Frau bei Unfall an Bushaltestelle am Altmarkt schwer verletzt

Kassel-Wesertor: Am heutigen Freitagmorgen, gegen 11:30 Uhr, kam es an der Haltestelle „Altmarkt/Regierungspräsidium“ in Kassel zu einem Unfall, bei dem eine 84-jährige Frau schwer verletzt wurde. Lebensgefahr soll nach bisherigen Informationen für sie nicht bestehen. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war die Frau aus Kassel mit ihrem Arm zwischen die Tür des Busses geraten. Zeugen schildeten, dass sie offenbar versucht hatte, trotz der sich schließenden Tür noch in den Bus einzusteigen. Der Bus war anschließend angefahren, woraufhin die 84-Jährige drei bis vier Meter mitgeschliffen worden sein soll und anschließend stürzte. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ist aktuell noch ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt, weshalb es zu Behinderungen im Schienen- und Straßenverkehr kommt. Die Ermittlungen dauern an.

Brand von VW Multivan greift auf weitere Fahrzeuge über: 90.000 Euro Schaden; Zeugen in Lohfelden gesucht

Lohfelden (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Freitag kam es auf einem Parkplatz im Friedrich-Ebert-Ring in Lohfelden zum Brand eines VW Multivan, der im weiteren Verlauf auf drei in unmittelbarer Nähe abgestellte Fahrzeuge, eine Hecke und einen Baum übergriff. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 90.000 Euro geschätzt. Nach den ersten Ermittlungen der in der Nacht am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes deutet vieles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Die Kriminalpolizei sucht daher nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und Hinweise auf mutmaßliche Täter geben können.

Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer war gegen 3 Uhr auf den Fahrzeugbrand aufmerksam geworden und hatte sofort die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Einsatzkräfte geriet der schwarze VW Bus in Vollbrand und brannte vollständig aus. Auch ein geparkter Toyota Camry, auf den das Feuer übergriff, fiel den Flammen vollständig zum Opfer. Darüber hinaus wurden durch das Feuer und die Hitzeentwicklung ein Ford Transit, ein VW Passat, die Hecke sowie der Baum teils erheblich beschädigt. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Brandstelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.