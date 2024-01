Brand eines Lastkraftwagens

Worms (ots) – Am Abend des 26.01.2024 gegen 22 Uhr wird durch aufmerksame Zeugen der Brand eines Lastkraftwagens auf einem Parkplatz in der Amthofstraße in Worms-Pfeddersheim gemeldet. Vor Ort stellen Kräfte der Polizei und Feuerwehr fest, dass die Plane des Lastkraftwagens brennt. Das Feuer kann durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es auf das gesamte Fahrzeug übergreifen kann.

Dementsprechend entstand dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr lediglich an der Plane Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 500 Euro. Die Brandursache ist aktuell noch ungeklärt und Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Die Polizei bittet daher Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Worms unter der Telefonnummer 06241-852 0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Unfallflucht

Worms, Scheidtstraße (ots) – Am Freitag 26.01.2024 kam es in der Scheidtstraße auf Höhe des Kreuzungsbereiches Scheidtstraße/Klosterstraße um 19:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Unfallflucht. Der 35-jährige Geschädigte befuhr mit seinem PKW die Scheidtstraße aus Richtung Gutleutstraße kommend in Fahrtrichtung des Kreuzungsbereiches Klosterstraße/Scheidtstraße und hielt verkehrsbedingt aufgrund einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage auf der Linksabbiegerspur.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher hielt neben dem Geschädigten auf der Rechtsabbiegerspur. Beim Rechtsabbiegen schwenkte der Unbekannte nach links aus, sodass dieser mit dem haltenden Fahrzeug im Frontbereich kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung B9 von der Unfallörtlichkeit. Durch die Kollision wurde der Geschädigte leicht verletzt und musste anschließend im Klinikum Worms medizinisch versorgt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der PI Worms unter: 06241 852 0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl – Zeugen gesucht

Gau-Odernheim (ots) – Am Samstag 27.01.2024 gegen 14:52 Uhr, kam es in der Wormser Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter waren gerade dabei ein Fenster aufzuhebeln, als sie durch die anwesenden Bewohner bemerkt und bei der Tatausführung gestört wurden. Die Täter ergriffen umgehend zu Fuß die Flucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich um mindestens drei, teilweise dunkel gekleidete, Täter gehandelt haben, welche möglicherweise im Anschluss mit einem Kraftfahrzeug die Flucht fortsetzten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann oder Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06731/9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.