizeiwache Wörrstadt. Im Rahmen dessen stellten die Beamten fest, dass der 31-jähige unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Da er jedoch mit seinem Pkw zum Termin erschien, folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt.

Unter Drogeneinfluss zu dicht aufgefahren

A 61/Westhofen (ots) – Einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim fiel am 28.1.2024 gegen 13:30 Uhr auf der A 61 bei Westhofen ein PKW auf, der den erforderlichen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug deutlich unterschritt. Daher kontrollierten die Beamten den 39-jährigern Fahrer des Autos auf dem Parkplatz Rotenstein.

Dabei stellten sie bei dem Mann Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Der 39-Jährige, der auch einräumte, Drogen konsumiert zu haben, musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann muss nun mit den entsprechenden Anzeigen und einem Fahrverbot rechnen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

PKW wechselt plötzlich Spur und löst Unfall aus

A 61/Daxweiler (ots) – Da ein auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen vorausfahrender PKW in der Baustelle in Höhe der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte, musste am 28.1.2024 gegen 13:30 Uhr ein 25-Jähriger mit seinem PKW scharf bremsen, um zu verhindern, dass es zum Zusammenstoß kommt.

Eine hinter dem 25-Jährigen fahrende 54-Jährige schaffte es allerdings nicht, rechtzeitig abzubremsen und fuhr dem 25-Jährigen auf. Der oder die Fahrer/Fahrerin des PKW, der plötzlich die Spur gewechselt hatte, fuhr indes weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 25-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.

Sein nicht mehr fahrbereites Auto musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 6000 Euro. Die 54-Jährige blieb unverletzt. Den Schaden an Ihrem Wagen schätzt die Polizei auf ca. 4.000 Euro.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl – Zeugen gesucht

Gau-Odernheim (ots) – Am Sonntag 28.01.2024 gegen 17:30 Uhr, kam es in der Friedrich-Ebert-Straße, zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter drückten gewaltsam ein Kellerfenster des Einfamilienhauses ein. Vermutlich aufgrund baulicher Gegebenheiten war ein Einstieg ins Innere nicht möglich, weshalb die Täter ohne Beute flüchteten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann oder Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich unter 06731 9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Stromberg (ots) – Am 27.1.2024 gegen 10 Uhr, stellten Polizisten der Autobahnstation Gau-Bickelheim bei der Kontrolle eines 43-jährigen LKW-Fahrers Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Die Polizisten überprüften den Mann an der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West. Der Mann räumte den Konsum von Drogen auch ein.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 43-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen, mindestens mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot.

Worms

Widerstand gegen Polizeibeamte

Worms (ots) – Zu einem Widerstand gegen zwei Polizeibeamte kam es am Freitag 26.01.2024, in der Rheinstraße. Gegen 14:40 Uhr fiel dort ein augenscheinlich betrunkener Mann auf, der mit heruntergelassener Hose Passanten angeschrien haben soll. Der Mann, bei dem es sich um einen 36-jährigen Wormser handelt, konnte durch eine Streife der Wormser Polizei angesprochen werden.

Sofort reagierte er den Beamten gegenüber aggressiv und bedrohte sie mit einer Weinflasche. Noch bevor der 36-Jährige zum Schlag ansetzen konnte, wurde er zu Boden gebracht. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, sodass im weiteren Verlauf auch der Taser eingesetzt werden musste. Letztlich konnte der 36-Jährige mit Unterstützung einer zweiten Streife fixiert werden. Er befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde einer medizinischen Betreuung übergeben.

Darüber hinaus wurde dem 36-Jährigen aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zwei Polizeibeamte wurden durch den 36-Jährigen leicht verletzt.

Passanten, die durch den 36-Jähringen angeschrien oder möglicherweise belästigt wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter 06241/852-0 oder per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Worms (ots) – Eine Verfolgungsfahrt endete in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Verkehrsunfall. Gegen 02 Uhr sollte ein PKW durch eine Wormser Streife in der Gaustraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 23-jährige Fahrer beschleunigte jedoch und versuchte zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung verlor er beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Löwengasse frontal mit einer Straßenlaterne.

Der 23-Jährige und seine 19-Jährige Beifahrerin blieben dabei unverletzt. Beide Insassen waren alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer zeigte einen Wert von knapp 0,9 Promille. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum.

Dem 23-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen. Er war zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und muss sich nun wegen diverser Vergehen und Verkehrsstraftaten strafrechtlich verantworten.