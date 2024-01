Auto schleift Radfahrer mehrere Meter mit

Mannheim (ots) – Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein Autofahrer vorsichtig aus seiner eigenen Hauseinfahrt auf die Fahrbahn der Alberichstraße. Als ein Fahrradfahrer diesem ordnungsgemäß entgegenkam, verwechselte der Autofahrer die Bremse mit dem Gaspedal. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern.

Der Fahrradfahrer sowie sein Fahrrad verkeilten sich unter dem Auto und wurden mehrere Meter mitgeschleift. Nach einem Zusammenstoß mit einer Laterne kam das Auto an einem Zaun zum Stillstand. Der Radfahrer musste von der Feuerwehr unter dem Auto befreit werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Fahrradfahrer leicht verletzt und wurde zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Der VW Golf wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Brand in Keller eines Mehrfamilienhauses – Brandursache unklar

Mannheim-Seckenheim (ots) – Wegen eines Kellerbrands in einem Mehrfamilienhaus rückten am Sonntag 28.01.2024 um 14:45 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in den Riestenweg aus. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt der Löscharbeiten nicht mehr im Haus und konnten nach Beendigung der Löschmaßnahmen zurück in ihre Wohnungen.

Vier Anwohner wurden wegen des Verdachts einer möglichen Rauchgasintoxikation medizinisch betreut, konnten jedoch vor Ort wieder entlassen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch den Brand eine Kellertür, ein Kinderwagen sowie eine Wasserleitung an der Decke beschädigt. Die Ursache für die Brandentwicklung ist bislang noch unbekannt und Teil der derzeitigen Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Ladenburg geführt werden. Ebenso ist die Höhe des entstandenen Sachschadens unbekannt und ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Mehrere Fahrräder sichergestellt – Eigentümer gesucht

Mannheim (ots) – Bereits Mitte November wurden mehrere mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt. Einem Zeuge war das verladen der Fahrräder, die teilweise zum sicheren Transport mit Zeitungspapier und Kleband umwickelt waren, in einem Hof in der Dalbergstraße aufgefallen. Ermittlungen wurden wegen des Vorwurfs der Hehlerei eingeleitet.

Einige Fahrräder konnten bereits ihren Eigentümern zugeordnet werden, die abgebildeten jedoch noch nicht:

https://ppmannheim.polizei-bw.de/mannheim-mehrere-fahrraeder-sichergestellt-eigentuemer-gesucht-2/

Wer sein Eigentum wiedererkennt, meldet sich bitte beim Arbeitsbereich „Fahrrad“ des Polizeireviers Käfertal, Tel.: 0621 718490

Brand in Mehrfamilienhaus

Mannheim (ots) – Am Samstag kurz vor 18:00 Uhr wurde über den Notruf ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Weylstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte starker Rauch im Treppenhaus wahrgenommen werden. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte letztendlich die Brandbekämpfung vorgenommen werden. Als Brandursache konnte ersten Ermittlungen zufolge ein technischer Defekt benannt werden.

Weitere Hinweise auf strafbare Handlungen ergaben sich diesbezüglich nicht. Die Anwohner konnten im Anschluss ihre Wohnungen wieder betreten. Der Keller wurde allerdings vorerst gesperrt. Der durch das Brandgeschehen entstandene Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 80.000 Euro. Personenschäden wurden nicht davongetragen.