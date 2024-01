Fahrer unter Alkohol und Drogen

Kaiserslautern (ots) – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem E-Scooter-Fahrer am Samstag zum Verhängnis geworden. Gegen den 23-Jährigen wird jetzt wegen einer Trunkenheitsfahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss ermittelt. Als eine Streife den Scooter gegen 22:15 Uhr in der Marktstraße stoppte und den Fahrer kontrollierte, fiel zunächst dessen Alkoholisierung auf.

Erste Schnelltests an Ort und Stelle und auf der Dienststelle ergaben einen Wert von 1,59 Promille Atemalkohol und reagierten positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamin. Darauf angesprochen, machte der Mann keine Angaben zur Sache. Ihm wurde zur Beweisführung im Strafverfahren eine Blutprobe entnommen.

Auch für eine 32-jährige E-Scooter-Fahrerin war in den frühen Morgenstunden die Fahrt zu Ende. Sie wurde gegen 02:30 Uhr in der Bismarckstraße angehalten und kontrolliert. Der wegen ihrer Alkoholfahne angebotene Test ergab zunächst einen Wert von 1,04 Promille. Die Frau wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ein weiterer Test einen Pegel von 1,28 Promille bescheinigte. Aufschluss bezüglich des genauen Alkoholwertes wird die Untersuchung der Blutprobe ergeben, die der 32-Jährigen entnommen wurde. Die Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. |pvd

Unfallflucht in der Höfflerstraße

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei aus der Höfflerstraße in Fischerrück gemeldet worden. Hier wurde am Samstag zwischen 07-12:45 Uhr ein Peugeot Vivaro beschädigt, der in Höhe Hausnr: 21 stand. Der Fahrer hatte seinen Transporter am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Während seiner Abwesenheit verursachte ein in Richtung Pfeiffertälchen fahrender Verkehrsteilnehmer einen Unfallschaden über die gesamte, linke Fahrzeugseite des Transporters.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Einer Zeugin fiel ein silberfarbener Kleinwagen auf, der für die Verursachung des Schadens in Frage kommen könnte.

Weitere Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum ein verdächtiges Fahrmanöver aufgefallen ist und die Hinweise auf Fahrer oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, unter: 0631 369-2250 Kontakt zur PI Kaiserslautern 2 aufzunehmen. |pvd