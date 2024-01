Körperliche Auseinandersetzung – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Freitag gegen 20 Uhr, kam es im Bereich der Heidelberger Kurfürstenanlage, Höhe Ringstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei gerieten vier männliche Personen auf der Straße aus noch unbekannten Gründen in Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Dabei erlitt ein 27-jähriger Beteiligter eine Schnittverletzung am Arm, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Zwei männliche Beteiligte flüchteten zu Fuß auf der Ringstraße und konnten im Rahmen der mit mehreren Streifenwagen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Zur Beschreibung der flüchtigen Personen wurde bislang nur bekannt, dass diese männlich und dunkel gekleidet waren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall, insbesondere zu den flüchtigen Personen machen können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzten.

Straßenbahn kollidiert mit Pkw; zwei verletzte Personen – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Mercedes-Benz kam es am Freitagmorgen um 08:30 Uhr im Kreuzungsbereich Christian-Bitter-Straße / Karlsruher Straße. Zuvor fuhr ein 48-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer die Christian-Bitter-Straße in Richtung Karlsruher Straße entlang.

Am Kreuzungsbereich ordnete sich der 48-Jährige auf dem linken Fahrstreifen ein, um anschließend in die Karlsruher Straße in Fahrtrichtung Leimen abzubiegen. Als die für ihn vorgesehene Ampel von Rot auf Grün umschaltete, fuhr er in den Kreuzungsbereich. Hierbei kam es am dortigen Bahnübergang zur Kollision mit der voll besetzten Straßenbahn, welche in Richtung der Bahnhaltestelle „Ortenauer Straße“ entlangfuhr.

Zwei Fahrgäste wurden durch den Aufprall leicht verletzt, wobei ein Fahrgast vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Mercedes-Fahrer, sein 76-jähriger Beifahrer sowie der 46-jährige Straßenbahnfahrer und die restlichen Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt. Inwiefern die Straßenbahn zum Unfallzeitpunkt in den Kreuzungsbereich einfahren durfte, ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 7.000 Euro.

Trotz der Beschädigungen waren beide Fahrzeuge noch fahrbereit. Für die Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr für den Zeitraum von 08:30-09:16 Uhr gesperrt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Tel.: 0621/174-4111, zu melden.

Unbekannter Autofahrer nimmt Linienbus Vorfahrt – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Sonntag gegen 19:30 Uhr missachtete im Kreuzungsbereich der Karl-Metz-Straße/Alte Eppelheimer Straße ein derzeit noch unbekannter Autofahrer die Vorfahrt eines mit Fahrgästen besetzten Linienbusses, wodurch ein Passagier leicht verletzt wurde. Der Bus war auf der Karl-Metz-Straße in Richtung Betriebshof unterwegs, als er nach links in die Alte Eppelheimer Straße einbiegen wollt.

Der Unbekannte war mit einem silbernen Kleinwagen auf der Eppelheimer Straße aus Richtung Mittermaierstraße kommend unterwegs und fuhr ohne zu stoppen über die Kreuzung. Um eine Kollision zu verhindern musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen, wobei ein 30-jähriger Mann im Bus zu Fall kam und sich verletzte. Ohne zu halten fuhr der Autofahrer weiter und entkam unerkannt.

Der verletzte Fahrgast musste leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Autofahrer geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Auffahrunfall – 8.000 Euro Sachschaden

BAB 5/Heidelberg (ots) – Nachdem am Freitag ein 27-jähriger Seat-Fahrer um 16 Uhr auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Heidelberg den Bremsvorgang eines vorausfahrenden 72-jährigen VW-Fahrers zu spät erkannte, fuhr dieser dem 72-Jährigen in der Folge hinten auf.

Durch den Zusammenstoß wurden der 27-Jährige, der 72-Jährige sowie seine 69-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig.

Der Seat musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.