#ZWEIVONUNS – Polizei gedenkt getöteten Polizisten (FOTO)

Kusel (ots) – Yasmin Bux und Alexander Klos wurden am 31.01.2022 in Ausübung ihres Dienstes brutal ermordet. An ihrem zweiten Todestag gedenken ihrer Kollegen des Polizeipräsidiums Westpfalz und der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz in Stille.

„Bei der Polizei in der Westpfalz wird es keine offizielle Veranstaltung zum Jahrestag geben.“, so Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort. Die Behördenleitung, Hans Kästner und Polizeivizepräsident Christof Gastauer, werden die Gräber von Yasmin und Alexander besuchen. Die Gedenkstätte für alle im Dienst ums Leben gekommene Polizistinnen und Polizisten des Landes Rheinland-Pfalz befindet sich am Campus Hahn der Hochschule der Polizei. Der Direktor der Hochschule, Uwe Lederer, wird gemeinsam mit Studierenden und weiteren Mitarbeitenden den Getöteten an diesem Tag an der Gedenkstätte in Stille gedenken.

„Es kann sein, dass man in den Polizeidienststellen zusammenrückt und eine Kerze anzündet oder in einer Gedenkminute verharrt. Jeder geht mit Trauer anders um und wird den Tag so begehen, wie es für ihn passend ist.“, so Erfort. „Der 31.Januar 2022 hat eine tiefe Narbe hinterlassen. Er hat aufgezeigt, welche Risiken und Gefahren der Polizeiberuf mit sich bringt. Allerdings hat er auch gezeigt, wie stark der Zusammenhalt und die Solidarität innerhalb der Polizeifamilie sind.“

Bei der Polizei hat nicht nur ein emotionaler Verarbeitungsprozess stattgefunden, auch der damalige Einsatz wurde intensiv nachbereitet. Dieser Prozess ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Ergebnisse werden in den nächsten Wochen und Monaten auf Führungsebene und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei Rheinland-Pfalz erörtert. |erf

Kaiserslautern

Handy unterschlagen

Kaiserslautern (ots) – Bei der Polizei in Kaiserslautern meldete ein Mann, dass sein Handy am frühen Sonntagmorgen von einem Taxifahrer gestohlen wurde. Nach seinen Angaben hatte er dem Fahrer das Handy als Pfand mitgegeben, damit dieser seine Freundin nach Hause fährt, die die Fahrt erst dort bezahlen konnte. Der Taxifahrer gab das Handy allerdings nicht zurück, nachdem er sein Geld erhalten hatte, sondern fuhr davon. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahl laufen. |cla

Mit Diebesgut on Tour

Kaiserslautern (ots) – Einer aufmerksamen Passantin fielen am Sonntag stadtauswärts zwei verdächtige männliche Personen auf, die mit einem beladenen Einkaufswagen unterwegs waren. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Der Einkaufwagen sowie die Gegenstände darin konnten, laut Mitteilerin, auf den ersten Blick einem Baumarkt in der Nähe zugeordnet werden.

Die eingesetzte Streife fand den Einkaufswagen daraufhin vor einem Gebäude im Geranienweg. Im Haus selbst trafen die Beamten auf die beiden Tatverdächtigen und fanden auch das vermeintliche Diebesgut. Hierbei handelte es sich um 2 Baugerüste des nahe gelegenen Baumarktes mit einem geschätzten Warenwert von über 1.000 Euro. Die 38 und 41 Jahre alten Tatverdächtigen müssen sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an.|cla