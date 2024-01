Sexuelle Belästigung im Zug – Zeugenaufruf

Waghäusel/Mannheim (ots) – Am späten Sonntag 28.01.2024 ist es in der S9 zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 18-Jährigen gekommen. Die Bundespolizei sucht neben Zeugen des Vorfalls auch weitere Geschädigte. In der Zeit von 20:50-21:25 Uhr befand sich die Geschädigte in der S9 auf dem Weg von Waghäusel nach Mannheim. Bereits während der Fahrt wurde die 18-Jährige von einem bislang unbekannten Mann verfolgt und bedrängt.

Als die Heranwachsende den Fremden aufforderte, dies zu unterlassen, fasste er der jungen Frau unvermittelt an deren Gesäß. Die 18-Jährige stieß den Mann daraufhin von sich weg, wodurch sie die Aufmerksamkeit zweier couragierter, jugendlicher Reisender auf sich zog. Die Personen eilten der jungen Frau zur Hilfe. Beim Halt in Mannheim verließ der Täter den Zug in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte erstattete bei der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof Strafanzeige gegen den unbekannten Mann wegen sexueller Belästigung.

Täterbeschreibung:

männlich, nordafrikanischer Phänotyp. Er trug eine schwarze Jacke mit einem weißen Schriftzug und führte einen dunklen Rucksack bei sich.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter machen können oder selbst durch diese Person belästigt wurden, werden gebeten sich mit der ermittelnden Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter: 0721/120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen. Zudem nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

34-Jähriger fällt durch auffällige Fahrweise auf

Hemsbach/Weingarten (Baden) (ots) – Bereits kurz nach der Anschlussstelle Hemsbach auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe fiel ein 34-Jähriger mit seinem Opel Astra aufgrund auffälliger Fahrweise gegen kurz vor 11 Uhr am Samstagvormittag auf. Verständigte Polizeikräfte konnten das betreffende Fahrzeug im Bereich des Autobahnkreuzes Heidelberg fahrend lokalisieren und beabsichtigten im weiterem Verlauf eine Kontrolle des Fahrzeugs und des Fahrzeugführers.

Als die Polizeibeamten mit ihrem Streifenwagen den Opel Astra überholten und Anhaltesignale gaben, beschleunigte dieser unvermittelt, überholte den vorausfahrenden Funkstreifenwagen und versuchte sich mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Hierbei nutzte der 34-Jährige auch den Standstreifen und überholte mehrere Fahrzeugführer rechtsseitig. Glücklicherweise kam es hierbei nicht zum Zusammenstoß mit den übrigen fahrenden Fahrzeugen.

Mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte konnte der Opel schlussendlich im Bereich Weingarten (Baden) angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung konnten im Fahrzeug mehrere Waffen u.a. eine Schreckschusswaffe, ein Schlagstock und eine Axt aufgefunden werden.

Der 34-Jährige wurde zum Zwecke weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht.

Dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der psychischen Ausnahmesituation, in der sich der 34-Jährige befunden hatte, wurde er einer Fachklinik überstellt.

Die Polizei bittet Zeugen die aufgrund der Fahrweise gefährdet wurden, sich beim Verkehrsdienst – Verkehrsgruppe BAB unter Telefon 0621/47093-0 zu melden.

Karlsruhe

Polizeieinsatz in der Waldstadt – PM 2

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagmittag wurde eine verletzte Frau in einer Wohnung in der Lauenburger Straße aufgefunden. Aufgrund der zunächst unklaren Lage nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Die bisherigen Abklärungen ergaben, dass bei der 90-jährigen Frau ein medizinischer Notfall vorgelegen hatte. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Polizeieinsatz in der Waldstadt

Karlsruhe (ots) – Am Montag zwischen 15-16:00 Uhr waren mehrere Streifenfahrzeuge der Polizei im Rahmen eines Einsatzes im Bereich der Lauenburger Straße eingesetzt. Dort wurde in einem Wohnanwesen eine verletzte ältere Frau aufgefunden. Die Hintergründe der Verletzungen sind zum momentanen Zeitpunkt noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ebenfalls unklar ist, ob dem Vorfall eine strafbare Handlung zugrunde liegt.

Es gibt keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung Unbeteiligter.

Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntag in der Zeit zw. 15-22 Uhr in ein Wohnhaus in Neureut ein. Mit brachialer Gewalt öffneten die Täter eine Terrassentür und gelangten so in das Innere des Wohnhauses in der Flughafenstraße. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Einbrecher nahezu alle Räumlichkeiten sowie Schränke und nahmen einen Bargeldbetrag im geschätzten fünfstelligen Bereich an sich. Einen entdeckten Tresor versuchten die Diebe aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Handtaschenraub in KA-Mühlburg gesucht

Karlsruhe (ots) – Eine 63-jährige Frau wurde offenbar am Freitagmittag im Bereich der Volzstraße in Karlsruhe Opfer eines Handtaschenraubes. Wie bislang bekannt, stieg die Dame gegen 12.20 Uhr aus einer Straßenbahn am Kühlen Krug aus. Nach wenigen Minuten entriss ihr ein noch unbekannter Mann im Bereich der Volzstraße die Handtasche. Anschließend floh der Räuber wieder zurück in Richtung der Haltestelle Kühler Krug.

Täterbeschreibung:

Der Gesuchte war etwa 175cm groß und schlank, hatte dunkle lockige Haare und trug einen Rucksack auf dem Rücken.

Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter: 0721/666-5555 zu wenden.

Eine Person bei Zimmerbrand verletzt

Karlsruhe (ots) – In einem Zimmer im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses im Schubartweg brach am Montagnachmittag ein Feuer aus. Ein 19-Jähriger erlitt beim Löschen Verletzungen. Soweit bislang bekannt, wollte der 19-Jährige gegen 15.00 Uhr offenbar Akustikplatten in einem Zimmer verbauen und verwendete hierbei wohl einen Sprühkleber.

Dieser entzündete sich aus bislang unbekanntem Grund und führte zu einer Verpuffung, infolge dessen ein Brand entstand. Bei dem Versuch, die Flammen zu löschen, erlitt der junge Mann Verbrennungen an der Hand. Der Verletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Das Gebäude blieb, bis auf das betroffene Zimmer, bewohnbar.

Der Schaden lässt sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro beziffern.