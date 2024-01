Einbruch in Baustelle – Zeugen gesucht

Worms (ots) – 24.01.2024, 16:30 Uhr bis 25.01.2024, 09:50 Uhr – Von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Baustelle am Obermarkt. Der oder die unbekannten Täter überstiegen die provisorische Holzwand aus OSB-Platten und öffneten anschließend gewaltsam eine stählerne Baustellentür. Entwendet wurden Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Unfall mit fünf Beteiligten

Albig (ots) – Am Freitag 26.01.2024 gegen 07 Uhr kam es auf der L 401 zwischen Alzey und Albig zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Der 19-jährige Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Beifahrer die L401 aus Richtung Ensheim kommend in Fahrtrichtung Alzey und wollte über die Linksabbiegerspur in die Straße „Erbespfad“ in Richtung Albig abbiegen.

Hierbei ließ er den entgegen kommenden bevorrechtigten 38-jährigen Pkw-Fahrer nicht durchfahren, sodass es zum Frontalzusammenstoß kam. Der 38-jährige wurde durch den Zusammenstoß gegen den 24-jährigen Fahrer geschleudert, der wiederum mit seinem Pkw am „Erbeskopf“ stand, um nach links auf die L 401 Richtung Alzey abzubiegen. Anschließend überschlug sich der 38-jährige.

Der 19-jährige Fahrer wurde zurück auf seine Ursprungsfahrbahn geschleudert, auf der er allerdings mit dem zwischenzeitlich herangenahten Pkw eines weiteren 19-jährigen kollidierte. Letztgenannter drehte sich durch den Aufprall und touchierte ein fünftes Fahrzeug, das an der gegenüberliegenden Einmündung stand. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Fünf von den sechs Unfallbeteiligten Personen wurden verletzt. Vier davon schwer, aber nicht lebensbedrohlich, einer davon leicht. Sie wurden alle in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn musste bis 11:20 Uhr vollgesperrt werden.

Brand im Innenhof eines Mehrfamilienhauses

Worms (ots) – Am Donnerstagabend kam es gegen 22:15 Uhr zu einem Brand von Sperrmüll im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer wurde die Hausfassade verrußt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zigarettenautomat gesprengt – Zeugen gesucht

Worms-Leiselheim (ots) – Am Freitagmorgen wurde durch unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in der Albert-Schweitzer-Straße gesprengt. Gegen 05:50 Uhr hörte eine Anwohnerin einen lauten Knall und nahm zwei dunkel gekleidete Personen wahr. Diese flüchteten zu Fuß in Richtung Sportplatz. Eine nähere Beschreibung liegt bislang nicht vor.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden. Nach erster Einschätzung erbeuteten die Täter Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Menge/ Höhe.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer um die beschriebene Tatzeit in verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.