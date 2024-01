Fußgängerin wird von Bahn erfasst

Schriesheim (ots) – Am Sonntag 28.01.2024 gegen 17:40 Uhr, übersah eine 89-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Straßenbahnschienen im Bereich Schriesheimer Bahnhof eine herannahende Straßenbahn und wurde von dieser erfasst. Die 52-jährige Fahrerin der Straßenbahn war aus Richtung Weinheim kommend in den Bahnhof eingefahren und konnte trotz sofort eingeleiteter Notbremsung und mehrfachem Betätigen der Warnsignalanlage eine Kollision nicht verhindern.

Anschließend wurde die 89-Jährige mehrere Meter bis zum Stillstand der Bahn mitgeschleift und schwer verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst unter der Begleitung eines Notarztes in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch die freiwillige Feuerwehr Schriesheim befand sich mit fünf Fahrzeugen sowie 23 Einsatzkräften an der Unfallstelle. An der bahn entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Heddesheim (ots) – Am Samstag zwischen 17:30-20 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in der Nikolaus-Dopp-Straße ein. Diese schlugen mittels unbekannten Werkzeug die Gartenglastür auf Höhe der Türklinke ein, sodass diese durch Hineingreifen geöffnet werden konnte. Die unbekannte Täterschaft entwendete Bargeld und Modeschmuck im Gesamtwert von schätzungsweise 1.200 Euro.

Das Polizei Ladenburg leitete die Ermittlungen wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahl ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 9305-0 zu melden.

Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Sinsheim-Reihen (ots) – Bereits am Dienstag in dem Zeitraum von 11-23:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür einer Kellerwohnung Zutritt zu einem Anwesen in der Straße „Alte Steige“. Nachdem die unbekannte Täterschaft diese nach Wertgegenständen durchsucht hatte, verschafften sie sich Zutritt in die darüberliegende Wohnung, um auch hier nach weiteren Wertsachen zu suchen.

Nachdem die Unbekannten unter anderem Schmuck, Bargeld, Werkzeug und einen Wandscanner entwendet haben, flüchteten diese wieder. Die Höhe des Sach- und Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Hinzuziehung der Kriminaltechnik die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter: 0621/174-4444 zu melden.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Leimen (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt von Samstag auf Sonntag kratzte eine bislang unbekannte Täterschaft mittels unbekanntem Werkzeug ein luftballonähnliches Symbol auf mehrere geparkte Autos „am Rößbach“.

Die Höhe der Sachschäden ist bislang unbekannt. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Einbruch in Lagerhalle

Walldorf (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag, 14 Uhr und Samstag, 13 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Justus-Liebig-Straße. Die unbekannte Täterschaft gelangte über ein Fenster in das Innere der Halle und entwendete dort mehrere Gerätschaften und eine große Menge an gelagerten Metallen.

Wie die unbekannte Täterschaft das Diebesgut abtransportierte, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Polizeirevier Schwetzingen übernommen hat. Wie hoch der entstandene Diebstahlsschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden unter: 06202-2880.

Auto kommt von Fahrbahn ab und geht in Flammen auf

Wilhelmsfeld (ots) – Am Sonntag 28.01.2024 gegen 16 Uhr, kam ein 18-jähriger Renault-Fahrer in der Schriesheimer Straße von der Fahrbahn ab, wonach dessen Fahrzeug unvermittelt in Flammen aufging. Der 18-Jährige war auf der L596 von Ziegelhausen kommend in Richtung Wilhelmsfeld unterwegs, als im Kreuzungsbereich die Bremsen versagt haben sollen und er auf einer Wiese neben der Fahrbahn zum Stehen kam.

Unverletzt konnte der Fahrer sowie der 19-jährige Beifahrer das brennende Auto verlassen. Die freiwillige Feuerwehr Wilhelmsfeld konnte zügig mit 2 Fahrzeugen sowie 14 Mann zur Unfallstelle vorrücken und den Fahrzeugbrand löschen. Die Schriesheimer Straße war bis etwa 17:30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 8.000 Euro.

Unachtsamkeit führt zum Unfall mit 5 Fahrzeugen

Nußloch/B 3 (ots) – Am Freitag kam es auf der B 3 in Fahrtrichtung Heidelberg zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Eine 58-jährige Citroen-Fahrerin befuhr die B 3, als es zwischen der Abfahrt Nußloch und Sandhausen zu verkehrsbedingten Stockungen des Verkehrsflusses kam. Die Citroen-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie fuhr ungebremst auf einen BMW einer 39-Jährigen auf, der wiederum auf weitere Fahrzeuge aufgeschoben wurde.

So wurden bei dem Unfall fünf Fahrzeuge beschädigt, jedoch glücklicherweise niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Unfallschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Körperliche Auseinandersetzung in einer Diskothek – Zeugenaufruf

Sinsheim (ots) – Am frühen Sonntag 28.01.2024 gegen 01:30 Uhr, kam es in einer Diskothek in der Neulandstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 3 männlichen Besuchern. Nach Ersten Ermittlungen nach verhielt sich einer der Beteiligten, ein 24-Jähriger, unsittlich und belästigte hierdurch Diskobesucher im Bereich der Tanzfläche, weshalb er von einem 22- und einem 23-Jährigen auf dessen Verhalten angesprochen wurde.

Im Rahmen des nachfolgenden Gesprächs wurde der 24-Jährige zunächst gegenüber dem 23-Jährigen handgreiflich. Im weiteren Verlauf griff der 24-Jährige den 22-Jährigen körperlich an, wodurch sich dieser leicht verletzte. Der auf die Situation aufmerksam gewordene Sicherheitsdienst verwies den 24-Jährigen in der Folge der Diskothek und überstellte ihn der verständigten Polizei.

Da der 24-Jährige sichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und wenig kooperierte, musste er die Polizeibeamten zunächst zum Polizeirevier Sinsheim begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er im Anschluss entlassen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sich durch das Verhalten des 23-Jährigen belästigt fühlten sowie Zeugen der nachfolgenden körperlichen Auseinandersetzung sich beim Polizeirevier Sinsheim unter

Tel.: 07261/690-0 zu melden.