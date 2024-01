Kaiserslautern: Sonderausstellung Atelier Zitronenblau im Januar und Februar 2024

Kaiserslautern – Zum Sonderverkauf lädt das Atelier Zitronenblau ein. Dabei werden zahlreiche Kunstwerke (Malerei, Plastik, Druck) in den Räumen des Kunstvereins KunstRaum Westpfalz in der Pirmasenser Straße 6 in Kaiserslautern angeboten.

Und zwar am 31. Januar und 7. Februar von 10 bis 12.30 Uhr und am 2. und 3. Februar sowie am 9. und 10. Februar von 11 bis 15 Uhr.

Das Sortiment umfasst Werke unterschiedlicher Techniken, Groß- und Kleinformate. Außerdem gibt’s einzigartige Schmuck- und Grußkarten.

Im Atelier Zitronenblau beschäftigen sich Menschen mit und ohne Behinderung mit künstlerischem Schaffen. Das Atelier Zitronenblau eröffnet die Möglichkeit, eine eigene bildnerische Sprache zu entfalten und sich als Künstler zu verwirklichen.

Der Kunstverein KunstRaum Westpfalz wird getragen von der Idee, in Kaiserslautern und der Westpfalz neue Orte für zeitgenössische Kunst zu schaffen, durch Kunst Stadt-Raum neu zu gestalten, öffentliche Räume und Leerstände zu bespielen, die nicht für die Kunst vorgesehen sind.