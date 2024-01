Verkehrsunfallflucht auf dem Luisenring – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Nach einer vorausgegangenen Verkehrsunfallflucht am Freitag gegen 16:20 Uhr auf dem Luisenring, ging ein silberner Kleinwagen mit polnischem Kennzeichen zunächst in unbekannte Richtung flüchtig. Während seiner weiteren Fahrt über den Luisenring, die Kurpfalzbrücke, den Alten Meßplatz und die „Marktstraße“ beschädigte der Pkw-Führer mehrere Fahrzeuge und gefährdete weiterhin mehrere Fußgänger.

Seine Fahrt konnte letztendlich durch einen sogenannten „Mannheimer Pfosten“ im Bereich des Marktplatzes beendet werden, nachdem der Pkw-Führer mit diesem kollidierte. Im Anschluss konnte er durch eine hinzugeeilte Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes festgenommen und der Polizei übergeben werden.

Zeugen sowie weitere eventuell durch den Pkw-Führer gefährdete Passanten, werden gebeten sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580 in Verbindung zu setzen.

Große Versammlungslagen verlaufen störungsfrei

Mannheim (ots) – Nachdem für den Innenstadtbereich Mannheim für Samstag zwei Versammlungen angemeldete waren, verliefen diese störungsfrei. Während zunächst am Nachmittag ca. 15.000 bis 20.000 Versammlungsteilnehmer bei einer stationären Versammlung am Alten Messplatz zusammenkamen, nahmen ab 18 Uhr ca. 5.000 Personen an einem Aufzug vom Alten Messplatz, durch die Fussgängerzone, zum Wasserturm teil. Abgesehen von Auswirkungen auf den Straßenverkehr sowie den ÖPNV kam es zu keinen Störungen.

Versuchter Einbruch in Gaststätte – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen um 02:20 Uhr beobachtete ein Zeuge drei bislang unbekannte Täter, die sich mittels unbekanntem Werkzeug gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Vogesenstraße verschaffen wollten. Als der Zeuge sich lautstark bemerkbar machte, flüchteten die drei Täter in unbekannte Richtung.

Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Ladenburg leitete die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 9305-0 zu melden.