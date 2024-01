Unfallflucht

Zwischen 09:45 Uhr und 10:20 Uhr wurde heute Morgen auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege ein schwarzer Pkw Kia Ceed angefahren und beschädigt. Augenscheinlich fuhr der flüchtige Verursacher beim Einfahren in die Parklücke gegen den hinteren Stoßfänger der Beifahrerseite des Kias und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Hinweise: 05651/9250

Baucontainer aufgebrochen

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter auf ein Baustellengelände in der Straße „Meißnerring“ in Eschwege ein. Hierzu wurde zunächst der Bauzaun geöffnet. Auf dem Gelände wurde ein Radlader, der vor einem Container geparkt war, einige Meter nach vorne gefahren, um anschließend in den Container einbrechen zu können. Im Container wurden aus einem Tank mehrere Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Ebenso aus dem Radlader und einem weiteren Bagger. Insgesamt sollen ca. 400 Liter des Kraftstoffes auf diese Weise entwendet worden sein. Am Bagger entstand bei der Tatausführung zudem Sachschaden. Hinweise: 05651/9250

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 23:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 65-Jähriger aus Ettersberg mit einem Transit die B 7 zwischen Netra und Rittmannshausen, als mehrere Rehe die Bundesstraße überquerten. Er kollidierte dabei mit mindestens einem der Tiere, die allesamt weiter liefen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Einparken

Um 10:29 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 74-Jähriger aus Morschen mit seinem Pkw in der unteren Etage des Parkdecks der Orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau einzuparken. Dabei beschädigte er einen dort geparkten Pkw Hyundai, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Diebstahl von Kennzeichen

In der vergangenen Nacht wurden in der Straße „Am Hang“ in Fürstenhagen die beiden amtlichen Kennzeichen (ESW-YN 19) von einem Pkw Audi abmontiert und entwendet. Der Schaden wird mit 50 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

6000 EUR Sachschaden entstanden gestern Nachmittag bei einem Unfall in der Witzenhäuser Landstraße in Ermschwerd. Um 15:35 Uhr fuhr eine 42-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw mit Anhänger in Richtung Blickershausen. An der Einmündung zum Parkweg musste die 42-Jährige verkehrsbedingt abbremsen, was die nachfolgende 50-jährige Witzenhäuserin zu spät bemerkte und mit ihrem Pkw auf den Anhänger auffuhr.

Unfall beim Einparken

Um 09:10 Uhr beschädigte gestern Morgen eine 21-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw beim Einparken einen geparkten Renault Twingo, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Straße „Am Nordbahnhof“ in Witzenhausen.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich heute Morgen in der Walburger Straße in Witzenhausen. Zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr wurde ein blauer BMW Mini auf einem Parkstreifen vor einer Arztpraxis angefahren und beschädigt. Das verursachende Fahrzeug – nach ersten Ermittlungen ein schwarzer Pkw Opel – fuhr beim Ausparken gegen den Pkw Mini und entfernte sich anschließend. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Verkehrskontrollen am 25.01.24 – fünf Fahrten unter Drogeneinfluss

Eschwege

Am gestrigen Donnerstag fanden im Stadtgebiet von Eschwege mehrere Verkehrskontrollen durch die Polizei statt.

Wie bereits in einer Pressemeldung am gestrigen Mittag (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/5699800) mitgeteilt, wurden dabei bereits zwei Fahrten unter Drogeneinfluss sowie eine Fahrt unter Alkoholeinfluss festgestellt und entsprechend geahndet.

Im weiteren Verlauf des gestrigen Tages wurde, um 14:00 Uhr, ein 29-Jähriger aus Eschwege auf einem E-Scooter fahrend in der Niederhoner Straße in Eschwege angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC und Amphetamine, so dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme – wie auch in den nachfolgenden Fällen – angeordnet wurde.

Auf einem weiteren Elektrokleinstfahrzeug wurde ein 44-Jähriger aus Sontra angetroffen. Dieser war gegen 14:10 Uhr in Eschwege im Bereich „An den Anlagen“ unterwegs“. Auch hier verlief ein Test positiv auf Amphetamine.

Um 15:25 Uhr wurde ein 18-jähriger Eschweger auf einem E-Scooter in der Augustastraße in Eschwege kontrolliert. Das Ergebnis verlief in diesem Fall positiv auf THC.

Um 16:20 Uhr war es dann ein 70-Jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege, der auf dem Feldweg zwischen Eschwege (Norma) und Oberhone durch die Polizeibeamten angehalten und kontrolliert wurde. Der Fahrer wies einen Alkoholgehalt von ca. 0,6 Promille auf; ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Bilanzierend wurden am gestrigen Tag bei den durchgeführten Kontrollen insgesamt 26 Fahrzeuge (22 x Pkw; 3 x E-Scooter, 1 x Lkw) und 32 Personen polizeilich überprüft. Dabei wurden insgesamt fünf Fahrten unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln und zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss geahndet.