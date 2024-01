Mit Verkehrswarner im Fahrzeug unterwegs

Edenkoben (ots) – Einen Bußgeldbescheid in Höhe von 75 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei handelte sich am Donnerstag 25.01.2024 um 23 Uhr, ein Autofahrer bei einer Kontrolle am „Vitaliskreisel“ ein.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann während der Fahrt einen solchen Radarwarner nutzte, um rechtzeitig seine gefahrene Geschwindigkeit bei entsprechenden polizeilichen Kontrollen anzupassen und sich somit vor einem möglichen Bußgeld und Führerscheinentzug schützt. Die Polizei weist darauf hin, dass solche Geräte verboten sind.

Ungesicherte Ladung

Edenkoben (ots) – Weil er Porotonsteine, Schubkarre und eine Aluleiter ungesichert auf der Ladefläche mitführte, wurde Donnerstag 25.01.2024, 16 Uhr, in den Seewiesen ein 55 Jahre alter LKW-Fahrer angehalten und aufgefordert, seine Ladung entsprechend zu sichern. Zudem musste ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet werden. Nachdem eine entsprechende Nachsicherung stattfand, konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

Überwachung Nachtfahrverbot

B10/Landau (ots) – Zwischen 01-02.30 Uhr wurde am Freitag 26.01.2024, das Nachtfahrverbot auf der B 10 Überwacht. Während 4 LKW-Fahrer berechtigt die B 10 befuhren, mussten zwei Fernfahrer, die in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs waren, mit einer Sicherheitsleistung in Höhe von 125 Euro sanktioniert werden.

Zudem mussten sie wenden und die B 10 verlassen. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

Radfahrer angefahren und geflüchtet

Bellheim (ots) – Gestern Abend befuhr ein 58-jähriger Fahrradfahrer die Zeiskamer Straße in Bellheim. Auf Höhe der dortigen Tankstellenausfahrt wurde er von einem Autofahrer übersehen und angefahren. Dieser flüchtete im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Durch aufmerksame Zeugen konnte die Polizei den geflüchteten Autofahrer schnell ermitteln.

Der 22-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrradfahrer wurde mit Verdacht auf eine Fraktur in ein Krankenhaus eingeliefert.

Brand einer Mikrowelle

Rohrbach (ots) – Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Mikrowelle in der Landauer Straße in Rohrbach. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erlitten drei Personen eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Löschung des Brandes war die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro.