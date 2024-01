Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mutterstadt (ots) – Am Samstag 27.01.2024 gegen 23:00 Uhr, drehte der Fahrer eines Pkws zunächst Kreise auf einer Grünfläche neben dem Medardusring und verunfallte anschließend alleinbeteiligt in einem Graben. Der augenscheinliche Fahrzeugführer konnte unverletzt neben seinem Fahrzeug liegend angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Auf hiesiger Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Beschuldigten erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die PI Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de .

Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Limburgerhof (ots) – Am Samstag 27.01.2024 um 01:55 Uhr, hebelten 2 unbekannte Täter die Eingangstür eines Mobilfunkgeschäftes in der Speyerer Straße auf. Sie entwendeten mehrere hochwertige Mobiltelefone im Gesamtwert von knapp 7.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, melden sich bitte bei der PI Schifferstadt unter: 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de .

2x Einbruch in Einfamilienhaus

Harthausen (ots) – Im Zeitraum vom 19.01.2024 bis 27.01.2024 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kolpingstraße ein. Hierzu verschafften sich die Täter mutmaßlich durch Überspringen des Gartentürchens Zugang zum betroffenen Wohnanwesen. Anschließend hebelten die Täter die Hintertür und die Kellertür des Anwesens auf. Gegenstände wurden keine entwendet. Durch die aufgehebelten Türen dürfte ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR entstanden sein.

Wer hat im oben genannten Zeitraum in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Samstag 27.01.2024, kam es zwischen 16:20 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Haingarten, in Iggelheim. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich, in Abwesenheit der Bewohner, gewaltsam Zutritt durch ein Kellerfenster in das Hausinnere und entwendete diverse Wertgegenstände.

Etwaige Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bürgern wird empfohlen bei verlassen des Hauses Fenster und Türen, insbesondere jene die von außen blickgeschützt sind, zum Beispiel durch herunterlassen des Rollladens zu sichern.