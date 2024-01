Unfall mit leicht verletzter Person

Hochstadt/B272 (ots) – Am Sammstag 27.01.2024 gegen 18 Uhr, kam es auf der B272 in Höhe Hochstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem BMW die B272 in Fahrtrichtung Germersheim. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste der Mann sein Fahrzeug abbremsen.

Dies erkannte eine dahinterfahrende 19-jährige Skoda-Fahrerin zu spät, da sie kurzzeitig durch ihren 2-jährigen Neffen abgelenkt wurde. Die Unfallverursacherin erlitt durch den aufgrund des Aufpralls ausgelösten Airbag Prellungen an beiden Oberarmen und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Die weiteren Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 14.000 Euro.

Durch den entstandenen Rückstau kam es zu einem Folgeunfall, bei welchem eine 70-jährige Fahrzeugführerin auf den PKW eines 45-jährigen Mannes auffuhr. Durch diesen Unfall wurde niemand verletzt, der hier entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

Mehrere Unfallfluchten – Zeugen gesucht

Albersweiler (ots) – Gleich 3 Unfallfluchten wurden am Samstag 27.01.2024, innerhalb kürzester Zeit der Polizei Landau gemeldet. Zwischen Freitag 26.01.2024, 18 Uhr und 27.01.2024, 15:50 Uhr, parkte ein schwarzer BMW in der Lazarettstraße in einer eingezeichneten Parkfläche am rechten Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte vermutlich beim Ausparken den geparkten PKW. Hierdurch entstanden Beschädigungen im linken hinteren Bereich des Fahrzeugs in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Im Zeitraum vom 26.01.2024, 05:30 Uhr bis 27.01.2024, 14:00 Uhr wurde in der Berliner Straße in Landau ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter grauer BMW beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das geparkte Fahrzeug, wodurch am linken vorderen Kotflügel ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Zum Unfallverursacher liegen keine Hinweise vor.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag 27.01.2024 zwischen 11-15:30 Uhr in der Siebenmorgenstraße in Albersweiler. Auch hier parkte der PKW des Geschädigten, ein grauer Fiat, am rechten Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Da das Gehäuse des Außenspiegels in einem angrenzenden Vorgarten aufgefunden wurde, wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher den Zusammenstoß bemerkt und den Spiegel zur Vertuschung des Unfalls „entsorgt“ hat. Am geparkten Fiat entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Wer hat die Unfälle beobachtet und kann Hinweise zu den Unfallverursachern geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau, Telefonnummer 06341/287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.