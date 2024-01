Aufgebrochener Süßigkeitenautomat (Foto)

Rülzheim (ots) – Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag 27.01.2024, wurde ein vor dem Baumarkt Milz aufgestellter Süßigkeitenautomat aufgebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten neben Süßigkeiten auch das darin befindliche Münzgeld. Der Automat selbst wurde erheblich beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Nach Ladendiebstahl, Diebesgut zur Polizei gebracht

Kandel (ots) – Am 26.01.2024 gegen 18:50 Uhr, versuchte eine 31-Jährige und ein 33-Jähriger einen Einkaufsmarkt in Kandel durch den Eingang zu verlassen. Hierbei führten sie ihren Einkaufswagen, inklusive mehrere Waren aus dem Einkaufsmarkt, welche nicht bezahlt waren, mit und wollten diese in ihren PKW einladen.

Eine Zeugin und Marktangestellte wurden darauf aufmerksam und versuchten die Beiden zur Rede zu stellen. Sie fuhren jedoch mit dem PKW davon und ließen einen Teil des „Einkaufes“ im Einkaufswagen auf dem Parkplatz zurück.

Aufgrund Zeugenhinweisen konnte das Diebespärchen ermittelt und kontaktiert werden, woraufhin sie die restlichen „Einkäufe“ zur Polizei brachten. Diese wurden im Anschluss dem Einkaufsmarkt wieder ausgehändigt.

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Wörth (ots) – Ein 43-jähriger PKW Fahrer verlor am 27.01.2024 gegen 16:00 Uhr, die Kontrolle über seine PKW, als er auf der K15 einen anderen PKW überholte. Beim Einscheren kam er in den Seitenstreifen und kollidierte mit einem Baum. Hierbei blieb der Fahrer unverletzt.

Jedoch konnten durch die Beamten vor Ort Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Konsum konnte auch durch einen Test vor Ort bestätigt werden. Dem Fahrer wurde der Führerschein daraufhin vorläufig entzogen.

Einbruch in Wohnhaus

Neupotz (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 25.01.2024 und 27.01.2024, kam es zu einem Einbruch in der Hauptstraße in Neupotz. Hierbei verschafften sich der oder die Täter Zugang über die Rückseite des Hauses und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Personen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de .