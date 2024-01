Landau: Die Polizei-News

Raubstraftat

Landau-Godramstein (ots) – Am Samstag 27.01.2024 gegen 22:45 Uhr, kam es im Bereich des Edeka-Marktes in Gordamstein zu einem Raub zum Nachteil eines 16-jährigen Jugendlichen. Dieser hatte sich über die App TikTok mit einer ihm vage bekannten männlichen Person dort verabredet. An der Örtlichkeit wurde der 16-Jährige unvermittelt von einer Gruppe männlicher Personen geschlagen und verfolgt.

Außerdem wurde ihm sein mitgeführter E-Scooter weggenommen. Der Jugendliche konnte weglaufen und wurde von einem unbekannten Fahrzeugführer nach Hause gefahren. Durch den Angriff erlitt der 16-Jährige Schmerzen am Kiefer sowie einen Kratzer am Finger.

Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht – geklärt

Landau (ots) – Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte, wie am Samstag 27.01.2024 gegen 13:30 Uhr eine Frau beim Einparken in der Industriestraße in Landau mit der Heckstoßstange ihres Fahrzeugs einen Poller touchierte. Anschließend ist die Frau ausgestiegen, hat sich den Schaden angeschaut und ist einkaufen gegangen.

Aufgrund vorhandener Videoaufzeichnung konnte die 43-jährige Fahrerin ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Poller entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.