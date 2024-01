Landau: Die Polizei-News

Tödlicher Badeunfall im Schwimmbad

Landau (ots) – Am Freitag kam es gegen 14 Uhr, zu einem Badeunfall in einem Hallenbad in Landau bei dem ein 64-jähriger Mann ums Leben kam. Der 64-jähriger Badegast geriet wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls und ohne Fremdeinwirkung unter Wasser.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 64-Jährige im Krankenhaus. Das Hallenbad wurde im Anschluss für mehrere Stunden geschlossen.

Zwei Brüder außer Rand und Band

Landau (ots) – Am Freitag 26.01.2024 gegen 16:00 Uhr, gerieten zwei 21 und 33 Jahre alte Brüder zunächst in einem Supermarkt mit einem 36-jährigen Mann in Streit. Im Laufe des Streits schlugen und traten die Brüder auf den anderen Mann ein und konnten zunächst mit E-Scootern flüchten.

Im Rahmen der Fahndung wurden sie durch eine Streife angetroffen und kontrolliert. Beide waren erheblich alkoholisiert und standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen.

Der 21-Jährige musste hierfür aufgrund seines Zustandes in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort sperrte er sich gegen die Entnahme der Blutprobe und randalierte derart, dass nur unter dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes unter Kontrolle gebracht werden konnte. Außerdem beleidigte er die eingesetzten Beamten unflätig.

Beide Brüder müssen sich nun in Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr verantworten. Den Jüngeren erwartet zudem eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Beschlagene Scheibe führt zu Verkehrsunfall

Landau (ots) – Eine beschlagene Scheibe führte am Freitag 26.01.2024 gegen 21:40 Uhr, im Nußdorfer Weg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 58-jährige Fahrzeugführerin eines Fiat suchte aufgrund von Kondenswasser an der Frontscheibe ein Wischtuch im Fußraum des Beifahrers. Hierdurch übersah sie einen im Parkvorgang befindlichen PKW Dacia, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die 65-jährige Dacia-Fahrerin erlitt eine Gehirnerschütterung und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beifahrerin des Dacia sowie die Unfallverursacherin wurden nicht verletzt.

Diebstahl in Bekleidungsgeschäft

Landau (ots) – Am Freitag 26.01.2024 gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße zu einem Diebstahl durch einen 31 Jahre alten Mann. Dieser wurde dabei beobachtet, wie er an Kleidungsstücken Etiketten abriss und den Laden verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen.

Der 31-Jährige hatte bei der Tat zudem ein Messer und ein Pfefferspray einstecken. Er wurde im Anschluss einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Diebstahls mit Waffen verantworten.

Diebstahl aus PKW

Landau-Mörlheim (ots) – In der Nacht vom 25. auf den 26.01.2024 wurden aus einem Fahrzeug im Unteren Rappenfeld in Landau-Mörlheim private Gegenstände und eine geringe Menge Münzgeld aus der Mittelkonsole entwendet. Im Rahmen der Anzeige wurde bekannt, dass der Geschädigte seinen PKW unverschlossen abgestellt hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10 Euro. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände offensichtlich und von außen einsehbar im Fahrzeug zurückzulassen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341/287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.