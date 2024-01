Falschgeld bei Einkauf in einem Supermarkt entdeckt

Frankenthal (ots) – Am 27.01.2024 gegen 11:10 Uhr, wurde durch einen Mitarbeiter eines Supermarktes in der Wormser Straße gemeldet, dass bei einem Bezahlvorgang einer Kundin ein falscher 10Euro-Schein aufgefallen ist. Das Falschgeld erhielt die 61-jährige Kundin bei einem Einkauf als Wechselgeld.

Bei dem Schein handelt es sich um frei käufliches Spielgeld. Den Opfern fällt zumeist erst bei Geldgeschäften auf, dass es sich um Falschgeld handelt. Lassen Sie sich nicht täuschen und achten Sie bei Bargeldeinkäufen auf die Echtheit der Scheine.

Einbruch in Gartenanlage

Frankenthal (ots) – Am 25.01.2024, gegen 21:19 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in Flomersheim in mehrere Kleingärten eines Gartenvereins ein. Zum Teil wurden Fensterscheiben eingeworfen und Vorhängeschlösser aufgehebelt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am 27.01.2024 gegen 22:47 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, wodurch ein Auto und eine Straßenlaterne beschädigt wurden. Das unfallverursachende Auto konnte später in der Nähe durch die Beamten entdeckt werden. Der 30-Jährige Unfallverursacher wurde an seiner Adresse in Frankenthal alkoholisiert angetroffen.

Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Der Frankenthaler behauptete, dass sein Fahrzeug zuvor entwendet worden sei und stritt die Tat ab. Polizeilicherseits konnte der Kraftfahrzeugdiebstahl widerlegt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Vortäuschen einer Straftat eingeleitet. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptun-fallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.