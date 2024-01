Brand in Altenwohn- und Pflegeheim

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstag 27.01.2024 um 19:40 wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in ein Altenwohn- und Pflegeheim nach Oppau gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr ein verrauchtes Bewohnerzimmer vor. Ein brennender Papierkorb wurde bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte durch eine Pflegekraft mit einem Handfeuerlöscher gelöscht.

Durch einen weiteren Mitarbeiter wurden sofort die umliegenden Zimmer geräumt und die Bewohner in Sicherheit gebracht. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Beschäftigten konnte eine Brandausbreitung und Gefährdung der Bewohner verhindert werden. Das betroffene Zimmer und die angrenzenden Räume wurden natürlich belüftet.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 29 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

Betrunkener Autofahrer auf der B9

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Durch eine Verkehrsteilnehmerin wurde am Freitagmorgen des 26.01.2024 ein Fahrzeug gemeldet, welches ihr auf der B9 aufgrund einer unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Das Fahrzeug wurde durch die Mittlerin verfolgt und konnte so in der Oppauer Straße im Stadtteil Edigheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest mit dem 45-jährigen Fahrer aus Ludwigshafen ergab einen Wert von 0,84 Promille. Der Fahrer gab an am Vorabend Alkohol getrunken zu haben.

Er wurde zwecks weiterer Maßnahmen auf die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 verbracht.