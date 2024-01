Versuchte Erpressung und Raubüberfall – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 26.01.2024 gegen 11 Uhr, betrat ein unbekannter Mann ein Hotel in der Zollhofstraße, bedrohte eine Mitarbeiterin und forderte Bargeld. Als der Täter bemerkte, dass Kameras die Situation aufzeichneten, ergriff er ohne Beute die Flucht.

Der Flüchtige war ca. 1,70 m groß, trug einen roten Kapuzenpulli, eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans. Darüber hinaus hatte er einen auffälligen Ausschlag im Gesicht.

Des Weiteren kam es gegen 12 Uhr im Bereich des Ludwigsplatzes zu einem Raubüberfall. Hier bedrohte ein unbekannter Mann mit einer Schusswaffe die Angestellte einer Apotheke und flüchtete mit einer Summe Bargeld im 3-stelligen Bereich.

Der Täter war circa 1,80 m groß, trug eine Ski-Maske und schwarze Kleidung. Darüber hinaus waren die Finger tätowiert.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mit Flasche angegriffen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 25.01.2024 gegen 13:10 Uhr, waren ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger zu Fuß in der Wredestraße unterwegs, als ihnen auf der Höhe der Bismarckstraße ein Mann entgegenkam. Dieser habe den 22-Jährigen unvermittelt bedroht und ihn geschlagen.

Als eine Passantin einschritt, um die Parteien zu trennen, habe der Unbekannte eine Glasflasche aufgehoben und versucht, den 22-Jährigen mit dieser zu verletzen. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zahlreiche Unfallfluchten im Stadtgebiet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch und Donnerstag (24.01.2024 und 25.01.2024) kam es im Stadtgebiet zu mehreren Unfallfluchten. Zwischen Mittwoch, 10 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine am Fahrbahnrand der Maxstraße abgestellte, graue Mercedes B-Klasse. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Am Donnerstag zwischen 08:45 und 08:55 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle in der Achtmorgenstraße abgestellter grauer VW Golf beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Zwischen Mittwoch 21:00 Uhr und Donnerstag 17:00 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Stifterstraße abgestellter grauer Mercedes beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich hier auf circa 8.000 Euro.

Ein auf einem Supermarktparkplatz in der Wegelnburgstraße abgestellter schwarzer BMW wurde am Donnerstag zwischen 14-14:30 Uhr beschädigt. Es entstand circa 5.000 Euro Sachschaden.

In keinem Fall meldete der Unfallverursacher den Schaden der Polizei. Wer kann Hinweise zu den Unfallverursachern geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Sachbeschädigung an Tagesförderstätte

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 24.01.2024 gegen 20 Uhr, wurde der Briefkasten einer Tagesförderstätte in der Rheinhorststraße gesprengt. Hierdurch entstand auch an der Fassade des Gebäudes Sachschaden. Zeugen hatten zur Tatzeit zunächst einen lauten Knall gehört und dann mehrere Jugendliche, darunter ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren, in Richtung „Am Weidenschlag“ wegrennen gesehen.

Auch in der Altrheinstraße wurde am Abend des 23.01.2024 ein lautes Knallgeräusch gemeldet. Der Zeuge hatte nach dem Knall 2 Jugendliche wegrennen sehen. Ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Heranwachsenden handeln könnte und ob diese verantwortlich für die Explosionen sind, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Mehrere PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots) – Insgesamt 5 Auto-Einbrüche wurden der Polizei am Donnerstag gemeldet.

Mindestens 3 von ihnen dürften auf Grund der räumlichen Nähe und des wahrscheinlichen Tatzeitraums im Zusammenhang mit einem PKW-Einbruch in der Niedererdstraße stehen.

Aus einem Audi in der Mannheimer Straße wurde am 25.01.2024, gegen 02:30 Uhr, von zwei bislang Unbekannten eine Handtasche, in der sich u.a. eine Bankkarte befand, gestohlen. Die Täter hatten ausgenutzt, dass eine Tür des Autos nicht verriegelt werden konnte. Nach der Tat wurden mehrere Abbuchungen mit der Bankkarte getätigt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 50 Euro geschätzt.

Ebenfalls in der Mannheimer Straße wurden aus einem BMW Fahrzeugpapiere gestohlen. Da keine Aufbruchspuren erkennbar waren, muss auch in diesem Falle davon ausgegangen werden, dass das Auto nicht abgeschlossen war.

In der Schillerstraße wurden aus einem ebenfalls unverschlossenen Auto eine Jacke sowie ein Geldbeutel gestohlen. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

In den drei Fällen werden Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Ebenfalls am 25.01.2024, zwischen 1 Uhr und 17:35 Uhr, wurden aus einem VW in der Frankenthaler Straße eine Sporttasche sowie ein Geldbeutel gestohlen. Der Schaden dürfte bei mindestens 50 Euro liegen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Außerdem drangen in der Königsbacher Straße Unbekannte in einen KIA ein. Sie zerstörten hierzu eine Scheibe. Aus dem Fahrzeuginnern stahlen sie eine Jacke. Der Sachschaden wird auf etwa 560 Euro geschätzt. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 23.01.2024, 19:30 Uhr und dem 25.01.2024, 7 Uhr, liegen.

Hinweise in diesem Fall bitte an die PI Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Aus gegebenen Anlass möchten wir noch einmal eindringlich erinnern:

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab – auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug – auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.