Arbeitsunfall – 2 Waldarbeiter unter Baum begraben

Sinsheim (ots) – Am Freitag gegen 11:00 Uhr, ereignete sich in einem Waldgebiet zwischen Sinsheim-Reihen und der Gemeinde Kirchardt ein Arbeitsunfall bei Baumfällarbeiten. Hierbei wurden ein 59-jähriger und ein 33-jähriger Waldarbeiter von einem umstürzenden Baum erfasst, sodass dieser beide unter sich begrub.

Die beiden Waldarbeiter erlitten glücklicherweise jedoch nur leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und im Gesicht. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein zuvor angeforderter Rettungshubschrauber konnte unverrichteter Dinge wieder abdrehen.

Aufgrund der Rettungsmaßnahmen war die B39 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Kirchardt kurzzeitig gesperrt. Warum der Baum auf die Waldarbeiter fiel ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim sowie der zuständigen Behörden. /co

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung auf der B45

Mauer (ots) – Am Freitag gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Renault-Fahrer die Heidelberger Straße von Mauer kommend und wollte nach links auf die B45 in Fahrtrichtung Sinsheim abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes Benz, der von linkskommend in Richtung Neckargemünd unterwegs war.

Die 52-jährige Fahrerin des Mercedes Benz wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall im Frontbereich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verletzung der Vorfahrt ermittelt. /cw

Verkehrsunfall auf der L723

Walldorf (ots) – Nach dem Verkehrsunfall auf der L723 ist die Unfallaufnahme vor Ort mittlerweile abgeschlossen, die Verkehrssperrungen wurden vollständig aufgehoben. Ein Unfallbeteiligter wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide an dem Unfall beteiligte Fahrzeuge mussten mittels Fachfirma geborgen und abgeschleppt werden.

Die Leitplanke im Bereich der Unfallstelle wurde ebenfalls beschädigt. Die Fahrbahn musste von einer Fachfirma gereinigt werden, da es durch den Unfall zum Auslaufen von Betriebsstoffen kam. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch keine Auskunft gegeben werden. Die Unfallursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim.

Unfall auf der K4162, Pkw überschlägt sich und liegt auf der Seite

Bammental (ots) – Nach dem Verkehrsunfall auf der K4162 ist die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen. Die an dem Unfall alleinbeteiligte Fahrzeug-Führerin wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Das Fahrzeug der Dame musste mittels einer Fachfirma geborgen und abgeschleppt werden. Warum die Dame alleinbeteiligt verunfallte ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen des Polizeirevieres Neckargemünd.