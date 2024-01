Unterwegs im Drogenrausch

Edenkoben (ots) – Am Freitag 26.01.2024 um 07:45 Uhr, wurde ein 34-jähriger Autofahrer in der Staatsstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schon durch die geöffnete Fensterscheibe konnte Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen werden.

Es stellte sich heraus, dass der 34-jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Cannabisprodukten führte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

12 Fahrer schneller als Schritttempo

Edenkoben (ots) – Am Samstagnachmittag wurde durch die Edenkobener Polizei die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich der Weinstraße im Stadtkern von Edenkoben überwacht. 12 Fahrer mussten innerhalb von nur etwa einer halben Stunde gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie zu schnell unterwegs waren.

Einbruch in Wohnhaus

Edenkoben (ots) – Im Zeitraum vom 26.01.2024, 18:00 Uhr und 27.01.2024, 21:45 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Freimersheim zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Dabei wurde die Terrassentür durch die unbekannten Täter gewaltsam aufgehebelt.

Im Anwesen wurden sämtliche Zimmer durchwühlt und Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat in dem besagten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Edenkoben.

Durch die Sonne geblendet, Pedelec übersehen

Maikammer (ots) – Durch die für ihn ungünstig stehende Sonne geblendet, war ein 56-jähriger Autofahrer am Samstag gegen 14:20 Uhr als er von der Immengartenstraße in die Johannes-Damm-Straße einfuhr und dort eine entgegenkommende 58-Jährige auf ihrem Pedelec übersah.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam die Radlerin zu Fall und verletzte sich leicht an Armen und Beinen. Sie kam zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus. Ihr Fahrradhelm, den sie glücklicherweise trug, zerbrach durch den Sturz und ihren Aufprall auf die Straße. Der Unfall hätte somit viel schlimmer ausgehen können.

Kaminbrand

Hainfeld (ots) – Am Samstagnachmittag geriet gegen 17:50 Uhr an der Mittelmühle in Hainfeld ein Kamin in Brand. Sachschaden entstand am Gebäude nicht. Feuerwehr und Schornsteinfeger ließen den Kamin kontrolliert abbrennen.