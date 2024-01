Unfall unter Drogeneinfluss

Wörth (ots) – Am 25.01.2024 gegen 15:40 Uhr kam ein 21-jähriger Autofahrer im Lindenweg von der Fahrbahn ab und touchierte eine Gartenmauer. Anschließend entfernte sich der Fahrer zunächst von der Unfallstelle. Kurz darauf gab er sich doch als Verursacher zu erkennen. Die Polizei konnte im Rahmen der Unfallaufnahme drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer feststellen. Ein durchgeführter Urintest bestätigte dies. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Einbruch in ein Gebäude

Wörth (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am 25.01.2024 gewaltsam Zutritt in die Südpfalzwerkstatt in Wörth. Dort wurden Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Personen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrskontrollen

Germersheim (ots) – Am Donnerstagmittag führte die Germesheimer Polizei Verkehrskontrollen in der Rheinbrückenstraße durch. Hierbei wurden an insgesamt 14 Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Zudem wurde ein getuntes Fahrzeug mit erloschener Betriebserlaubnis aus dem Verkehr gezogen.