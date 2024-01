Friedlicher Fußballabend auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots) – Im ausverkauften Fritz-Walter Stadion traten am Freitagabend die Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und des FC Schalke 04 gegeneinander an. Rund 5.000 Gästefans begleiteten ihre Mannschaft in die Westpfalz. Die Roten Teufel konnten die Partie mit 4:1 für sich entscheiden.

Aufgrund des GDL-Streiks mussten zahlreiche Fans bei ihrer Anreise auf den PKW umsteigen. Dadurch bedingt kam es zu einem großen Fahrzeugaufkommen auf den An- und Abfahrtswegen in und um Kaiserslautern. Aufgrund der Anstoßzeit um 18:30 Uhr und des zeitgleichen Berufsverkehrs kam es bei der Anreise rund um den Betzenberg und dem 11-Freunde Kreisel zu ausgelasteten Straßen und kurzzeitigen Sperrungen. Nach der Partie stockte der Verkehr im gesamten Stadtgebiet durch die abreisenden Fans.

Aus polizeilicher Sicht blieb es im Verlauf des Einsatzes weitgehend friedlich. Sowohl im Vorfeld der Partie als auch danach kam es jeweils zu einem Körperverletzungsdelikt.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Fußballeinsatz durch Kräft der PP Einsatz, Logistik und Technik, Mainz und Rheinpfalz unterstützt und konnte wie gewohnt auf die gute Zusammenarbeit mit der Bundespolizei zählen.

2 Versammlungen

Kaiserslautern (ots) – Gegen 11 Uhr startete an der Stiftskirche ein Aufzug unter dem Motto: „Nie wieder ist jetzt“. Die Wegstrecke führte die Versammlungsteilnehmer von der Marktstraße, Spittelstraße, über den Synagogenplatz in die Fischerstraße, Altenwoogstraße, den Barbarossaring und letztendlich zum Messeplatz wo der Aufzug gegen 12:15 Uhr eintraf. Nach der Ankunft des Aufzugs auf dem Messplatz fanden dort Kundgebungen bis 14:45 Uhr statt. Insgesamt nahmen 6.000 Menschen an der Versammlung teil.

Am frühen Nachmittag startetet eine zweite Kundgebung am Schillerplatz. Unter Zuhilfenahme von Transparenten, Bannern und Lautsprechern demonstrierten dort ca. 40 Personen bis 15:30 Uhr.

Die Polizei begleitete beide Versammlungen. Sie verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Im Innenstadtbereich kam es wegen des Aufzugs am Mittag zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. |DSI

Kreis Kaiserslautern

Berauscht mit PKW unterwegs

Trippstadt (ots) – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat am Freitagabend die Polizei verständigt. Dem Mann war ein in Schlangenlinien fahrender PKW zwischen Mölschbach und Johanniskreuz aufgefallen.

Durch die eingesetzten Beamten konnten der besagte Wagen und seine Fahrerin auf einem Parkplatz festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten in der Atemluft der 48-jährigen Frau deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille.

Auf die 48-Jährige kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Ihr Fahrzeugschein und Führerschein wurden sichergestellt. |pvd

Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad verhindert

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit wurden Beamte des Altstadtreviers am frühen Samstagmorgen auf einen augenscheinlich alkoholisierten Mann aufmerksam. Der Mann stand am Ortsausgang Enkenbach-Alsenborn neben seinem Fahrrad und erweckte den Eindruck, damit fahren zu wollen.

Wie die Überprüfung ergab, hatte der Mann tatsächlich die Absicht, nach Mehlingen zu fahren, obwohl er stark alkoholisiert war. Dem 51-jährigen Mann wurde der Fahrtantritt mit seinem Fahrrad untersagt. Seinen Nachhauseweg setzte er mit einem für ihn verständigten Taxi fort. |pvd

Unfall unter Alkoholeinfluss

Schwedelbach (ots) – Alkohol war bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend im Spiel. Der alkoholisierte Fahrer kam mit seinem PKW auf der kurvenreichen Strecke von Schwedelbach nach Kollweiler von der Fahrbahn ab. Am Wagen des 57-Jährigen entstand Sachschaden, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Weiterhin wurde ein Leitpfosten beschädigt.

Bei der Aufnahme des Unfalls vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Er wurde deshalb zum Atemtest gebeten. Ergebnis: 1,49 Promille. Der 57-Jährige musste daraufhin zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu. |pvd