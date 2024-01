Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg-Viermünden – Einbruch in Elektrofirma, Unbekannte entwenden Wechselrichter und Batteriespeicher

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bisher unbekannte Täter in eine Elektrofirma im Frankenberger Stadtteil Viermünden ein.

Die Täter gelangten auf noch nicht bekannte Weise in das Betriebsgebäude in der Südstraße. Sie entwendeten mehrere Wechselrichter und Batteriespeicher sowie einen Laptop und Bargeld. Nach ersten Schätzungen liegt der Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise, insbesondere auch zu Fahrzeugen, die zum Abtransport des Diebesgutes benutzt wurden, bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Bad Arolsen-Mengeringhausen- Diebstähle aus Autos, E-Scooter aus Garage und ein Auto gestohlen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Bad Arolsen-Mengeringhausen zu zwei Diebstählen aus Autos. In einem Fall wurde zudem ein E-Scooter aus einer Garage entwendet. Der wahrscheinlich selbe Täter entwendete außerdem noch ein älteres Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

In der St.-Georg-Straße öffnete der unbekannte Täter einen wahrscheinlich unverschlossenen BMW Mini. Aus diesem stahl er mehrere Schachteln Zigaretten. Mit einer aufgefundenen Fernbedienung konnte er eine Garage öffnen. Aus dieser entwendete er einen schwarzem E-Scooter der Marke Paul im Wert von etwa 1.200 Euro.

Ein weiterer Diebstahl aus einem Auto wurde in der Straße Auf der Egge gemeldet. Hier hatte der Unbekannte auf noch nicht bekannte Weise einen grünen Subaru Forester geöffnet. Der Täter durchsuchte den Innenraum und entwendete eine Debitkarte und eine Geldbörse. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Einen grauen Seat Altea im Wert von etwa 1.500 Euro entwendete der wahrscheinlich selbe Täter auf noch nicht geklärte Weise in der Straße Auf dem Mühlenwasser.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.