Drohnenflug im Bereich Starenweg/Nachtweideweg

Frankenthal (ots) – Am 25.01.2024 gegen 19:30 Uhr, wurde im Bereich Starenweg/Nachtweideweg eine Drohne gesichtet. Mehrere Zeugen konnten die Drohne im dortigen Bereich erkennen und informierten die Polizei. Wer die Drohne steuerte, ist derzeit nicht bekannt und Teil der Ermittlung.

Hierzu sucht die Polizei Frankenthal weitere Zeugen. Wer hat die Drohne am Donnerstagabend gesehen? Wer kann Hinweise zur Person geben, welche die Drohne gesteuert hat? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag gegen 15:40 Uhr, melden Zeugen einen auffällig torkelnden Mann, welcher nun im Stande sei, mit seinem PKW die Fahrt anzutreten. Die Polizeistreife konnte aufgrund der Zeugenhinweise anschließend einen 66-jährigerigen Frankenthaler feststellen, der einen Atemalkoholwert von 2,12 Promille vorwies.

Bei der späteren Blutentnahme schlug der Mann nach den Beamten und beleidigte diese. Der 66-Jährige muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Kurzzeitige Sperrung der B9 bei Studernheim wegen Panne an LKW

Frankenthal (ots) – Am 25.01.2024 gegen 07:15 Uhr, musste die B9/Studernheim in Richtung Frankenthal aufgrund eines Pannenfahrzeugs kurzzeitig voll gesperrt werden. Aufgrund des starken Berufsverkehrs, kam es zu einem Rückstau auf der Bundesstraße 9 und einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf der Umleitungsroute.