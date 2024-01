Brand eines Hauses in Windesheim

Bad Kreuznach (ots) – Die Ermittlungen nach dem Brand in Windesheim vom 25.01.2024, werden durch die Kriminalinspektion Bad Kreuznach unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach weitergeführt. Am Freitag 26.01.2024, untersuchten Brandermittler der Kriminalpolizei und ein Sachverständiger für Brandursachen den Brandort.

Dabei konnte festgestellt werden, dass der Brand von einem elektrischen Heizgerät ausging. Aus welchem Grund das Gerät in Flammen aufging, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Darüber hinaus haben die Untersuchungen der Rechtsmedizin Mainz bestätigt, dass es sich bei der am Brandort verstorbenen weiblichen Person um die Wohnungsinhaberin handelt.

Straßenverkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Simmertal (ots) – Am Montag kam es auf der B 41 Höhe Simmertal gegen ca. 08:15 Uhr, zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch ein grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahrmanöver im Bereich des dortigen Verkehrskreisels an der Einmündung der B 421. Hierbei wurden 2 in Richtung Hochstetten-Dhaun fahrende Fahrzeuge noch im Kreisel von einem aus Richtung Bad Kreuznach kommenden silberfarbenen Audi mit MZ-Kennzeichen rechts überholt.

Die von diesem Vorgang oder eventuell noch weiteren ähnlichen Vorfällen betroffenen Personen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich zeitnah mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der genannte silberne Audi von Bad Kreuznach aus in Richtung Kirn unterwegs.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hennweiler (ots) – Zwischen Freitag 26.01.2024 und Sonntag 28.01.2024 stieß in der Schillerstraße mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten Citroen C3 und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Citroen wurde linksseitig die hintere Türe und der hintere Kotflügel beschädigt. Zeugen der Tat werden geben, sich bei der Polizei Kirn zu melden.