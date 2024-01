Betrunkener Mann greift Polizeibeamte an

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Sonntag 28.01.2024 gegen 03:45 Uhr weigerte sich ein alkoholisierter 19-jähriger Mann eine Diskothek zu verlassen. Auch die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten ihn nicht überzeugen, sich nach Hause zu begeben, weshalb er zur Dienststelle gebracht wurde. Dort griff er die Polizeibeamten unvermittelt mit Schlägen und Tritten an.

Daraufhin wurde er fixiert und verbrachte den Rest der Nacht im Gewahrsam der Polizei.

Die angegriffenen Polizeibeamten blieben unverletzt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen-West (ots) – In der Nacht vom 26.01.2024 auf den 27.01.2024 kam es in der Saarburgerstraße, am dortigen Soccer Park, zum Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten. Der Aufbruch des Automaten wurde am Samstag 27.01.2024 gegen 09:30 Uhr von einem Mitarbeiter des Soccer Parks festgestellt. Durch den unbekannten Täter wurde augenscheinlich die Geldkassette entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefon 0621 963-2222 oder per Email an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Trunkenheitsfahrt mit 2,31 Promille – Führerschein Beschlagnahmt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Ein Autofahrer meldete am Samstagmittag über Notruf, dass er einen anderen PKW verfolge, da dieser in extremen Schlangenlinien fuhr und teilweise auf die Gegenfahrbahn geriet. Das Fahrzeug mit 4 Insassen konnte schließlich in der Robert-Koch-Straße durch 2 Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 kontrolliert werden.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 33-Jährigen aus Mannheim. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille und ein Urintest zeigte, dass er zusätzlich unter Einfluss von Kokain stand. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Leicht verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am 27.01.2024 gegen 17:55 Uhr, kam es an der Einmündung der Helen-Keller-Straße in die Carl-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 62-jährigen Autofahrer und einem 18-jährigen Radfahrer. Der 62-Jährige übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer.

Der 18-Jährige klagte über Schmerzen am Oberschenkel, konnte seinen Weg aber fortsetzen. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der PI Ludwigshafen 2 unter: 0621 963-2222 oder per Email an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrskontrolle mit Elektroroller – Betäubungsmittel sichergestellt

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Samstag 27.01.2024 sollte eine männliche Person auf einem Elektroroller in der Carl-Bosch-Straße kontrolliert. Der 19-jährige Fahrer aus Ludwigshafen reagierte zunächst jedoch nicht auf die Anhaltesignale. Nachdem er gestoppte werden konnte, zeigte sich bei ihm eine deutliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel, was durch einen Urintest bestätigt werden konnte.

Vor der Kontrolle hatte er noch einen geringe Menge Haschisch weggeworfen, die trotzdem sichergestellt wurde. Die Fahrt mit dem Roller war für ihn deshalb beendet und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Sonntag 28.01.2024 gegen 01:30 Uhr, wurde durch eine Streife ein vermeintliches Pannenfahrzeug auf der Rheinuferstraße, im Bereich des Hemshoftunnels überprüft. In dem Fahrzeug befand sich die 27-Jährige Fahrerin aus Bad Schwalbach sowie ein 48-Jähriger Beifahrer aus Ludwigshafen.

Die Fahrerin war deutlich alkoholisiert und gab an, dass sie mit einem Bordstein kollidiert sei, wodurch einer der Reifen beschädigt wurde. Auch habe sie mit dem Außenspiegel eine Warntafel touchiert. Ob ein Fremdschaden entstanden ist, ist bislang noch nicht klar. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Die Dame erwartet ein Strafverfahren. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.