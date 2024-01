Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Unbekannter manipuliert vor Kindern an seinem Geschlechtsteil: Kripo sucht Zeugen

Mühlheim-Lämmerspiel

(lei) Nach einem unsittlichen Vorfall an einer Bushaltestelle in der Kolpingstraße am Freitagmorgen sucht die Kriminalpolizei nach einem etwa 16 bis 20 Jahre alten Mann mit schwarzen lockigen Haaren und bittet um weitere Zeugenhinweise.

Der Unbekannte, der schwarz gekleidet war (vermutlich Trainingsanzug) und eine Mütze trug, hatte sich gegen 7.10 Uhr neben zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren gestellt und dann, so deren Angaben, plötzlich mit der Hand in der Hose an seinem Glied manipuliert. Als die Mädchen daraufhin davonliefen, fuhr der Sittenstrolch mit seinem dunklen Fahrrad über die Mühlheimer Straße in Richtung Mühlheim davon.

Da sexuelle Handlungen vor Kindern den Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern gemäß Paragraph 176a Strafgesetzbuch erfüllen, hat der im Polizeipräsidium Südosthessen befindliche Regionalabschnitt der BAO FOKUS („Besondere Aufbauorganisation Fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie Und sexuellen Missbrauch von Kindern“) die Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten nun um weitere Hinweise zu Tat und Täter unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 26.01.2024

Maintal-Dörnigheim

Nach Schüssen auf Wettbüro: Ermittlungen wegen Verdachts eines versuchten Mordes / Motiv unklar / Kripo erbittet Zeugenhinweise

(lei) Nach einer mehrfachen Schussabgabe am späten Donnerstagabend auf ein Wettbüro in der Kennedystraße ermitteln die Staatsanwaltschaft Hanau und die dortige Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Nach allem, was den Ermittlern bisher bekannt ist, erfolgte die Schussabgabe gegen 21.30 Uhr von außen auf das im Erdgeschoss befindliche Wettlokal und ganz offensichtlich mit scharfer Munition, wobei mehrere Schüsse eine zur Straße gelegene Fensterfront durchschlugen.

Das noch unklare Tatmotiv ist Teil der andauernden, intensiven Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort eingeleitet, zu deren Zwecke die Kennedystraße im dortigen Bereich vollgesperrt wurde.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei zu melden.

Vier jugendliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen: Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes – Offenbach

(fg) Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Donnerstagabend in der Berliner Straße im Bereich der Autobahnunterführung A 661 (ehemals Kaiserleikreisel) nahm die Polizei vier jugendliche Tatverdächtige vorläufig fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen sich die vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren kurz vor 19 Uhr mit einem 15-Jährigen sowie einem weiteren unbekannten Zeugen, um offenbar vorausgegangene Streitigkeiten aufzubereiten. Es folgte zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf sollen die vier Jugendlichen den 15-Jährigen getreten und geschlagen haben. Außerdem sollen die Beschuldigten die mitgeführte Umhängetasche des 15-Jährigen samt Inhalt entwendet haben. Nach der Tat – die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes sowie des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung – flüchtete das Quartett. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei die vier Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Geschädigte kam zur medizinischen Behandlung in eine nahgelegene Klinik. Die vier Jugendlichen mussten mit zum Revier, wo unter anderem erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt wurden. Im Anschluss wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Zeugen gesucht: Porsche beschädigt und geflüchtet – Offenbach

(cb) Die Polizei sucht den Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges, das in der Bieberer Straße an einem Porsche einen Sachschaden von schätzungsweise 5.500 Euro verursachte. Zwischen Sonntagmorgen, 8 Uhr und Montagnachmittag, 15 Uhr, parkte der schwarze Panamera dort im Bereich der 100er Hausnummern, als er durch den Unfallverursacher im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Wer hat den Seitenspiegel am Twingo abgefahren und flüchtete? – Mühlheim

(cb) Ein blauer Renault Twingo war am Sonntagmorgen am Fahrbahnrand in der Birkenwaldstraße (20er Hausnummern) abgestellt, als er durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen nach streifte dieser gegen 6 Uhr die linke Fahrzeugseite des Twingos und brach hierbei auch den Seitenspiegel des blauen Kleinwagens ab. Ohne sich um den entstanden Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern flüchtete dieser anschließend. Die Polizei in Mühlheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06108 6000-0 zu melden.

Täter vermutlich bei Autodiebstahl gestört – Dreieich

(cb) Bislang unbekannte Täter beabsichtigten zwischen Donnerstag und Freitag offenbar einen Range-Rover, welcher in der Buchwaldstraße (20er Hausnummern) parkte, zu stehlen. Der schwarze SUV wurde am Donnerstagabend gegen 20 Uhr im Bereich der 20er Hausnummern geparkt. Eine Streife der Polizeistation Neu-Isenburg fuhr am Freitag, gegen 2.55 Uhr, unter anderem in der Buchwaldstraße Streife und störte dadurch vermutlich die unbekannten Täter bei dem Diebstahl des Fahrzeuges. Als sie das Polizeiauto bemerkten, flüchteten sie unbemerkt in unbekannte Richtung. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Parkplatzrempler: VW Polo beschädigt – Seligenstadt

(cb) Ein 19-jähriger Mann parkte am Donnerstagmorgen kurz vor Schulbeginn seinen schwarzen VW in der Einhardstraße im Bereich der dortigen Schule. Als er gegen 13 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Seligenstadt nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Unbekannter zeigte „Hitlergruß“ auf offener Straße: Zeugen gesucht! – Hanau

(cb) Am Mittwochnachmittag begegnete ein Passant in der Langenbergheimer Straße einem bislang unbekannten Mann. Dieser soll den „Hitlergruß“ gezeigt haben. Zudem habe der Unbekannte zu dem Fußgänger „Deutschland den Deutschen“ und „Heil Hitler“ gesagt. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem geschilderten Vorfall, welcher sich zwischen 16 und 17 Uhr ereignete, geben können. Diese wenden sich bitte an die Telefonnummer 06181 100-123.

E-Bikes aus Garage gestohlen – Bruchköbel

(fg) Unbekannte waren in der Nacht zum Donnerstag im Seewiesenring zugange, brachen eine Garage im Bereich der 10er-Hausnummern auf und entwendeten hieraus zwei E-Bikes. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Täter mit einem grauen Kapuzenpullover, einer grauen Cap und einer grauen Hose. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde ein im Vorgarten abgestelltes E-Bike entwendet; dieses konnte jedoch rund zwanzig Meter vom Tatort entfernt in einem Gebüsch liegend aufgefunden werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten zusammenhängen. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Brand zweier Baustellen-Container: Vermutlich technischer Defekt – Bad Orb

(lei) Bei einem Feuer auf einem Baustellengelände in der Kurparkstraße sind am Freitagmorgen zwei Bau-Container in Flammen aufgegangen. Zeugen hatten gegen 9 Uhr die Rettungsleitstelle verständigt und über starke Rauchentwicklung in einem der Container berichtet, in welchem unter anderem Baumaschinen gelagert waren. Beim Eintreffen der nach dort alarmierten Rettungskräfte stand dieser bereits in Vollbrand, wobei das Feuer bereits auf einen zweiten, danebenstehenden Container übergegriffen hatte, der zu Aufenthaltszwecken von Bauarbeitern diente. Nach gut einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und kurz darauf auch gelöscht. Das Feuer, bei dem niemand verletzt wurde und das einen vorläufig geschätzten Schaden von rund 40.000 Euro an den Containern zur Folge hatte, dürfte nach ersten Erkenntnissen auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein, zumal der Brand in dem ersten Container von einem Bereich ausging, in dem sich Akkuladestationen befanden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Einbrecher wollte über Flachdach in Apotheke einsteigen – Bad Orb

(lei) Zur richtigen Zeit am richtigen Ort – so könnte man einen gescheiterten Einbruch in eine Apotheke am frühen Freitagmorgen auf den Punkt bringen, bei dem ein bis dato unbekannter Krimineller letztlich leer ausging. Dieser hatte sich gegen 1.50 Uhr über eine Feuerwehrleiter auf das Flachdach der Apotheke begeben und dort dann anschließend ein Dachfenster aufgehebelt. Dabei hatte er jedoch wohl nicht damit gerechnet, dass sich in dem Moment ein Berechtigter im Inneren aufhielt, der dort noch arbeitete und durch den Krach auf den Eindringling aufmerksam wurde. Indem der Mann auf sich aufmerksam machte, konnte er den ungebetenen Gast letztlich in die Flucht schlagen. An dem Dachfenster entstand leichter Sachschaden. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau zu melden.

Krimilesung stieß erneut auf große Resonanz

(cb) Auch bei der zweiten Krimilesung am Donnerstagabend im Offenbacher Polizeipräsidium lag die Spannung wieder spürbar in der Luft.

Nachdem das Organisationsteam der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen in Zusammenarbeit mit dem Krimiautor Thorsten Fiedler öffentlich zu der Veranstaltung eingeladen hatten, gingen innerhalb kürzester Zeit weitaus mehr Anmeldungen ein, als Plätze zur Verfügung standen. Mit letztlich rund 190 teilnehmenden Gästen stieß die ausgebuchte Veranstaltung damit erneut auf große Resonanz.

Der Offenbacher Schriftsteller zitierte über gut zwei Stunden und in sehr unterhaltsamer Weise eine Reihe von Passagen aus seinem neuesten Werk „Bieberer-Berg-Blues“ und zog damit das Publikum in seinen Bann. Im Anschluss nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich die Werke des Schriftstellers persönlich signieren zu lassen.

Um eine authentische Krimi-Kulisse und einen kleinen „Grusel-Faktor“ zu bieten, hatte das Team der Pressestelle mittels Requisiten des Erkennungsdienstes auch einen „Tatort mit Leiche“ aufgebaut, den so manch einer für ein Erinnerungsfoto nutzte. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit leckeren Köstlichkeiten sowie Getränken, die vor und während der Lesung durch den hauseigenen Kantinenbetreiber angeboten wurden.

Das Resümee des Abends durch die anwesenden Zuhörenden fiel erneut durchweg positiv aus. Das Publikum lobte vor allem die reibungslose Organisation sowie die authentische Umgebung und hegte gleichzeitig den Wunsch, um weitere Veranstaltungen dieser Art.

Hinweis: Der Meldung sind drei Aufnahmen von der Veranstaltung zur freien Verfügung angehängt. Als Bildquelle geben Sie bitte „Polizeipräsidium Südosthessen an“.

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 5. Kalenderwoche 2024

(fg/mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unteranderem an Wild- und Geschwindigkeitsgefahrenstrecken, Schulen und einem Seniorenheim.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

29.01.2024:

BAB 661, Egelsbach, Ausbauende in Richtung Egelsbach (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); Hanau, Kastanienallee, in Richtung Frankfurter Straße (Schule); BAB 66, Bad Soden-Salmünster, in Richtung Fulda (Lärmschutz);

30.01.2024:

L 3445, Neuberg, in Richtung Ravolzhausen (Unfallschwerpunkt); BAB 66, Bad Soden-Salmünster, in Richtung Fulda (Lärmschutz);

31.01.2024:

BAB 66, Bad Soden-Salmünster, in Richtung Hanau (Lärmschutz); B 44, Langen, in Richtung Mörfelden (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

01.02.2024:

L 3262, Langen, in Richtung Buchschlag (Wildgefahrenstrecke); B 459, Offenbach, in Richtung Offenbach (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

02.02.2024:

Offenbach, Bischofsheimer Weg in Richtung Rumpenheim (Seniorenheim); B 43a, Hanau, in Richtung Langenselbold (Unfallschwerpunkt);

03 und 04.02.2024:

B 43a, Hanau, in Richtung Langenselbold (Unfallschwerpunkt).

Zeugen gesucht nach Geldautomatensprengung

Brachttal – Ortsteil Hellstein

Nach der Sprengung eines Geldautomaten am frühen Freitagmorgen in einer Bankfiliale in Brachttal – Hellstein fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach den bislang flüchtigen Tätern. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um mindestens zwei Personen handeln, die mit einem dunklen Auto geflüchtet sind. Zeugen hatten gegen 1.35 Uhr zwei laute Knallgeräusche gehört und die Polizei informiert. Anschließend seien die dunkel gekleideten Personen aus der Bank geflüchtet und mit dem Fluchtfahrzeug weggefahren. Ob die Unbekannten Bargeld erbeuten konnten und wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die umfangreichen Ermittlungen hierzu dauern an. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123.