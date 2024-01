Neustadt: Workshop „Pop & Rock im Blasorchester“ am 24. und 25. Februar 2024

Neustadt an der Weinstraße – Die Kolpingskapelle Hambach lädt am 24. und 25.02.2024 zu einem kostenfreien Workshop zum Thema „Pop & Rock im Blasorchester“ in die Dr. Albert Finck Schule in NW-Hambach ein. Die Teilnahme ist kostenfrei.

In diesem Jahr wird das Projektorchester Klassiker aus Rock- und Popmusik in Kombination mit typischen Band Sound zum Besten geben, welche Sie an den beiden Tagen mit externen Dozenten erarbeiten.

Let’s Rock! – Erlebe Klassiker der Rock- und Popmusik im sinfonischen Blasorchester. Lerne von unseren Dozentinnen die Besonderheiten moderner Musikstile und zeige beim gemeinsamen Abschlusskonzert dein Können. Du beherrschst die Grundlagen deines Instruments? DANN SEI DABEI! Unsere Dozentinnen gehen auf alle Niveaus ein, ganz egal ob du fortgeschritten bist oder am Anfang deiner Musikkarriere stehst. KOLPINGSKAPELLE HAMBACH

Dirigent: Markus Metz

Zielgruppe: Erfahrene Musiker und Jungmusiker

Das Abschlusskonzert findet am 25.02.24 um 18 Uhr statt. Auch hier ist der Eintritt frei.

Anmeldeschluss: 04.02.2024 Anmeldungen an info@kolpingskapelle-hambach.de