Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt – Zeugen gesucht! Friedrichsdorf-Seulberg, Industriestraße Ecke Bahnstraße, Freitag, 26.01.2024, 06:50 Uhr

(he)Heute Morgen kam es in Seulberg an der Einmündung Industriestraße Ecke Bahnstraße zu einem Verkehrsunfall, dessen genauer Unfallhergang bislang nicht geklärt werden konnte, bei dem aber zwei Insassen eines Pkw sowie ein Radfahrer verletzt wurden. Gegen 06:50 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem E-Bike den Geh- und Radweg der Bahnstraße aus Richtung Bahnhof Friedrichsdorf kommend in Richtung Seulberg. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger Golf-Fahrer die Bahnstraße in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung Bahnstraße/ Industriestraße, wollte der Radfahrer vom Radweg über die Bahnstraße in die Industriestraße abbiegen. Dabei querte er die Fahrbahn des Pkw-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde von seinem Rad geschleudert und fiel auf die Straße. Im weiteren Verlauf prallte der Pkw dann gegen den linksseitigen Bürgersteig, überfuhr ein Verkehrsschild und kollidierte schlussendlich noch mit einem geparkten Corsa. Der Radfahrer sowie der Golf-Fahrer und dessen Beifahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Insassen des Pkw wurden leichtverletzt; der Radfahrer schwer. An der Unfallstelle kam ein Gutachter zum Einsatz. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und des Einsatzes des Gutachters bis 11:20 Uhr gesperrt. Zeugen des Unfallgeschehens werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Jugendliche Radfahrer beim Abbiegen übersehen, Bad Homburg, Leopoldsweg, Hindenburgring, Donnerstag, 25.01.2024, 11:35 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin mit zwei Jugendlichen auf Fahrrädern kollidierte. Ein Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Gegen 11:35 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Skoda den Leopoldsweg, aus Richtung Mittelstedter Weg kommend in Richtung Hindenburgring. Zeitgleich befuhren die zwei 15-Jährigen auf ihren Rädern den Fahrradstreifen des Hindenburgrings aus Richtung Urseler Straße kommend, in Richtung Heuchelheimer Straße. Hierbei fuhren sie entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Als die Skoda-Fahrerin dann aus dem Leopoldsweg in den Hindenburgring einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Sowohl an den Rädern als auch an dem Pkw entstand Sachschaden.

Bürgersprechstunden in Kronberg,

Schutzmann vor Ort im Bürgerbüro, 31.01. / 01.02.2024

Die nächsten Bürgersprechstunden des „Schutzmanns vor Ort“, Polizeihauptkommissar Falk Bonfils, finden im Bürgerbüro der Stadt Kronberg, Berliner Platz 3-5 statt. Die Termine sind Mittwoch, 31. Januar 2024, 10:00-12:00 Uhr und Donnerstag, 01. Februar 2024, 16:00-18:00 Uhr. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ohne Voranmeldung die Gelegenheit der persönlichen Kontaktaufnahme wahrnehmen. Erreichbar ist Herr Bonfils, der organisatorisch an die Polizeistation Königstein angegliedert ist, auch außerhalb dieser Sprechstunden unter der Telefonnummer 06174/9266-16, sowie per E-Mail unter svo.pst-koenigstein.ppwh@polizei.hessen.de Zudem ist er bei seinen regelmäßigen Präsenzstreifen in Kronberg ansprechbar. Die „Schutzleute vor Ort“ kümmern sich um die persönlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. In ihrer Funktion sind sie in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote.