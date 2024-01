Bergstrasse

Lorsch: Grüne Schmuckschatulle gefunden/Kripo sucht Eigentümer

Lorsch – Ende Dezember 2023 wurde an einem Feldweg „Im Ehlried“ eine grüne

Schmuckschatulle gefunden. Darin befanden sich diverse ältere

Schmuckgegenstände. Die Schatulle lag vermutlich schon längere Zeit im

Unterholz. Bislang konnten die Beamten die Gegenstände keiner Straftat zuordnen.

Für den Fortgang der Ermittlungen werden die Eigentümer gesucht.

Wer sein Eigentum erkennt oder Hinweise auf die rechtmäßigen Besitzerinnen und

Besitzer geben kann, wird gebeten, sich bei dem zuständigen Kommissariat 21/22

in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Pfungstadt: Schmuck bei Einbruch erbeutet / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Pfungstadt – Ein Krimineller hatte am Donnerstagmittag (25.1.) ein

Mehrfamilienhaus in der Goethestraße ins Visier genommen und Schmuck erbeutet.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der bislang noch unbekannte Täter

gegen 12.30 Uhr gewaltsam durch die aufgehebelte Haustür Zutritt zum Treppenhaus

des Gebäudes. Anschließend brach er auch die Eingangstür auf und durchwühlte das

Schlaf- und Wohnzimmer der betroffenen Wohnung. Hier entwendete er Schmuck und

ergriff anschließend unerkannt die Flucht. Hinwiese nimmt das Kommissariat 21/22

der Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei kontrolliert Abstand/9 Meter zum Vordermann bei 128 km/h (FOTO)

Darmstadt – Mitte Januar führten Beamte der Verkehrsinspektion Südhessen

Abstandskontrollen auf der A 5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und Darmstadt

durch. In einem Zeitraum von etwas über einer Stunde wurden am 12.Januar 60

Verstöße festgestellt, wobei jeder Verstoß mit mindestens 75 Euro Bußgeld und

einem Punkt in Flensburg sanktioniert wird.

Ein Abstandverstoß liegt vor, wenn der Sicherheitsabstand um mehr als die Hälfte

des halben Tachowertes (5/10 und weniger) unterschritten wird.

Bei sechs Fahrzeugführern wurde der Sicherheitsabstand zu ihrem Vordermann so

weit unterschritten, dass auf sie ein Fahrverbot von einem Monat zukommt. Eine

derartige Unterschreitung liegt vor, wenn der Sicherheitsabstand lediglich 3/10

des halben Tachowertes beträgt.

Unrühmlicher Spitzenreiter an diesem Tag war ein Verkehrsteilnehmer aus dem

Kreis Darmstadt-Dieburg, der bei 128 Stundenkilometern nur 9 Meter zu seinem

Vordermann einhielt. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld von mindestens 240 Euro,

zwei Punkte, und zwei Monate Fahrverbot zu.

Hohe Geschwindigkeiten und zu geringer Abstand sind Hauptursachen für schwere

und teils tödliche Verkehrsunfälle. Die Kontrollen werden diesbezüglich auch in

Zukunft weiterhin fortgesetzt.

Darmstadt: Scharfe Schusswaffe & illegale Geldspielautomaten / Überbehördliche Kontrolle dreier Lokalitäten

Darmstadt – Einsatzkräfte haben am Donnerstagabend (25.1.) umfangreiche,

überbehördliche Gaststätten- und Gewerbekontrollen in der Darmstädter

Bismarckstraße durchgeführt und dabei eine scharfe Schusswaffe sichergestellt

sowie aufgrund mehrerer illegaler Geldspielautomaten Verfahren eingeleitet. Bei

dem Einsatz zusammen mit Mitarbeitenden des Finanz-, Gewerbe- und Veterinäramts

der Stadt Darmstadt, des Hauptzollamts Darmstadt und der Staatsanwaltschaft

Darmstadt zwischen 18.45 Uhr und 22 Uhr wurden drei Lokalitäten überprüft und

insgesamt 16 Personen kontrolliert.

In der ersten Lokalität kontrollierten die Polizeikräfte eine 38 Jahre Frau aus

Darmstadt, die sich nach ersten Erkenntnissen ohne gültige

Aufenthaltsberechtigung in Deutschland aufhält. Sie kam für weitere

kriminalpolizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache. Darüber hinaus stießen sie im

Gastraum auf zwei illegale Geldspielautomaten, die vor Ort amtlich versiegelt

wurden. Gegen den Betreiber wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des

unerlaubten Glücksspiels eingeleitet. Ebenfalls in einem eingeleiteten Verfahren

muss sich der Betreiber einer weiteren Gaststätte strafrechtlich verantworten.

Auch in seiner Lokalität konnte ein nicht zugelassenes Gerät festgestellt

werden. Nach der Auswertung folgte die Versiegelung.

Im Zuge der überbehördlichen Maßnahmen durchsuchten Einsatzkräfte auch ein

dortiges Cafe. Intensive Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei hatten den

Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln und Waffen sowie des unerlaubten

Glücksspiels erhärtet. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin

ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Darmstadt erwirkt und am

Donnerstagabend vollstreckt. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine

geladene Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Darüber hinaus befanden

sich auch drei illegale Geldspielautomaten in der Lokalität. In diesem

Zusammenhang beschlagnahmten die Einsatzkräfte circa 1.300 Euro Bargeld, die

ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Glücksspiel in Zusammenhang stehen dürften.

Den Betreiber erwartet ein Strafverfahren, in dem er sich unter anderem wegen

des Verstoßes nach dem Waffengesetz und des Veranstaltens eines unerlaubten

Glücksspiels verantworten muss. Weiterhin konnte eine 38-Jährige Frau aus

Georgien keine gütige Aufenthaltsberechtigung vorweisen, weshalb gegen sie

ebenfalls ein Verfahren eingeleitet wurde.

Südhessen: Verstärkte Kontrollen anlässlich der „5. Jahreszeit“ / Polizei weist auf Gefahren zu Alkohol und Drogen im Straßenverkehr an Fastnacht hin

Südhessen – Auch in diesem Jahr werden wieder viele Närrinnen und Narren

in Südhessen ausgelassen und unbeschwert die sogenannte „5. Jahreszeit“ feiern.

Die Polizei Südhessen wünscht allen hierbei viel Spaß – weist jedoch mit

Nachdruck auf die Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr und die

verstärkten Verkehrskontrollen an den „tollen Tagen“ hin.

Ob Prunksitzungen oder Fastnachtsumzüge – die närrischen Tage stehen vor der Tür

und überall wird reichlich Alkohol getrunken. Auch in diesem Jahr werden die

Beamtinnen und Beamte der Polizei in Südhessen verstärkt nach Alkoholsündern im

Straßenverkehr schauen. Denn die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss

von Alkohol und Drogen sind eine gefährliche Mischung. Betrunkene oder

anderweitig berauschte Fahrer setzen nämlich nicht nur sich selbst einer

unkalkulierbaren Gefahr aus, sie bringen auch andere Menschen in die Gefahr

verletzt zu werden. Dabei stehen allein die finanziellen Folgen einer

Trunkenheitsfahrt in keinem Verhältnis zu den Kosten einer Taxifahrt. Mit

Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr erwischt zu werden hat weitreichende

Folgen. Es drohen empfindliche Geldbußen, zum Teil mehrwöchige Fahrverbote,

Führerscheinentzug sowie Geld- und Freiheitsstrafen. Steht die Alkohol- oder

Drogenfahrt in Verbindung mit einem Unfall, so ist der Führerschein schon bei

0,3 Promille weg. Alkoholisierten Fahranfängern bis 21 Jahre, für die

grundsätzlich die Null-Promille-Grenze gilt, droht zudem vor Erteilung einer

neuen Fahrerlaubnis die gefürchtete Medizinisch-Psychologische-Untersuchung. Wer

komplett auf Alkohol verzichtet, ist auf der sicheren Seite.

Damit Verkehrsteilnehmer ihren Führerschein nicht leichtfertig aufs Spiel setzen

und es nach der 5. Jahreszeit kein böses Erwachen gibt, appelliert die Polizei

an alle Verkehrsteilnehmer:

Hände weg vom Alkohol, wenn Sie noch fahren müssen!

Lassen Sie das Auto stehen und nutzen Sie die öffentlichen

Verkehrsmittel oder ein Taxi!

Verkehrsmittel oder ein Taxi! Setzen Sie sich nicht zu Fahrerinnen oder Fahrern ins Auto, die

betrunken sind oder Drogen konsumiert haben!

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Alarmanlage vertreibt kriminelles Trio

Weiterstadt – Drei bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht

zum Freitag (26.1.) auf ein Elektronik-Geschäft in der Robert-Koch-Straße

abgesehen. Gegen 2 Uhr versuchte das kriminelle Trio vergeblich die Türen zum

Geschäft aufzuhebeln. Als sie schließlich den Alarm auslösten, ließen sie von

ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute zu einem Fluchtfahrzeug, mit dem sie

das Weite suchten. Nach ersten Erkenntnissen dürften alle Täter einen dunklen

Kapuzenpullover sowie eine helle Maske oder Schal getragen haben. Das

Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in

diesem Fall aufgenommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem ist das

Fahrzeug oder das Trio im Tatzeitraum aufgefallen? Hinweise werden unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Griesheim: Vandalen toben sich an Bus aus/Über 40.000 Euro Schaden

Griesheim – An einem in der Flughafenstraße abgestellten Linienbus für den

Schienenersatzverkehr tobten sich unbekannte Vandalen in der Zeit zwischen

Mittwochmittag (24.01.) und Donnerstagvormittag (25.01.) aus. Die Täter schlugen

zahlreiche Scheiben und Türen des Busses ein und sprühten den kompletten

Innenraum mit Feuerlöschpulver ein. Nach erster Einschätzung dürfte es sich um

einen Totalschaden handeln. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf

über 40.000 Euro.

Das Kommissariat 42 der Polizei in Griesheim ermittelt wegen gemeinschädlicher

Sachbeschädigung und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um

Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06155/8385-0

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Kontrollen der Polizei in der Innenstadt/Haschisch und Spielautomaten beschlagnahmt

Rüsselsheim

Beamte der Polizeistation Rüsselsheim kontrollierten am Donnerstag (25.01.), in der Zeit zwischen 17.00 und 1.00 Uhr, insgesamt 72 Personen, 13 Fahrzeuge und 5 Gaststätten in der Innenstadt.

Bei der Überprüfung dreier in der Löwenstraße, am Löwenplatz und am Europaplatz kontrollierten Männer beschlagnahmten die Ordnungshüter jeweils kleine Mengen Haschisch und erstatteten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Im Stadtpark erteilten die Kontrolleure einer lautstark herumschreienden Gruppe Jugendlicher, die zuvor offenbar Lachgas konsumierten, einen Platzverweis.

In einer Gaststätte wurden anschließend zwei illegale Geldspielautomaten beschlagnahmt sowie Anzeigen wegen Verstößen gegen das Pfandgesetz und das Steuergesetz eingeleitet. Weil keine Aufsichtsperson anwesend war, wurde der weitere Betrieb untersagt und das Lokal durch die Polizei geschlossen. In zwei Shishabars wurden außerdem funktionsunfähige CO2-Warner bemerkt und in einem Fall eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz erstattet.

Riedstadt: Zwei Einbrüche in Verkaufsstände

Riedstadt

In der Nacht zum Donnerstag (25.01.), ereigneten sich zwei Einbrüche in Verkaufsstände. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte Zugang in einen Verkaufsanhänger in der Starkenburger Straße in Goddelau. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf eine Kasse samt Bargeld. Zudem verschafften sich Kriminelle gegen 4.30 Uhr Zugang in einen Verkaufscontainer in der Oppenheimer Straße in Wolfskehlen. Hier ließen sie ebenfalls eine geringe Bargeldsumme mitgehen.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

A67: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Büttelborn

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 67 am Freitagmorgen (26.1.) musste die Fahrbahn für zwei Stunden voll gesperrt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 29 Jahre alter Mann aus Flörsheim gegen sieben Uhr mit seinem Auto die Autobahn in Richtung Darmstadt, als er kurz vor der Raststätte Büttelborn aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und zunächst rechts gegen die Leitplanke prallte. Anschließend stieß er auf der Fahrbahn mit dem Auto einer 53-Jährigen aus Mainz zusammen. Beide Personen erlitten bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen. In der Folge touchierten zwei weitere Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug des Flörsheimers. Aufgrund der Unfallaufnahme und Einsatz der Rettungskräfte musste die Strecke in Richtung Süden voll gesperrt werden. Der 29-Jährige kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik, die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Höhe steht derzeit noch nicht abschließend fest. Die Vollsperrung konnte gegen 9 Uhr wieder aufgehoben werden.

Rüsselsheim: Roter Hyundai Kona gestohlen/Zeugen gesucht

Rüsselsheim

Auf einen roten Hyundai Kona hatten es Kriminelle am Mittwoch (24.01.) abgesehen. Das Auto war zwischen 9.30 und 11.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Ludwigstraße abgestellt. Im Tatzeitraum entwendeten die bislang noch unbekannten Täter das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-RS 1138 und suchten das Weite.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Personen wahrgenommen oder kann Hinweise zum Verbleib des Hyundai geben? Die Polizei ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf

Am 23.04.2023 gegen 08:00 Uhr kam es im Nordring im Ortsteil Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Transporter parkte ordnungsgemäß in einer Parklücke am Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren touchierte ein anderer Transporter den linken Außenspiegel des parkenden Transporters. Der Sachschaden beläuft sich auf 400 Euro. Das nun flüchtige Fahrzeug soll eine rote Aufschrift gehabt haben. Zeugen, welche den Unfall beobachtet oder sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.