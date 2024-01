Frankfurt – Bahnhofsviertel: Streithahn eskaliert – Kollision mit Straßenbahn

Frankfurt – (yi) In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages

(26.01.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und

einem 36-jährigen Mitarbeiter einer Diskothek, welcher sodann in einem Unfall

zwischen einem Auto und einer Straßenbahn endete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug der Tatverdächtige mit einer Glasflasche

gegen 04:15 Uhr nach dem Angestellten. Daraufhin packten der Geschädigte und ein

weiterer Mitarbeiter der Diskothek den Tatverdächtigen und schoben diesen vor

die Tür.

Erzürnt darüber riss der Aggressor sich los und flüchtete in sein Auto, welches

in der Taunusstraße geparkt gewesen war. Ein Passant folgte dem Unruhestifter,

der bedrohend einen Schraubendreher aus seinem Auto hervorzog und den Zeugen mit

diesem verscheuchte. Der Tatverdächtige fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf

die Mitarbeiter des Nachtclubs zu. Diese wichen auf den Gehweg aus. Der Rasende

fuhr entgegen der Fahrtrichtung, in die Elbestraße und kollidierte dort mit der

Straßenbahn. Die Kollision schleuderte das Fahrzeug über den Gehweg gegen zwei

Verkehrsschilder und einen Poller. Eines der Schilder bohrte sich in das

Schaufenster des nahegelegenen Restaurants. Das andere Schild riss einen

Beleuchtungskasten von der Wand.

Die Beamten nahmen den Mann vor Ort fest. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest

ergab einen Atemalkoholwert von 0,9 Promille. Darüber hinaus besaß er nicht die

notwendige Fahrerlaubnis und führte einen gefälschten Führerschein mit sich.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Wüstling.

Er muss sich unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen

Körperverletzung, der Bedrohung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung

des Straßenverkehrs und der Urkundenfälschung verantworten.

Frankfurt – (lo) Die Bedrohung durch Smishing, einer raffinierten Form des

Phishings per SMS, mit der Kriminelle neue Wege finden, ahnungslose Verbraucher

zu täuschen und sensible Informationen zu ergaunern, nimmt zu.

So auch in der jüngsten Vergangenheit, als einem 64-jährigen Frankfurter durch

die Betrugsmasche ein mittlerer fünfstelliger Geldbetrag von seinem Bankkonto

abgehoben wurde.

Zum Zeitpunkt der Aufdeckung des Betrugs waren die Täter mit dem Geld bereits in

der Anonymität untergetaucht.

Doch wie funktioniert das „Smishing“?

Mittels Spoofing (technische Veränderung der angezeigten Rufnummer) versenden

die Täter per Zufallsprinzip betrügerische SMS, die angeblich von Banken

stammen.

Diese Nachrichten suggerieren vermeintliche Neuerungen oder Probleme im

Zusammenhang mit dem Online-Banking und enthalten Links zu Websites, die den

Eindruck einer offiziellen Bankenseite erwecken.

Die Kriminellen verfolgen dabei unterschiedliche Ziele, unter anderem das

Abfangen von Zugangsdaten zu Online-Konten.

Durch die Tarnung mittels vermeintlich seriöser Kommunikation von Banken zielen

sie darauf ab, das Vertrauen der Empfänger zu gewinnen und sie zur Preisgabe

sensibler Informationen zu verleiten.

Das besonders arglistige bei der Betrugsmasche ist, dass die Täter häufig

Internetadressen verwenden, die den Namen der genannten Banken enthalten oder

diesen ähneln.

Es ist wichtig zu betonen, dass die bloße Nennung des Banknamens in der URL

keinerlei Garantie dafür bietet, dass es sich um eine legitime Webseite handelt.

Verhaltenstipps:

Verhaltenstipps:

Die Verbraucher werden eindringlich dazu aufgerufen

Frankfurt – (th) Am Dienstag, den 24. Januar 2024 entwendeten zwei

19-Jährige das E-Bike eines Mitarbeiters eines Lieferunternehmens. Der

36-Jährige stellte das E-Mountainbike der Marke Cube gegen 20.00 Uhr im Bereich

der Oskar-von-Miller-Straße verschlossen ab, um eine Lieferung in Empfang zu

nehmen. Die kurze Abwesenheit des Fahrers nutzen die beiden Tatverdächtigen und

entwendeten das E-Bike.

Glücklicherweise hatte der Geschädigte das E-Bike mit einem „Air-Tag“ versehen,

so dass der Standort des gestohlenen E-Bikes in einem Kellerverschlag in einem

Mehrfamilienhaus in der Ostendstraße geortet werden konnte.

Im Zuge der Folgeermittlungen wurden die beiden 19-Jährigen als Tatverdächtige

identifiziert. Sie müssen sich nun wegen des besonders schweren Fall des

Fahrraddiebstahls verantworten.

en, äußerst wachsam zu sein,

wenn sie verdächtige SMS erhalten, die vorgeben, von ihrer Bank zu stammen.

Es wird dringend empfohlen, keine Links in solchen Nachrichten anzuklicken und

keinesfalls persönliche oder vertrauliche Informationen, wie ihre PIN oder

Barcode zur Installation ihrer Bank-App preiszugeben. Ihre Bank würde sie

niemals nach diesen sensiblen Informationen fragen.

Sollten Sie Opfer dieser Betrugsmaschen geworden sein, sind folgende Schritte

dringend zu unternehmen:

Erstatten Sie Strafanzeige über die Onlinewache oder bei jeder

Polizeidienststelle.

Bei der Aufforderung, persönliche Daten preiszugeben, sollten

Sie grundsätzlich misstrauisch werden.

Rufen Sie unbedingt bei Ihrer Bank an!

Frankfurt – Altstadt: Festnahme eines Langfingers

Frankfurt – (yi) Gestern Mittag (25.01.2024) kam es im Bereich des

Eisernen Stegs zu einem versuchten Taschendiebstahl. Die Polizei nahm einen

24-jährigen Mann fest.

Nach ersten Erkenntnissen hielt sich die 39-jährige Geschädigte gegen 13.15 Uhr

auf der Brücke „Eiserner Steg“ auf. Der Dieb fühlte sich unbeobachtet, öffnete

den Rucksack der Frau, stellte fest, dass dieser leer war und flüchtete, nachdem

er von Zeugen auf die Tat angesprochen und von der 39-Jährigen fotografiert

worden war, ohne Beute in Richtung Innenstadt.

Im Rahmen einer Fahndung nahmen Polizeibeamte den Tatverdächtigen fest. Der

24-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Taschendiebstahls

verantworten.

Frankfurt – Gallus: Dieb auf der Flucht – Zeugen gesucht

Frankfurt – (lo) Gestern Abend (25. Januar 2024) flüchtete ein bislang

unbekannter Mann, nachdem er zuvor in einem Drogeriemarkt diverse Artikel im

Wert von rund 66 Euro entwendet hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein 37-jähriger Angestellter eines

Drogeriemarktes in der Mainzer Landstraße gegen 19:40 Uhr, wie ein Mann mehrere

Artikel aus dem Markt an sich nahm. Ziel des Täters war der Kassenbereich, den

er jedoch passierte, ohne die in seinem Besitz befindlichen Gegenstände zu

bezahlen. Noch vor dem Ausgangsbereich stellte der Angestellte den Dieb zur

Rede.

Dies brachte den uneinsichtigen Täter derart in Rage, dass er vom Mitarbeiter zu

Boden gebracht werden musste. Am Boden liegend nutzte der Ganove einen Moment,

um sich aus dem Griff des Mitarbeiters zu lösen. Mit seiner Beute flüchtete er

in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 1.60cm Groß, dunkle Haare, blaue Jacke, weißer

Pullover mit Aufschrift, beige-weiße Hose, schwarze Schuhe und grüne Mütze.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise

geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem 04. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069-75510400 in Verbindung zu setzen. (D104)

