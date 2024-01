Wohnungseinbruch

Hanhofen (ots) – Zwischen dem 25.01.2024 und 26.01.2024, brachen unbekannte Täter in ein Wohnanwesen in der Lönsstraße ein. Die Täter hebelten hierzu die Terrassentür auf, um anschließend in einem Büro einen Tresor aufzubrechen. Sie entwendeten Bargeld im mittleren 4-stelligen Bereich.

Wer kann Hinweise zum Einbruch in der Lönsstraße geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer zu melden. Tel: 06232/137-0; E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Sachbeschädigung an PKW

Lambsheim (ots) – Am Freitag 26.01.2024 kam es im Zeitraum zwischen 15-16:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten VW Golf (Farbe: Schwarz), in der Hinterstraße in Lambsheim. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite des 19-Jährigen Geschädigten. Der Sachschaden wird auf ca. 800 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Schockanruf

Lambsheim (ots) – Am 26.01.2024 gegen 12:20-12:25 Uhr, meldet sich ein anonymer Anrufer über das Festnetztelefon bei einem 66-jährigen Mann aus Lambsheim und gibt sich als dessen Sohn aus. Dieser bat um Geld in Höhe von 25.000 Euro, da er in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und ins Gefängnis müsse. Der Mann bemerkte den Betrug, sodass es zu keinem Schaden kam.

Immer wieder täuschen Betrüger eine vermeintliche Familienangehörigkeit und meist eine damit verbundene finanzielle Notlage vor. So erschleichen sie sich das Vertrauen der ahnungslosen Angerufenen und nutzen deren Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft gnadenlos aus. Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen ein Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233 3130 für Sie da.