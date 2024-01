Körperverletzung Halle 101

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 03:45 Uhr kam es zu einer Körperverletzung im Rahmen einer Veranstaltung in der Halle 101. Hierbei soll eine 38-Jährige Frau der Annahme gewesen sein, dass ihre Freundin bestohlen wurde. Infolgedessen habe die Beschuldigte nach einem 58-Jährigen Mann getreten und einen 27-Jährigen kurzzeitig um den Hals gegriffen.

Hierbei wurde auch eine Handtasche einer Frau beschädigt. Die Geschädigten wurden von der alkoholisierten Beschuldigten leicht verletzt. Der unkooperativen 38-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, sie erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Körperverletzung

Speyer-Innenstadt (ots) – Am Samstagabend wurde die Polizei über eine Körperverletzung informiert. Hierbei soll ein 33-Jähriger einem 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Bei Eintreffen der Polizei befand sich der Beschuldigte bereits nicht mehr vor Ort. Ein 49-jähriger Bekannter des Geschädigten konnte den Beschuldigten jedoch kurze Zeit später in der Nähe der Maximilianstraße feststellen.

Hierbei rannte er dem flüchtenden Beschuldigten hinterher. Infolgedessen kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Beteiligten, wobei der Beschuldigte auch dem 49-Jährigen ins Gesicht schlug. Der 33-jährige Beschuldigte konnte durch eine eintreffende Polizeistreife von weiteren Schlägen gegen den Geschädigten abgehalten werden. Aufgrund seines Verhaltens erwarten den Beschuldigten Strafanzeigen wegen Körperverletzung.

Ladendiebstahl

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 17:00 Uhr entwendeten zwei männliche Personen mehrere Kleidungsstücke eines Bekleidungsgeschäftes in der Gutenbergstraße. Einer der beiden Täter trug eine grüne Jacke, der andere eine graue Jacke, eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Die Täter flüchteten in Richtung Wormser Straße. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 200EUR.

Wer kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Einbruch in PKW

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in einen PKW in der Wormser Landstraße ein. Die Täter schoben hierbei die Fensterscheibe gewaltsam nach unten und versuchten dann unter Anwendung verschiedener Methoden den PKW kurzzuschließen, was ihnen jedoch misslang. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus dem PKW entwendet. Der Sachschaden liegt bei ca. 6.000 EUR.

Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet um Mitteilung unter: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Speyer (ots) – Am Freitagnachmittag kam es auf der B9 zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 24-Jähriger befuhr hierbei mit seinem PKW (Citroen) die A61 von Hockenheim in Richtung Koblenz, um dann auf die Abfahrt auf die B9 Richtung Speyer zu fahren. Eine 30-Jährige befuhr mit ihrem PKW (Mazda) die B9 in Fahrtrichtung Germersheim auf dem linken Fahrstreifen.

Der Citroenfahrer kam auf dem Beschleunigungsstreifen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und rutschte dadurch seitlich über den mittleren Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen, wo sich die Mazdafahrerin befand. Die Autofahrerin kollidierte infolgedessen frontal mit der linken Fahrzeugseite des Betroffenen.

Durch den Verkehrsunfall verletzten sich die beiden Beteiligten leicht und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand an beiden PKW ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 14.000EUR. Die B9 musste für eine Stunde vollgesperrt werden. Zudem befand sich die Feuerwehr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe vor Ort.